Îmi place foarte mult discuția despre „apartamentele construite de comuniști” care „au fost date aproape gratis decrețeilor”. Induce o tensiune suplimentară între generații (și trebuie să fim cinstiți cu noi înșine: chiar avem nevoie de tensiuni suplimentare între generații!), adaugă niște ură între decreței și generația smiorc sau cum se va mai numi, pentru că împărțirea societății în generații antagonice nu poate decât să ne bucure. Cumva decrețeii au primit gratis și ăștia cu smiorc vor și ei gratis, însă nu le dă nimeni și nici nu pot să ia cu forța din păcate. Dar divagăm.

Să începem cu începutul: „apartamentele construite de comuniști”. Mi-am petrecut niște ani din copilărie pe lângă blocuri în construcție și vă spun cu mâna pe inima mea rea de pionier: erau foarte puțini comuniști pe șantierele patriei! În schimb erau foarte mulți prăpădiți necalificați, cu echipamente mizere, care furau tot ce le cădea sub mână, beau de stingeau și în general erau vai de capul lor, nu cred că atingeau 60 de ani la speranța de viață, asta și dacă scoatem din calcul pericolul de accidente mortale la locul de muncă. Ideea e așa: comunismul în România a fost un totalitarism cu o mască ideologică de factură teocratică (ideologia comunistă era de fapt un fel de cult religios) care în realitate se baza pe un sistem cvasi-feudal de loialități personale și de clan. Rumânii erau iobagi ai statului, adică nici măcar nu erau salariați – erau „retribuiți” conform vocabularului epocii (în manualul de aritmetică la problemele cu adunarea și scăderea nu zicea că „tovarășul inginer primește salariu de”, zicea că „tovarășul inginer este retribuit cu suma de”, trebuia să ne obișnuim de mici cu ideea că statul ne acordă „retribuție”).

Sunt multe elemente practice și de drept care arată că de fapt rumânii au fost iobagi în republica socialistă: munceai pe ce moșie a statului te trimitea marele preot al cultului prin intermediul sacerdoților săi (activiștii de partid cu munci de răspundere, repartiție se numea), uneori munceai fără „retribuție” (Palatul Parlamentului a fost ridicat cu muncă forțată, soldați în termen și alte soiuri de ocnași, ca să scapi de o condamnare mai ușoară te „vindeai” voluntar pe șantier, milițienii cred că aveau plan de produs cereri d-astea de voluntariat, era un fel de vânătoare de robi dacă vreți, cum ar fi zis feudalii „cădeai la gloabă și pentru că nu puteai plăti îți vindeai capul”). Nu mai era ca în vremurile fericite ale comunismului românesc când s-au luat de pe stradă sute de mii de români și au fost transformați peste noapte în robi și trimiși să taie la stuf sau să sape la canal („condamnați pentru fapte împotriva ordinii de partid și de stat” sau „condamnați politic”).

Nu se pupă deloc filmele de propagandă comunistă cu ceea ce era în realitate pe șantiere. Dar s-o scurtăm: apartamentele nu au fost „construite de comuniști”, au fost construite de rumânii transformați în iobagi ai statului, iar banii de investiții în construcții au venit din plusvaloarea creată de aceiași iobagi ai statului. După ce a fost prăbușit totalitarismul neo-feudal românesc, amărâții de iobagi ai statului au primit la un preț modic niște cutii de beton. Li s-a furat viața, dar au primit un apartament – pe care l-au achitat la prețul zilei (știu istoria, am trăit-o, inflație, criză, s-a plătit mai puțin decât valoarea, însă în primul rând nu iobagii au fost vinovați, dar cel mai important dacă îndrăznea vreun neo-feudal să aplice indexarea ratelor la apartamente cu inflația atunci chiar vedeam revoluție pe bune și d-ăștia din clasa politică spânzurați de felinare).

Cam așa funcționează un colaps de ordine socială: iobagii primesc o despăgubire, de obicei modică față de adevărata valoare de care au fost lipsiți. Cum au fost reformele agrare din secolul XIX și secolul XX, o gură de aer ca să-i lase să se adapteze la noua stăpânire. Ideea e așa: regimul comunist i-a jupuit pe români pe toate părțile, clar că nu pe toți, de exemplu Pacepa făcea trafic cu tiruri de bunuri occidentale destinate șefilor comuniști, dar din nou, cei care o duceau cu adevărat bine în comunismul românesc erau foarte puțini. Iobagii regimului comunist nu au primit „apartamente gratis”, au primit o despăgubire simbolică pentru zeci de ani în care au fost ținuți închiși în țarc ca vitele și puși să muncească pe nasturi. Și adevărații moștenitori ai lui Pacepa i-ar fi lipsit pe rumâni și de apartamentele astea dacă ar fi putut, dar era cam riscant și s-au abținut o vreme. I-au belit în schimb pe rumâni pe alte părți mult mai mult și și-au scos pârleala, dar asta e altă istorie.

George Damian