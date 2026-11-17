Epoca Întunericului este aici. Cele șapte etape ale Apocalipsei au început!
Postat la: 17.11.2026 |
Aeroporturile sunt sub atac. Băncile sunt sub atac. Spitalele sunt sub atac. Supermarketurile sunt sub atac. Oficiali ai guvernului SUA, inclusiv Marco Rubio, Pete Hegseth și Scott Bessent, și-au părăsit casele. Se ascund în baze militare.
Cuvintele exacte ale lui Trump: Îmi este teamă pentru tine. Pentru că dacă eu cad, vei cădea cu mine. 33 de țări îndeamnă oamenii să-și facă stocuri de alimente, medicamente și provizii de urgență. JD Vance tocmai a confirmat că războiul nu se va termina până în 2028.
Serviciile de informații americane susțin că Iranul dezvoltă o bombă murdară care conține materiale radioactive pentru a o folosi împotriva administrației Trump. Asta înseamnă că Strâmtoarea Ormuz nu se va redeschide pentru o perioadă foarte lungă de timp. Penuria de alimente este acum inevitabilă.
Milioane de oameni din întreaga lume sunt pe punctul de a muri de foame. Inclusiv oamenii din clasa de mijloc. Revoltele au izbucnit în mai multe țări europene. Cel mai probabil se vor intensifica. Atacurile cibernetice vor scăpa de sub control. Milioane de oameni ar putea-și pierde economiile pe viață ca urmare. Marea Britanie și UE se pregătesc deja pentru un război cu Rusia pentru a combate amenințările cibernetice.
Asta e doar Faza 1. Faza 2 este unde lucrurile devin mortale. Ar putea să nu existe electricitate timp de luni întregi. Ce înseamnă că ar putea să nu existe internet timp de luni întregi. Carantine ar putea fi impuse oamenilor. Guvernele ar putea să nu aibă de ales decât să introducă raționalizarea alimentelor pentru a face față penuriei.
Ucraina a început deja să facă asta. Oamenii nu pot cumpăra mai mult de 6 kg pe bon de chitanță de zahăr, sare, paste, lapte și ulei de gătit din supermarketuri. Asta e doar Etapa 2. Structura fundamentală a civilizației umane se rupe. Intunericul controleaza intreaga lume.
Iulian Urban
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