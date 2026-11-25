Exact la doi ani după eveniment, în loc de un raport despre alegerile anulate ilegal la finalul anului 2024, statul român ne-a oferit, în schimb, un dosar senzațional, dar prezentat într-un mod criptat, dosar ce ține, însă, de alegerile prezidențiale repetate în 2025. Este vorba despre așa-zisul dosar Nicușor-Ponta-Coldea, care, așa cum este prezentat public astăzi, pare că ar fi avut un potențial de influențare a alegerilor prezidențiale mai mare decât presupusa, nedovedita influență a rușilor în 2024.

Dar dacă au fost chiar rușii în acest dosar Nicușor-Ponta-Coldea? Pare o treabă mult mai serioasă, pusă în scenă într-un mod mai elaborat decât amorsarea electorală pentru Călin Georgescu, acolo unde știm deja de mult că rușii lui Georgescu au fost, de fapt, liberalii lui Iohannis, care l-au finanțat pe Voievod. Nu mă pot abține să nu spun că, dacă Iohannis a fost implicat în promovarea lui Călin Georgescu, mi se pare foarte fezabil ca, prin intermediul fostului „Dulap" de la Cotroceni, să fi fost acționați chiar rușii. Nu insist astăzi. Cunoașteți bănuielile mele legate de apropierea lui Iohannis de Moscova pe filieră germană.

Revin la dosarul senzațional de astăzi și o să vă spun ce se afirmă în comunicatul DIICOT dat publicității referitor la aceste alegeri din 2025. O să citesc fragmente și o să comentez atunci când este cazul. „Procurorii DIICOT din structura centrală au dispus marți, 24 noiembrie, trimiterea în judecată a cinci inculpați acuzați că au fabricat și distribuit imagini false cu Nicușor Dan și Victor Ponta, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din mai 2025. Dosarul penal urmărește imaginile apărute în spațiul public la acel moment, care prezentau o presupusă întâlnire, dovedită ulterior ca fiind falsă, dintre cei doi candidați și fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea. Cu doar trei zile înaintea votului, Elena Lasconi a făcut publice imaginile pe care le-a primit pe e-mail".

Vă reamintesc că, atunci când au fost date publicității acele fotografii, a luat foc România din punct de vedere mediatic. Elena Lasconi devenise un candidat fără șanse de a ajunge în turul al doilea în acel moment, cu trei zile înaintea primului tur, deoarece Nicușor Dan îi luase zestrea electorală. Deci era numai bună de folosit din toate punctele de vedere: și ca să se răzbune pe Nicușor Dan, și pentru că nu mai conta deja, fiind sigură că nu intra în turul al doilea.

Și atunci vine misiunea de la Europa FM a Ioanei Ene Dogioiu (da, da, viitoarea purtătoare de cuvânt a dușmanului Nicușor Dan, adică Ilie Bolojan, și, în același timp, Ioana Ene Dogioiu, sora de cruce a Laurei Codruța Kovesi), Elena Lasconi a lansat bomba cu pozele infamante. N-am pomenit-o întâmplător pe Laura Codruța Kovesi, pentru că era de notorietate și atunci, și este și acum că fosta procuroare-șefă europeană era o dușmancă, o inamică, o adversară a lui Nicușor Dan. Deci era contra lui. Kovesi l-ar fi vrut pe Bolojan prezidențiabil. În acele vremuri, în 2025, anul trecut, chiar am lăudat-o pe Kovesi că umblă la cutia cu maimuțe, crezând că filmările și fotografiile sunt veritabile, pentru că așa arătau. Și da, din punct de vedere public, acele fotografii îl afectau grav pe candidatul Nicușor Dan, dar și pe candidatul Victor Ponta. În mod evident, apărea un avantaj electoral pentru Crin Antonescu, atât prin faptul că îl afecta pe Nicușor, cât și prin faptul că îl afecta pe Ponta; lucru care, într-adevăr, era pe placul meu subiectiv, deoarece aș fi vrut ca acele alegeri să fie câștigate de către Antonescu. Și atunci, sigur, îți pierzi obiectivitatea. Dar sunt convins că acele fotografii și atacul la Nicușor Dan și Ponta au fost pe placul mai multora.

Brusc însă, imediat după publicare, contrar logicii electorale (și la asta chiar mă pricep), bateria de jurnaliști securici de sistem a început să susțină la unison că, de fapt, dezvăluirea lui Lasconi îl ajută pe Nicușor Dan și că l-ar fi victimizat pe candidatul Nicușor Dan. Cum să-l victimizeze? Atâta timp cât el era prezentat ca făcând aranjamente sulfuroase cu un alt contracandidat, cu Victor Ponta, dar, mai mult decât atât, împreună cu Generalul Negru, omul negru, fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Bineînțeles, tot acest aranjament puțea a securism. Și, în acel moment, nu se știa că acele fotografii ar fi fost false.

