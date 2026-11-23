„Dreptul de ucide" sau „dreptul de a trage" acordat poliției...
Postat la: 23.11.2026 |
Poate - chiar sper să n-am dreptate - ar fi extrem de necesar, poate chiar în regim de urgență, ca atât eminenții reprezentanți ai forțelor de ordine de la noi cât și politicienii să citească cu extrem de mare atenție textul legii adoptate în urmă cu două zile de Parlamentul Francez cu un scor lejer care spune foarte multe: 205 voturi „pentru", 100 „împotrivă". Este vorba despre legiferarea prezumției de folosire legală a armelor de către polițiști și jandarmi.
Ce înseamnă asta în practică? Răspunsul este mortal de simplu: se prezumă, din start, conform prevederilor acestei legi, că absolut toți polițiștii și jandarmii care tras cu armele din dotare au acționat perfect legal. Deci, tehnic, din start, prezumție generală de nevinovăție. Poate exista o acțiune în justiție, caz în care reclamantul trebuie să dovedească cu probe irefutabile vinovăția unui membru al forțelor de ordine. Imediat au apărut controversele.
Pe de o parte, legea respectivă a fost echivalată cu un „permis de a ucide" formulare cunoscută din romanele polițiste cu James Bond, acolo un de se pomenea de existența unui asemenea privilegiu acordat agenților de elită care beneficiu ulterior de protecția absolută a unor cutume care-i protejau de orice urmări judiciare. Dar chiar există similitudini cu legislația adoptată acum în Franța? Nu chiar, deoarece textul de lege, în versiunea adoptată, prevede ca polițiștii și jandarmii care-și folosesc armamentul din dotare „se presupune că au acționat în termenii legii".
Dar „acoperirea legală" nu este nicidecum absolută, precum cea invocată în romanele polițiste, deoarece poate fi anulată printr-o simplă dovadă prezentată în justiție. Problema deosebit de delicată și larg criticată acum în Franța este că nu autorul faptelor trebuie să-și dovedească vinovăția, ci victima trebuie să adune și să prezinte probe convingătoare,. Ceea ce, firește, se poate dovedi dificil și chiar imposibil deoarece, în primul rând, probele video ar trebui culese de pe circuitele oficiale de camere de pe serverele poliției...
De ce mi se pare că dezbaterea depășește ca interes granițele Franței?
Deoarece s-a transformat într-o temă foarte importantă de confruntare politică și este semnificativă în raport cu mișcările sociale adesea violente și care cuprind, nu numai acolo în Franța, multe zone sociale diverse din țările UE.
Polarizarea socială și politică din Franța, progresiv intensă, este vizibilă și în cazul acestei legi. Este susținută de întreg spectrul partidelor de dreapta și de extremă-dreapta, de guvernul Președintelui Macron și de sindicatele polițiștilor Se opun partidele de stânga și extremă stânga, precum și organizații precum Amnesty International.
Dincolo de așteptata politizare a temei, rămâne foarte important semnalul de alarmă transmis: se pare că guvernele au primit estimări credibile că nivelul revoltelor este în creștere și că, posibil chiar foarte curând, s-ar putea să nu mai fi suficiente modalitățile clasice de răspuns și nici grenadele de dispersie și gloanțele de cauciuc sau instalațiile sonore pentru dispersia mulțimilor, tunurile cu apă și încărcăturile neletale cu CS. Era nevoie, au argumentat unii specialiști în domeniu, de o lege care să permită trecere rapidă, în caz de nevoie, de la armamentul neletal la cel letal, fără teama de consecințe.
Pe de lată parte - și iată de ce și la noi ar trebui, poate, discutată tema - se anunță că, în anume situații de mare presiune, dacă unitățile existente se află în primejdie imediată sau dronele de supraveghere anunță mobilizarea în perimetru de forțe ostile mult superioare, să se poată trece la un al treilea stadiu în care sie folosiți roboți autonomi sau semi-autonomi comandați prin IA.
Perspectiva asta nu este deloc un scenariu SF și în contextul de acum când toate scenariile sunt posibile, s-ar putea să vedem cum asemenea dosare vor ajunge la aprobare în diverse parlamente naționale.
Cristian Unteanu
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