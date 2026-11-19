Niciuna dintre marile probleme europene… Lumea aștepta, totuși, pacea în Ucraina. În schimb, Zelensky e tot mai agresiv cu Trump, iar Putin vorbește de acceptarea de către UE a „realității din teren”.

Trump, Xi Jinping și Putin au ieșit cu o declarație comună în patru puncte: reforma ONU, creșterea producției și furnizării de produse petroliere rafinate, respectarea imunităților oficialilor de stat (Curtea Penală Internațională este pusă la colț, pe motiv că abuzează de jurisdicția asupra liderilor statali) și dialogul referitor la reducerea riscurilor nucleare (cu formula clasică „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”).

Ucraina nu este menționată deloc în declarație. Problema Ucraina a fost discutată doar în întâlnirea bilaterală Trump-Putin, și doar 35 de minute. Zelensky a spus că a fost o greșeală ca Trump să se întâlnească one-on-one cu Putin, fără a fi reprezentată și Ucraina. Kremlinul a spus că Putin a plecat de acolo „într-o dispoziție excelentă”.

De altfel, Putin a revenit la linia de comunicare cunoscută: Rusia a acceptat compromisurile propuse de americani (de la Anchorage), dar „Kievul și susținătorii săi europeni” nu sunt încă pregătiți pentru pace - dacă aceștia recunosc „realitățile din teren”, atunci compromisurile devin posibile. Aceste „realități din teren” înseamnă, în practică, recunoașterea controlului teritorial asupra regiunilor anexate formal de Rusia și respingerea unor zone gri sau a prezenței de trupe europene pe teren.

Pe scurt, summitul a produs o declarație de nivel înalt care evită Ucraina, i-a oferit lui Putin o platformă de vizibilitate maximă, egală cu ce a lui Trump și a lui Xi, iar mesajele publice au rămas pe pozițiile vechi. Așteptările privind pacificarea nu s-a materializat. Ceea ce dă apă la moară lorzilor războiului și vătafilor lor... Curând, atât von der Leyen, cât și Kallas, vor ieși cu declarații din care va rezulta că războiul este pace.

Gheorghe Piperea