Putin a fost tratat ca un învins la Shenzhen
Postat la: 19.11.2026 |
Narativul că la Shenzhen se fac aranjamente pentru o reîmpărțire a lumii este o nouă gulgută de fabricație rusească. Putin nu a fost tratat de gazde ca un egal, ci realmente ca un actor irelevant al puterii mondiale.
În primul rând, nu a fost întâmpinat la aeroport de liderul Chinei, Xi Jinping, ci de Cai Qi, directorul Biroului General al Comitetului Central al Partidului Comunist, aflat pe locul cinci în ierarhia conducerii partidului.
În timp ce Trump a fost primit pe acordurile imnului național al SUA, lui Putin i s-a pus dansul „Trepak” din baletul „Spărgătorul de nuci” al lui Ceaikovski.
Cei care au descifrat simbolurile sugestivului protocol chinez, au interpretat diferența de tratament ca pe un semnal diplomatic de inferioritate și subordonare a Rusiei față de China și SUA.
Dansul „Trepak” este inspirat dintr-o melodie folclorică alertă, asociată în mod tradițional cu niște dansatori care fac genuflexiuni și sar în fața publicului precum saltimbancii.
Liderul de la Kremlin a intrat pe o muzică de divertisment popular, ca o caricatură parodică și grotescă, dintr-un spectacol regizat de gazde.
În cultura și politica rusă, „Spărgătorul de nuci” și „Lacul lebedelor” sunt asociate cu crizele politice din epoca sovietică.
Fragmente din cele două spectacole de balet clasic au fost difuzate la televiziunea de stat cu ocazia decesului liderilor de la Kremlin sau în timpul puciului din august 1991.
Beijingul a mai folosit o trimitere similară și în mai 2026, când orchestra militară chineză a interpretat „Dansul micilor lebede” la un banchet în onoarea lui Putin.
Povestea „Spărgătorului de nuci”, inspirată din nuvela lui E.T.A. Hoffmann vorbește despre o jucărie de lemn, care pare un soldat neînfricat în lumea viselor unei fetițe, dar care în realitate este o marionetă fragilă, manevrată de alții.
În cheie geopolitică, alegerea piesei sugerează diferența dintre imaginea de țar atotputernic cultivată acasă de Kremlin și poziția reală de dependență economică și diplomatică a Rusiei față de Beijing.
Întregul protocol a fost construit de o asemenea manieră, încât țarul Rusiei să fie tratat drept a cincea roată la căruță. La dineului oficial organizat în cadrul summitului,
Trump a fost așezat lângă Xi Jinping, în timp ce Putin a ocupat un loc la celălalt capăt al mesei, la o distanță apreciabilă față de cei doi lideri.
În timpul fotografiei de grup, Xi Jinping a evitat să-l salute pe Putin, care a venit cu mâna întinsă spre el și a fost invitat de liderul chinez să ocupe un loc lateral, lângă To Lam, președintele Vietnamului și soția acestuia.
Rusia se află pe locul 5 din 5 ca putere și influență geopolitică, capacitate de inovare, cercetare în tehnologii critice, inteligență artificială, semiconductori, sectorul spațial și tehnologii militare, în competiția cu SUA, China, India și Japonia.
În toate tehnologiile de vârf este sever rămasă în urmă și este limitată de lipsa accesului la cipuri avansate și produce semiconductori rudimentari, de 65–90nm, pentru uz militar și industrial,
fiind plasată la o distanță tehnologică de câteva decenii față de SUA, China sau Japonia. Rusia a pierdut piața globală pentru lansările de sateliți comerciali și a înregistrat un eșec usturător cu misiunea Luna-25. Este competitivă doar în domeniul rachetelor hipersonice și al războiului electronic, dar profund dependentă de componentele electronice avansate.
Cornel Ivanciuc
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