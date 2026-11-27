Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis recent Uniunii Europene un adevărat ultimatum: Germania va bloca adoptarea bugetului 2028–2034 dacă toate statele membre nu participă financiar la acoperirea deficitului Ucrainei, deficit estimat la 70 de miliarde de euro pentru 2027, din care UE ar urma să contribuie cu un „împrumut” de circa 45 de miliarde de euro (vorba vine – banii nu vor fi rambursați niciodată, căci se așteaptă obligarea Rusiei la plata de despăgubiri pentru pierderea războiului, iar dobânzile ar urma să fie acoperite de statele membre, înclusiv România).

În plus, Berlinul vrea ca pe viitor ajutorul pentru Ucraina să fie aprobat prin majoritate calificată, iar nu exclusiv prin unanimitate, pentru a evita blocajele viitoare. Germania este susținută în acest demers de legare a bugetului multianual de finanțarea Ucrainei de state precum România (prin poziția exprimată chiar ieri de Nicușor Dan) și de statele baltice, plus Luxemburg. De cealaltă parte, un grup de patru state (Ungaria, Cehia, Slovacia și Bulgaria) refuză să contribuie la împrumut și să se supună acestui șantaj nemțesc.

Berlinul are o pârghie foarte puternică asupra beneficiarilor neți din Europa Centrală și de Est: dacă aceste țări vor banii europeni pentru coeziune și agricultură din viitorul buget, vor fi presate să accepte cofinanțarea Ucrainei. Totuși, obținerea unanimității pentru eliminarea veto-ului viitor pe acest subiect este extrem de dificilă, fiind mai probabil un compromis financiar de moment decât o schimbare permanentă a regulilor de vot.

De altfel, Germania și alte câteva state net-contributoare la bugetul UE vor reducerea masivă a bugetului, prin tăieri de sute de miliarde. Este vorba de a evita constrângeri bugetare proprii: un buget al UE mai mare înseamnă taxe și impozite mai mari în Germania, Olanda, Suedia, Danemarca, Finlanda, Austria. Propunerea de compromis a lui António Costa a redus deja plafonul cu aproximativ 204 miliarde de euro, dar Germania vrea o reducere cu minim 600 de miliarde.

O asemenea reducere ar lovi direct în subvențiile agricole și fondurile de coeziune. Emmanuel Macron a amenințat deja că părăsește masa negocierilor dacă se taie din agricultură. Dar cine îl mai ia în seamă? Italia și statele din Est, care au, la rândul lor, drept de veto, se opun jocului Germaniei. Nu și România. Apropo… Unde e România în acest joc? Unde vrea Germania. Unde vrea Franța. Ce contează este Ucraina, iar nu așteptările poporului.

Gheorghe Piperea