Dacă tăcea, nespovedit rămânea...
Postat la: 24.11.2026 |
Nu mai merg, ca ziarist, la conferințe de presă de multă vreme. Poate ocazional, și atunci doar pentru a observa din spate tabloul general, nu pentru a pune întrebări din care să fac știri. De fapt, o astfel de "prezență" se poate face acum și nefiind de față.
Online-ul abundă în transmisiuni în direct preluate de smartphone-uri plasate în diferite unghiuri. Dacă ți se întâmplă să dai pe wall de un "live" luat din unghiul potrivit, practic poți spune că ești acolo, ca spectator, adică în poziția în care ziceam că mă mai regăsesc din când în când.
Am fost, așadar, și eu, în acest mod, în fața bisericii. Și scena mi-a amintit de un episod petrecut cu peste trei decenii în urmă la Sibiu. Pe când Sibiul avea o echipă de fotbal ambițioasă, condusă mai ambițios parcă de echipa managerială. Sincer nu-mi mai amintesc numele actorilor și nici nu vreau să caut, căci doar faptele sunt importante.
Acelea că, după ce un jurnalist sportiv (puțini și buni la acea vreme), aflat pe stadion la masa presei, a fost tratat necorespunzător, întreaga breaslă a luat poziție și n-a mai scris un rând despre meciurile disputate de echipa sibiană până la sfârșitul sezonului. Se consemna în ziare doar scorul final.
Masa presei a rămas pustie, făcându-l pe autorul grosolăniei să ducă dorul cuvintelor scrise, fie ele și critice, la adresa echipei pe care poate că o iubea, dar pentru care nu poți depăși măsura în niciun fel. Dar asta era demult. Într-o lume în care nu mai trăim...
Inocențiu Voinea
-
Avem nevoie de tensiuni suplimentare între generații!
Îmi place foarte mult discuția despre „apartamentele construite de comuniști” care „au fost date ...
-
Marile atuuri ale raportului AUR cu privire la anularea alegerilor
Nu are nici cea mai mica importanța faptul ca documentul AUR a fost elaborat sau nu, in urma unei cercetari desfașurate ...
-
Bula AI: 4.000 de miliarde de dolari în "credite invizibile"
Zic ca e grav și ca urmeaza, mai curand decat se aștepta lumea, sa se sparga bula AI, așa cum s-a spart bula "dot.com" i ...
-
„Dreptul de ucide" sau „dreptul de a trage" acordat poliției...
Poate - chiar sper sa n-am dreptate - ar fi extrem de necesar, poate chiar in regim de urgența, ca atat eminenții reprez ...
-
"ARCA lui PUTIN" prin care să fie salvat creștinismul de către ortodoxie
Lumea devine din ce in ce mai surprinzatoare pentru noi toți, dar mai ales pentru cei mai creduli sau mai indoctrinați, ...
-
7 teze provocatoare despre IA și jurnalism
Autor: Guy Mettan Cu ocazia unei conferințe despre inteligența artificiala și știrile false care a avut loc la Nanjing i ...
-
Arborele cu o mie de miliarde de beculețe
Sa ne imaginam un arbore cu miliarde și miliarde de ramuri, din care se desprind tot felul de ramurele, din care se desp ...
-
„PLANETA MARE” A ÎNVINS: CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, LA SHENZHEN
Ma scuzați, revin și va mai rețin cateva minute, de data asta nu cu Shenzhenul, despre care v-am scris deja ce cred&hell ...
-
Ciolacu fără șinșilă
Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fara șinșila. Este, cu alte cuvinte un olimpic internațional al carui mo ...
-
Anthropic AI - asistăm la cel mai mare furt din istorie!
Pe masura ce citesc mai mult despre ce s-a intamplat ieri cu listarea la bursa a companiei americane de inteligența arti ...
-
Europa cu ochii închiși. Despre orbire, luciditate și dispariția adevărului
Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin reprezinta trei puteri ale caror hotarari pot schimba echilibrul lumii, iar a ...
-
Politica europeană e un salon de electrocasnice...
