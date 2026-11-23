Lumea devine din ce în ce mai surprinzătoare pentru noi toți, dar mai ales pentru cei mai creduli sau mai îndoctrinați, cei care încă mai cred, și să nu vă mirați, că nici măcar n-a avut loc vreo trilaterală între Putin, Trump și Xi și că lumea nu se va schimba deloc sau nu s-a schimbat deja. Da,da, există și asemenea persoane, care sunt, bineînțeles, puternic zăpăcite de presa de propagandă mincinoasă, care, vrem sau nu să recunoaștem, este totuși majoritară atât în România, cât și în spațiul occidental.

Surprinzătoare pentru uriașa majoritate, pentru o ultramajoritate, este, însă, și mișcarea recentă a lui Vladimir Putin de a-și lansa "Arca Ortodoxiei", cea care ar urma să salveze creștinismul. Nu este însă o acțiune atât de surprinzătoare și au auzit despre Internaționala Ortodoxă pe care Moscova o pune la cale de mulți ani, această inițiativă nu este o noutate.

Ei bine, sub pretextul aniversării a 80 de ani a patriarhului Kirill al Moscovei și sub pălăria proiectului media „Botezul nostru. Întâistătătorul", un proiect dedicat rădăcinilor spirituale și identitare ale statului rus, în cadrul căruia este expusă viziunea strategică a Rusiei asupra rolului său civilizațional în lume, Vladimir Putin a dat un interviu. Tot un interviu, cel puțin la fel de interesant, a dat și Serghei Lavrov.

Bomba acestui proiect numit Botezul nostru vine, așa cum era de așteptat, din partea țarului Putin, cel care și-a organizat interviul împreună cu celebrul Emir Kusturica, un regizor celebru și, la rândul său, o personalitate profund ortodoxă. Kusturica este sârb, pentru cei care nu-l știți, și este cunoscut mai ales pentru filmele sale în care a ilustrat istoria și drama Iugoslaviei. Pe multe dintre acestea le-a tratat cu un umor negru, portretizând pe rând războaiele balcanice și destrămarea regiunii sub presiune occidentală, operă pentru care i-a fost acordat trofeul Palme d'Or al Festivalului de Film de la Cannes.

În acest interviu, care durează circa 45 de minute, Kusturica a jucat excelent rolul cutiei de rezonanță a lui Putin, care, în mod evident, simțindu-se comod în compania fratelui ortodox sârb care îl intervieva, a livrat publicului lumii, într-un mod neobișnuit, ceva ce nu a mai practicat până în acest moment.

Înainte de a trece la concluzii, am nevoie să subliniez câteva elemente care îmi confirmă ipoteza, anume că Putin și Rusia au pornit, prin aceste demersuri, un proiect civilizațional la nivel planetar. Interviul debutează cu glume, dar atenție: unele au un substrat cultural foarte interesant. Imediat mi-am dat seama că avem de-a face, în această apariție publică, mai ales cu un Vladimir Putin mistic, în special în ceea ce privește Rusia. Sigur, este vorba despre un misticism ortodox. El îl pomenește pe un mare feldmareșal, Münnich, și citează o vorbă care i se atribuie acestuia: „Rusia este acea țară condusă nemijlocit de către Dumnezeu". Putin continuă, spunând, și îl citez, că un alt mare poet al lumii, Rainer Maria Rilke, un german, a scris că „Rusia este o țară care se învecinează cu Dumnezeu". Aici vine provocarea lui Emir Kusturica, care întreabă: „Biserica Ortodoxă Rusă este reprezentată astăzi în peste o sută de țări ale lumii, iar statul rus constituie temelia întregii civilizații ruse. Poate civilizația rusă să devină o adevărată arcă pe care să se poată salva toți cei care cred în Hristos?". Emir Kusturica, care avea aceste întrebări notate ca să nu greșească, le-a exprimat în limba rusă, pe care am văzut că o vorbește perfect. Faptul că le-a avut notate nu înseamnă că i le-a spus cineva, ci mai ales că Emir Kusturica nu voia să greșească, țintind exact acest teritoriu de discuție. Repet: „Poate civilizația rusă să devină o adevărată arcă pe care să se poată salva toți cei care cred în Hristos?" Adică toți creștinii. Răspunsul lui Putin a venit imediat. Citez: „Poate. Poate. Categoric, poate. Și vă spun asta acum cu atâta convingere, nu doar pentru că în gândirea teologică rusă și în gândirea filozofică de-a lungul secolelor există o idee care sună astfel: Moscova este a treia Romă, iar a patra nu va mai fi".

Foarte atent la detalii, deși părea extrem de relaxat și metamorfozat într-un guru al ortodoxiei, Putin a extins imediat analiza la umanism. Citez: „Iar când ați întrebat dacă Rusia poate să fie această arcă pentru salvarea oamenilor, acest lucru este valabil, apropo, nu doar pentru creștinii ortodocși și, în general, nu doar pentru creștini. În Rusia, după cum se știe, există patru religii tradiționale: budismul, iudaismul, islamul și ortodoxia. Iar reprezentanții tuturor acestor culte, tuturor acestor religii, se dezvoltă împreună. Și, în mare măsură, împărtășim valori tradiționale comune.

Însă Rusia și ortodoxia pot juca rolul acelei arce despre care ați vorbit. Și cum se leagă asta de realitatea în care, în Occident, Biserica creștină nu joacă un rol atât de mare în societate precum îl joacă ortodoxia în Rusia? Cred că se leagă de faptul că noi îi respectăm pe frații și surorile noastre din Europa. Și, de altfel, noi ne străduim să îi susținem pe toți atunci când vedem atacuri nejustificate asupra unor ramuri ale creștinismului."

Este foarte limpede și îmi este simplu să argumentez, după ce v-am citat întrebările lui Kusturica și o parte din răspunsurile lui Putin. Fac recurs, însă, la Internaționala Ortodoxă, un vechi proiect al Moscovei. Întâmplarea sau soarta face ca tocmai eu, Cosmin Gușă, să fi botezat acest proiect. Acum circa 20 de ani, prin 2006, când am participat la o conferință la Moscova, am evocat această posibilitate a unei Internaționale Ortodoxe. Aveți detalii în diversele mele poziționări și relatări de-a lungul acestor ultimi 20 de ani, dar unele sunt recente. Putem spune, așadar, că, prin prisma acestui interviu, vechiul proiect al Internaționalei Ortodoxe capătă un rol și un chip concrete. Anume, devine acum „Arca lui Putin". Foarte simplu și clar.

Atât mai spun despre interviu: Putin și-a amenajat inclusiv legitimitatea identitară în cursul acestei discuții cu Kusturica, mărturisindu-i regizorului sârb că a fost botezat cu numele de Vladimir, adică numele întâistătătorului ortodoxiei ruse, tocmai de către tatăl actualului patriarh Kirill, sărbătorit acum. Tatăl acestuia se numea Mihail, era preotul Mihail și, în urmă cu 74 de ani, slujea exact la Leningrad, în orașul natal al lui Putin, în catedrala unde mama lui Putin a decis botezul ortodox al fiului său. O acțiune periculoasă și infamantă în acele vremuri sovietice, din punctul de vedere al autorităților vremii.

Probabil că vă întrebați: „Dom'le, dar ce-i cu evenimentul ăsta? Dacă n-am auzit despre el?". Da, ați aflat puține spre deloc despre acest interviu, publicat sâmbătă, adică acum două zile, tocmai pentru că în România, în mare parte, aceste știri despre interviu au fost cenzurate în spațiul mediatic. Și pricepeți de ce anume: suntem totuși un popor ultramajoritar ortodox, iar aceste vorbe ale lui Putin riscă să aibă o uriașă priză în România.

Așadar, ce intenționează Rusia și Putin să reușească prin acest demers? Prima țintă este tocmai Occidentul, care, așa cum a fost fondat, era iudeo-creștin, dar acum nu mai este. Locul creștinismului în Occident este golit, așadar, de conținut și chiar de activități. Și da, Putin și Rusia vor să îl umple și cred că le va fi destul de simplu. Îmi imaginez ce metode și mijloace de prozelitism vor fi puse la bătaie pentru acest proiect anunțat acum de către liderul rus; un lider rus care știe bine că nu este suficient doar să învingă Occidentul pe câmpul de război ucrainean pentru a avea porțile deschise peste tot în Europa, ci este necesar să cucerească și mințile și sufletele occidentalilor. Recunoașteți, alături de mine, că este un calcul excepțional de eficient și că nu îi va costa pe ruși nici măcar 5% din prețul războiului actual. O să revin la treaba cu Occidentul imediat.

Înainte să arăt însă utilitatea geopolitică a acestui proiect civilizațional, o să evoc un exemplu util pentru înțelegere, respectiv modul în care China a fost propulsată de către același Occident neglijent sau sinucigaș în fruntea economiei mondiale. Știți povestea: după 1970, Kissinger și Nixon au fost inițiatorii, apoi China s-a lăsat folosită de către Occident pentru forța de muncă ieftină pe care o avea. Până în anul 2001, când China a forțat ușile și, culmea, odată cu ajungerea lui Putin la putere în Rusia (e o coincidență, fără semnificație), a forțat și a fost admisă în Organizația Mondială a Comerțului. În acel moment, în 2001, avea doar 3,4% din PIB-ul global. China a fost admisă în OMC, Organizația Mondială a Comerțului, într-un mod nemeritat, pentru că nu corespundea criteriilor, dar lăcomia Marii Finanțe Mondiale și prostia au precumpănit. Astăzi, China are 20% din PIB-ul global. În doar 25 de ani, a ajuns de la 3,4% la 20%. Statele Unite aveau în 2001 o treime din PIB-ul mondial, iar acum sunt și ele în jurul valorii de 20%. În 2001, Uniunea Europeană avea 25% din PIB-ul mondial. Astăzi este la 15%, în decădere accelerată. Exemplul meu sugerează, pe scurt, modul în care, din neglijența și prostia Occidentului, China a ajuns astăzi să domine geoeconomia.

Putin nu se poate bate pe acest front geoeconomic. Nu are nicio șansă în fața Chinei, în ciuda resurselor uriașe ale Rusiei, pentru că nu are cine să le exploateze. Vrea să egaleze, însă, China pe frontul geopolitic. Cum? Cucerind minți și suflete cu religia. China nu este o țară agnostică, însă este o țară ateistă. Filosofiile ei fondatoare, confucianismul sau taoismul, nu au însă tracțiune pe tot mapamondul. Nu se poate compara tracțiunea unei filosofii cu tracțiunea unei religii, care câștigă în mod net. Avantajul Rusiei, așadar, al cărei calcul, având deja această preeminență a armamentului nuclear, este să cucerească partea civilizațional-creștină a lumii. Aceasta este o armă la fel de redutabilă, mă refer la influență și la autoritate, care pot fi la fel de puternice ca arma nucleară.

Revin acum la declinul creștinismului în Occident, unul care avantajează Rusia. În Occident au dispărut și liderii politici care își pot arăta și afirma credința în Dumnezeu. Putin va umple foarte ușor acest loc gol, un loc extrem de ofertant. Și pot prevedea că această Arcă a lui Putin va avea în curând foarte mulți adepți. N-am nicio îndoială, pentru că cetățenii planetei nu sunt doar disperați, ci sunt și din ce în ce mai mistico-religioși. Iar interviul, revenind la el, este extrem de transparent în ceea ce privește această intenție.

Până acum, Putin a reușit două victorii importante în bătălia lui cu Occidentul Colectiv. Prima: a dezbinat Occidentul. Europa, în acest moment, este ruptă de Statele Unite ale Americii. A doua victorie: a sleit Uniunea Europeană și SUA de resurse de armament. Adică NATO este sleit la capitolul resurse de armament, în timp ce Rusia produce armament pe bandă rulantă. Când nu are aceste resurse, îi sunt furnizate la vedere de către Coreea de Nord sau, subteran, de către China. Deci nu are probleme. După aceste două victorii, prin acest proiect, Putin și Rusia vor să marcheze a treia victorie în fața Occidentului Colectiv. Și va fi a treia victorie pentru a Treia Romă, pe terenul creștinismului.

Vreau să fac o completare a acestui raționament, deși mă voi ocupa și în viitor de acest subiect, pentru că mi se pare extrem de ofertant și spectaculos. În mod paradoxal, aliatul de bază al Rusiei pentru acest demers va fi, culmea, Iranul. Prin islamismul fundamentalist și habotnic, Iranul deturnează religia în scop terorist, înspăimântând exact cetățenii din spațiul occidental, care ies în stradă și manifestă, dar al căror apărător potent și credibil poate să devină în curând Rusia, mai precis creștinismul, pentru care Putin vrea să devină apărător și promotor. Până de curând, opozantul islamismului fundamentalist era tocmai Occidentul iudeo-creștin. Acum, acest Occident, nemaifiind creștin, îi lasă loc liber Arcei lui Putin.

Să terminăm cu România. Cred că vor fi consecințe pe termen scurt în România. Mă gândesc că s-ar putea să asistăm, în momentul în care acest proiect al lui Putin va deveni foarte prezent, cu explicații pe rețelele de socializare, la o situație în care promovarea ortodoxiei va deveni ceva periculos. Ba mă gândesc că va deveni chiar ceva penal. Aceasta este prognoza mea, prin prisma acestui proiect. Dacă nu mă credeți, puteți să analizați foarte simplu ce i se întâmplă fratelui Dan Puric, care merge prin țară să-și promoveze cărțile sau să susțină conferințele lui excepționale. Nu este doar cenzurat sau blocat, ci a ajuns să fie chiar amenințat. Iar Dan Puric este un promotor excepțional al ortodoxiei. Aceasta a fost analiza de astăzi. Sper că v-a plăcut, chiar dacă a fost cam lungă.

Cozmin Gușă