Citesc din comunicatul DIICOT în continuare: „Cei cinci inculpați sunt cercetați penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și participare improprie, în forma instigării, la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false. Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost constituită în luna martie 2025 și a urmărit realizarea unui material video care să sugereze existența unei întâlniri secrete între doi candidați la alegerile prezidențiale și un general în rezervă. Procurorii susțin că distribuirea acestor imagini a pus în pericol securitatea națională prin încercarea de a influența opțiunile de vot ale alegătorilor."

Deci avem încadrarea gravisimă, agravantă, de grup infracțional organizat și, mai mult, se precizează că acesta a fost constituit în luna martie, exact înaintea campaniei electorale prezidențiale, deci cu scop precis de a influența acele alegeri prezidențiale repetate. Îmi dați dreptate, sper, când afirm că aceasta este o acuzație mult mai puternică decât cele puse în cârca lui Călin Georgescu cu așa-zișii ruși. Deci apare ca un motiv mai solid de anulare a alegerilor de către CCR, pentru că, în mod evident, această publicare de fotografii, cu mediatizarea aferentă, chiar a influențat desfășurarea acelor alegeri din mai 2025. Comparativ cu speța Voievodului, unde noi habar n-aveam ce se petrece cu ruși, nerușii, liberali, neliberali, conturi false, multe, zeci de mii. Aici, în schimb, s-a dezbătut zile întregi, în toată presa, tărășenia. Deci a fost o influență absolut directă în procesul electoral.

Continuă comunicatul:

„În aprilie 2025, membrii grupării au finanțat și produs materialul video, sub coordonarea unui inculpat în vârstă de 53 de ani, pentru a crea aparența unei filmări autentice. Aceștia au închiriat un spațiu special destinat filmărilor și au apelat la serviciile unor actori, ale unui costumier și ale unui machior. Actorii au fost machiați profesionist pentru a semăna cât mai bine cu persoanele publice pe care le interpretau, iar în cadru au fost folosite autoturisme de același tip cu cele utilizate de persoanele reale. Filmările s-au desfășurat pe timp de noapte, de la distanță și în condiții de lumină redusă. Ulterior, materialul video a fost prelucrat prin suprapunerea unor imagini cu fețele persoanelor reale, pentru a crește credibilitatea falsului."

Din acest fragment, lucrarea apare ca extrem de fin elaborată, ceea ce bineînțeles că nu puteau face actorașii sau coordonatorii lor; n-am înțeles dacă și actorașii sunt inculpați sau numai coordonatorii lor. În mod evident, cu toții aveau și date precise despre mașinile utilizate de obicei de către cei trei: Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Tot din descrierea procurorilor transpare, în mod evident, o operațiune de intelligence, românească sau străină, nu avem de unde să știm; operațiune lansată însă în mod bine gândit, ca la carte, exact cu trei zile înaintea turului întâi, ca să nu poată fi dezamorsată în timp util.

„Toate cele trei persoane vizate de materialele trucate au contestat la acel moment autenticitatea imaginilor, iar Nicușor Dan și Victor Ponta au formulat plângeri penale."

Interesant este că exact Florian Coldea nu s-a considerat deranjat de apariția sa inventată și nu a depus plângere penală. Pot afirma însă că și el, alături de Kovesi, era interesat să-l accidenteze pe Nicușor Dan din punct de vedere electoral. Dar este limpede că acest lucru nu este suficient ca să-l încadrăm pe Coldea între complicii sau coordonatorii actorașilor care au evoluat în acele filme.

Astăzi nu am concluzii. O să urmăresc scandalul. Am doar niște întrebări, unele retorice:

Este acest dosar de la DIICOT unul mai grav, referitor la influențarea alegerilor, decât dosarul lui Călin Georgescu din 2024? De ce nu se oferă publicului numele actorilor și numele inculpaților, deși presa a vorbit sau a sugerat deja de mult despre identitatea acestora? Dacă este vorba despre un grup infracțional organizat, cine este capul și cine a organizat și finanțat acest grup? Pentru că procurorii nu spun nimic despre asta. Contestă cineva din mediul politic sau din mediul public din România, acum, rezultatul alegerilor din mai 2025 și eventual cere anularea turului întâi, după modelul din decembrie 2024? Va bubui scandalul sau dosarul va fi mermelit ori fâsâit în instanță?

Cozmin Gușă