Nu mai merg, ca ziarist, la conferințe de presă de multă vreme. Poate ocazional, și atunci doar pentru a observa din spate tabloul general, nu pentru a pune întrebări din care să fac știri. De fapt, o astfel de "prezență" se poate face acum și nefiind de față.

Online-ul abundă în transmisiuni în direct preluate de smartphone-uri plasate în diferite unghiuri. Dacă ți se întâmplă să dai pe wall de un "live" luat din unghiul potrivit, practic poți spune că ești acolo, ca spectator, adică în poziția în care ziceam că mă mai regăsesc din când în când.

Am fost, așadar, și eu, în acest mod, în fața bisericii. Și scena mi-a amintit de un episod petrecut cu peste trei decenii în urmă la Sibiu. Pe când Sibiul avea o echipă de fotbal ambițioasă, condusă mai ambițios parcă de echipa managerială. Sincer nu-mi mai amintesc numele actorilor și nici nu vreau să caut, căci doar faptele sunt importante.

Acelea că, după ce un jurnalist sportiv (puțini și buni la acea vreme), aflat pe stadion la masa presei, a fost tratat necorespunzător, întreaga breaslă a luat poziție și n-a mai scris un rând despre meciurile disputate de echipa sibiană până la sfârșitul sezonului. Se consemna în ziare doar scorul final.

Masa presei a rămas pustie, făcându-l pe autorul grosolăniei să ducă dorul cuvintelor scrise, fie ele și critice, la adresa echipei pe care poate că o iubea, dar pentru care nu poți depăși măsura în niciun fel. Dar asta era demult. Într-o lume în care nu mai trăim...

Inocențiu Voinea