Partidele tradiționale, clasice, partidele mainstream se prabușesc in Europa. S-au rupt total de oameni, au intors spate ...
-
Shenzhen e Yalta 2!
Aceasta comparație intre Shenzhen și Yalta a fost realizata inainte sa o susțina propaganda ruseasca de la Kremlin, inai ...
-
Nu pare să se fi rezolvat nimic la Shenzen...
Niciuna dintre marile probleme europene… Lumea aștepta, totuși, pacea in Ucraina. În schimb, Zelensky e tot ...
-
Putin a fost tratat ca un învins la Shenzhen
Narativul ca la Shenzhen se fac aranjamente pentru o reimparțire a lumii este o noua gulguta de fabricație ruseasca. Put ...
-
Fotografiile de la percheziția lui Călin Georgescu nu sunt simple imagini
În seara de 17 noiembrie 2026, Antena 3 CNN a prezentat fotografii din interiorul locuinței lui Calin Georgescu, f ...
-
Oamenii nu vor mașini zburătoare...
Pe 12 noiembrie 2026, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind aspectele instituționale ale AI, precum și resp ...
-
Epoca Întunericului este aici. Cele șapte etape ale Apocalipsei au început!
Aeroporturile sunt sub atac. Bancile sunt sub atac. Spitalele sunt sub atac. Supermarketurile sunt sub atac. Oficiali ai ...
-
Călătoriile în lumea de dincolo ale psihonautului Horia-Roman Patapievici
În studiile sale dedicate gandirii lui Ioan Petru Culianu intinse pe un registru de 11 ani, Horia-Roman Patapievic ...
-
"Curaj, găină (proastă), că te tai!"
„A-ți face vant cu coada" inseamna și a fi foarte mulțumit de tine insuți, indiferent daca aceasta automulțumire e ...
-
Tranzacționarea viitorului național: afacerea Rheimnetall și distrugerea PNL
Am aflat, cu prilejul reuniunii Curților Constituționale Francofone, ca democrația a devenit o chestiune mult mai compli ...
-
Veți întreba: ce are una cu alta?!...
Ce a spus despre copiii romani Sahra Wagenknecht, care și-a facut un partid de extrema stanga cu numele ei (!), și anume ...
-
Concluzia negocierilor de la Abu Dhabi: Rușii încep "instrucția de front" cu liderii europeni
Ieri dupa-amiaza, s-a incheiat și uvertura marii reprezentații geopolitice de la Shenzhen. Ma refer la intalnirea de dou ...
-
SUA-China-Rusia, la Abu Dhabi: o reuniune a neputinței, gonflată senzațional ca pe TikTok
Tot felul de titluri bombastice anunța discuțiile dintre cele trei puteri, derulate in inima Emiratelor. „O noua Y ...
-
DOUĂ MUȘTE LA COTROCENI
Unii exulta dupa clinciul de ieri, de la Cotroceni, dintre președintele bizar și jurnalistul sarmalist: „Oamenii s ...
-
Ursula și-a bătut joc din nou de fermierii români și toți est-europenii
Comisia Europeana a ajuns la un acord cu Consiliul și Parlamentul (asta ramane de vazut la vot) privind bugetul pe 2027. ...
-
Putin vrea reactivarea Consiliului NATO-Rusia. De ce Trump ar fi de acord, iar Xi nu s-ar opune!
Într-o biografie a lui Putin, scrisa acum vreo 10 ani, una critica, dar excelenta, semnata de Stephen Lee Myers, i ...
-
A fost Florian Lungu...
Abia acum imi dau seama, cand ma uit pe fereastra, spre inaltul cerului, si vad ca soarele a razbit pana in ochii nostri ...
-
Un gând după alegerile din America: A pierdut Trump sau a câștigat SISTEMUL?
Au trecut cateva zile de la alegerile americane. Concluzia aproape unanima este ca alegerile de la jumatatea mandatului ...
-
Oameni buni, ne-am pierdut cumva mintile?
Observ cu stupoare ca declaratiile lui Jared Kushner sunt tratate in Romania cel mult intr-un registru minor, o parantez ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu