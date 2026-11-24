Bula AI: 4.000 de miliarde de dolari în "credite invizibile"
Postat la: 24.11.2026 |
Zic că e grav și că urmează, mai curând decât se aștepta lumea, să se spargă bula AI, așa cum s-a spart bula "dot.com" în 2000 și bula "subprime" în 2008.
Banca Centrală Europeană susține că sunt 4.000 de miliarde de dolari în “credite invizbile” rulate în domeniul inteligenției artificiale, de unde riscul unei crize de tipul celei declanșate de falimentul băncii Lehman Brothers din octombrie 2008.
Ce e cu aceste credite “invizibile”?
Marile centre de baze de date se construiesc :
- cu bani împrumutați de Nvidia clienților lor, ca să cumpere de la Nvidia mai multe cipuri pentru AI;
- cu bani luați de “fermierii” de AI de la clienții viitori, cu titlu de chirii pe anii următori, clienți care se împrumută de la bănci pentru a plăti anticipat aceste chirii;
- cu bani împrumutați de la non-bănci (shadow banks).
Acești bani sunt invizibili pentru că nu apar în bilanțurile “fermierilor” de AI ca împrumuturi bancare.
Adevărul e că cifra de afaceri din AI nu justifică asemenea credite enorme, de unde și ascunderea lor intenționată. Este o iluzie costisitoare, care se va sparge ca o bulă, exact cum a fost cazul creditelor subprime (instalatorul Joe nu avea bani de casă pe credit, dar i s-a dat credit ca să ia credit și mai mare, toată lumea sperând că acea casă luată de falitul Joe va avea în scurt timp o valoare suficientă pentru a acoperi creditul și dobânda).
Indiciu unu: Nvidia este cercetată de SEC (Securities and Echange Comission) pentru nereguli contabile și pentru bizarul tip de împrumut circular pe care îl practică: sute de miliarde de dolari sunt date cu împrumut celor de la OpenAI sau Microsoft pentru a construi centre de baze de date pentru AI care să cumpere cipuri de la Nvidia.
Indiciu doi: Trump a spus că orice centru de baze de date construit în afara SUA de companii americane va fi taxat foarte sever (cu “tremendous taxes”, ca să mă exprim în limbajul lui Trump).
Notă: o criză financiară globală e tot ce îi trebuie prostocrației României pentru ca România să intre cu 200 km/oră în zid.
Gheorghe Piperea
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