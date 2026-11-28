Ingineriile lui Leonardo da Vinci la o nouă evaluare
Postat la: 28.11.2026 |
Istoricii științei s-au pus de acord că mare parte dintre proiectele lui Leonardo da Vinci pornesc de la tradiții tehnice și tratate mai vechi, păstrate în biblioteci mănăstirești și colecții umaniste. Da Vinci le-a studiat, sintetizat, îmbunătățit și dus la un nivel superior.
În romanul „Numele trandafirului” a lui Umberto Eco, Aedificium, cea mai mare bibliotecă a creștinătății, este plasată într-o mănăstire benedictină anonimă din nordul Italiei. Aici, călugării copiști traduc și păstrează manuscrise antice, arabe și medievale despre astronomie, optică, alchimie, medicină, botanică și inginerie civilă și militară.
Franciscanul Guglielmo din Baskerville, discipol al lui Roger Bacon, aplică efectiv cunoștințele științifice, precum lentilele de mărire, busola, observațiile empirice. Erboristul Severinus din Sankt Wendel, distilează ierburi, prepară poțiuni și otrăvuri. Umberto Eco juxtapune modelul mănăstirilor benedictine, care acționează ca depozitare pasive și secrete ale cunoașterii antice, celui al ordinului franciscan, care promovează cercetarea experimentală și utilizarea practică a științei.
În această paradigmă, da Vinci este franciscanul care nu numai că a avut acces la cunoașterea secretă, dar a și pus-o în practică, păstrând recomandarea lui Roger Bacon: „Știința nu constă doar în a ști ce trebuie sau ce se poate face, ci și în a ști ce s-ar putea face, chiar dacă nu trebuie făcut”.
Schițele tehnice ale lui da Vinci au folosit ca sursă de inspirație manuscrisele inginerilor Mariano Taccola, Filippo Brunelleschi sau Francesco di Giorgio Martini, inspirate la rândul lor din surse vechi depozitate în mănăstiri. Leonardo a adnotat un manuscris al lui Francesco di Giorgio. Codexurile lui da Vinci sunt un amestec între notițe de lectură, copii ale unor mecanisme existente și invenții originale.
Mașinile de război, pompele de apă, macaralele sau sistemele de angrenaje din schițele sale existau deja în tratatele inginerilor din secolul al XV-lea sau chiar în textele antice. Leonardo le copia adesea pentru a le înțelege funcționarea.
Geniul lui da Vinci constă în modul în care a analizat și perfecționat aceste idei. El a aplicat legile fizicii și ale anatomiei pentru a reduce frecarea, a crescut eficiența mecanismelor și a creat concepte radical noi, precum studiile avansate de zbor, pentru rulmenții cu bile sau automatele programabile.
Cu privire la carele de luptă acoperite, ele apăreau deja în tratatele militare romane și în schițele lui Konrad Kyeser de la 1405 sau în cele mai târzii cu 20 de ani ale lui Taccola. Leonardo da Vinci a proiectat o carcasă conică din lemn și metal pentru a devia proiectilele, cu tunuri dispuse de jur împrejur și un sistem intern de manivele.
În schițele sale, roțile dințate care transmiteau mișcarea de la manivele la roțile carului erau desenate invers. Dacă era construit exact după desen, roțile din față și cele din spate s-ar fi învârtit în direcții opuse, blocând vehiculul. Istoricii cred că Leonardo a introdus intenționat această eroare pentru a-și proteja proiectul în cazul în care schițele erau furate.
În anul 2000, parașutistul britanic Adrian Nicholas a sărit de la 3.000 de metri cu o replică exactă a parașutei piramidale optimizată de Leonardo da Vinci după schița dintr-un manuscris italian anonim din anii 1470. Aterizarea a fost mai lină decât cu o parașută modernă, singurul dezavantaj fiind greutatea mare a cadrului de lemn.
Costumul de scafandru fabricat din piele de porc tratată cu ulei de pește, cu tuburi de trestie pentru aer și un sac de plutire, a fost testat cu succes de scafandri profesioniști în mare, unde s-a dovedit complet etanș și a funcțional la adâncimi mici.
Automatul umanoid, proiectat în jurul anului 1495, un robot acționat prin scripeți și cabluri care putea să se ridice, să stea jos, să își miște brațele și să își deschidă viziera, a fost reconstituit de inginerii NASA și a funcționat perfect.
Tancul, să-i zicem car blindat, nu a funcționat, la fel și ornitopterele, aparatele de zbor cu aripi mobile, cât și șurubul aerian, precursorul elicopterului, acționat de patru oameni care împingeau o manivelă, dispozitivul fiind mult prea greu pentru a se ridica de la sol cu forță musculară.
Cornel Ivanciuc
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