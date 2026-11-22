Ciolacu fără șinșilă
Postat la: 22.11.2026 |
Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fără șinșilă. Este, cu alte cuvinte un olimpic internațional al cărui model politic este un personaj care s-a luptat toată viața cu bacalaureatul.
Dacă după un an și jumătate de când este în fruntea statului, omul crede că problema lui este ascensiunea partidului de opoziție, nicidecum proasta sa guvernare, atunci are dificultăți majore în a înțelege realitatea.
O regulă de bază a democrației spune că, atunci când guvernarea este proastă, opoziția crește și, la următoarele alegeri, preia guvernul tocmai pentru a face altceva decât a făcut guvernul blamat de electorat.
Președintele Nicușor Dan crede că soluția actualei crize din țară este lupta statului cu opoziția, nu buna guvernare! Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea.
Ei bine, domnule Nicușor Dan, poate este timpul să pricepeți cum funcționează democrația: poporul se va ambiționa să voteze altfel decât vă doriți dumneavoastră nu pentru a vă strica somnul de frumusețe, ci pentru că guvernați prost, pentru că ați patronat cea mai mare inflație din UE și gospodăriile se chinuie sa își plătească facturile, pentru că cereți sacrificii cetățenilor dar dumneavoastră defilați alături de luxul PSD, pentru că ați cheltuit 16,8 miliarde de euro pentru a cumpăra armament fără licitație, pentru că închideți centralele din România și importați energie.
Pentru toate aceste motive, poporul nu vă ascultă și nici nu vă urmează.
Petrișor Peiu
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