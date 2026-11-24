Marile atuuri ale raportului AUR cu privire la anularea alegerilor
Postat la: 24.11.2026 |
Nu are nici cea mai mică importanță faptul că documentul AUR a fost elaborat sau nu, în urma unei cercetări desfășurate la nivelul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților. El acoperă o lipsă majoră de comunicare din partea autorităților către cetățeni, pe cea mai critică temă a statului de drept: cel de a vota și de a fi ales, care se opune traumei anulării a 9 milioane de voturi.
Raportul AUR umple vidul informațional alimentat de promisiunile deșarte ale lui Nicușor Dan, că va clarifica problema anulării prezidențialelor. Prin repetatele lui legăminte neonorate, președintele s-a transformat în paratrăznetul instituțiilor care și-au arătat incapacitatea de a face publice motivele ascunse, documentele secrete sau procesele de intenție reale, care au stat la baza deciziei din 6 decembrie 2024. AUR acoperă deficitul de transparență decizională al statului.
Suntem în situația în care șeful sistemului deține toate datele relevante cu privire la anularea alegerilor, în timp ce cealaltă parte, formată din contribuabili și implicit alegători, nu are acces la ele. Am rămas în situația în care hotărârea oficială din 6 decembrie 2024 a fost comunicată formal de CCR, fără ca sistemul să prezente publicului probele sau argumentele detaliate care să o facă pe deplin inteligibilă și acceptată. Tot ce trebuia să facă sistemul, a făcut AUR.
Un raport prezentat de președinte începând de acum, n-ar face lumină în problema anulării, ci s-ar strădui să corecteze documentul AUR, să ne demonstreze că e partizan, mincinos și manipulat de forțe obscure. Președintele are toate motivele să se teamă de anul 2028. AUR și-a dovedit bunele intenții în actul de informare publică, într-un moment de tensiuni majore. AUR are drumul deschis spre câștigarea alegerilor din 2028, cu o majoritate simplă. Ar fi garanția supremă a faptului că prezidențialele din 2030 nu vor mai putea fi anulate.
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