DOUĂ MUȘTE LA COTROCENI
Postat la: 11.11.2026 |
Unii exultă după clinciul de ieri, de la Cotroceni, dintre președintele bizar și jurnalistul sarmalist: „Oamenii sistemului se bat între ei!”. Și își fac iluzii că prăbușirea e aproape. Sancta simplicitas!
TOATĂ construcția Sistemului este formată din piese consumabile. Care sunt aruncate la gunoi după folosire și înlocuite cu altele noi, dătătoare de iluzii proaspete. Sistemul nu moare odată cu piesele sacrificate, ci se transformă. Își schimbă mereu chipul și forma, asemenea unui Proteus modern. De aceea este și atât de greu de luptat împotriva lui.
Dar cel mai interesant este că piesele Sistemului își cunosc soarta, atunci când acceptă recrutarea și aderarea la Structură. Își cunosc riscul și efemeritatea. Dar se leagănă ele însele în iluzii. Că vor avea o carieră lungă, că vor cunoaște bunăstarea și privilegiile, că vor beneficia de protecție DUPĂ...
Sau chiar că vor putea supraviețui cumva. Că vor fi excepția... Până când pliciul necruțător le lipește de perete ca pe niște muște verzi de căcat. Dacă au noroc, primesc post mortem drept recompensă o privire scârbită din partea Stăpânului, care trece mai departe. Toată istoria Sistemului este plină de pete pe perete. Iar cine are pricepere să unească aceste puncte, va obține Chipul Sistemului. Căci este chip de om.
Adrian Pătrușcă
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