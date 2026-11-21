Pe măsură ce citesc mai mult despre ce s-a întâmplat ieri cu listarea la bursă a companiei americane de inteligență artificială Anthropic Ai, îmi dau seama că asistăm la cel mai mare furt din istorie.

Pe ansamblu, listarea a evaluat Anthropic la 1,4 trilioane de dolari. Părea a fi cea mai mare și de succes listare din istorie. Părea că va salva bursele americane, care sunt în picaj de prin octombrie încoace: de exemplu, indicele Standard & Poors 500 a picat cu 14%, iar acțiunile Nvidia a picat cu 45% în ultimele 45 de zile.

Doar că Nasdaq a pierdut ieri, într-o singură zi, tot câștigul de capitalizare bursieră a societăților listate pe Nasdaq acumulat în 2026.

Iar acum, despre furt.

Anthropic a avut un preț de ofertă de 83 de dolari pe acțiune. Majoritatea acțiunilor inițiale au fost oferite spre subscriere grangurilor de pe Wall Street. Toți cei 5400 de salariați ai Anthropic, inclusiv fondatorii și directorii, au primit, din câte se pare, acțiuni gratuite. Toți, granguri sau salariați, au primit dreptul de a vinde imediat acțiunile.

La momentul listării, prețul de vânzare a fost de 111,5 de dolari pe acțiune. Cine a vândut imediat, a făcut imediat un profit de 28,5 dolari pe acțiune.

La distanță de o oră de la listare, prețul acțiunii coborâse deja la 95 de dolari. Pierdere imediată a investitorilor de retail, inclusiv fondurile de pensii: 16,5 dolari pe acțiune.

În schimb, cei care au primit acțiuni la 83 de dolari au avut, totuși, profit de 12 dolari pe acțiune dacă au vândut.

Panica la bursele americane este acum aproape de nivelul de volatilitate care anunță crahul: nivelul a oscilat între 34 și 40… Nivelul de “calm” este sub 20…

De precizat că cei 7 ștabi de la Anthropic au făcut peste 2 miliarde în 24 de ore. Cumulat, cei 5400 de salariați au făcut 28 de miliarde. Bucuria lor nu va fi de durată: ceva e foarte în neregulă și va fi pușcărie multă acolo…

De ce ne interesează pe toți ceea ce s-a întâmplat :

- un crah bursier în SUA se propagă ca un tsunami în toată lumea;

- entitățile pierzătoare vor fi salvate de stat, cu bani publici sau cu banii deponenților, ai asiguraților sau ai pensionarilor;

- va putea fi o criză similară cu cea determinată de falimentul Lehman Brothers, din care a pierdut lumea oamenilor obișnuiți și a câștigat enorm clasa ultra-redusă și hiper-bogată a neo-feudalilor economiei;

- vor fi inflație mare, creșteri ale fiscalității și galopuri ale costurilor produselor și serviciilor de bază;

- vor fi executări silite și evacuări din locuințele familiale.

Nu uitați ce au făcut politicienii români și BNR în 2009-2010… Împrumut FMI, tăieri salarii, creștere tva. Grecia a intrat de două ori în faliment. Acum va fi rândul României.

În rezumat, pentru cine nu e la curent, ieri a fost uragan pe bursele din SUA. După listarea cu efecte mixte ale Anthropic și accentuarea problemelor Nvidia, declarațiile lui Trump au pus paie pe foc.

La închiderea tranzacțiilor, ieri, indicele de volatilitate ajunsese la 35,89, ceea ce înseamnă cu mult mai mult decât high fear - stres accentuat. Ca să pricepem: un indice de volatilitate sub 20 înseamnă calm pe piață, în timp ce 20-30 înseamnă risc ridicat. Peste 30 e frică mare. Toată lumea se sperie și vinde, ca să scape de acțiuni cu valoare în scădere. Desigur că cei care au bani și nu se panichează, cumpără. Dar ăia sunt puțini și cam au informațiile necesare…

Indicele Standard & Poors a picat ieri cu 10%.

La 20% ar însemna deja crah bursier, cam cum a fost în 2000 și 2008.

Totul se învârte în jurul inteligenței artificiale, care nu prea mai dă randamente economice, cauzând și creșteri masive ale costului energiei, penurie de apă, probleme în piața muncii, distrugeri ecologice (de exemplu, păduri defrișate de google în Finlanda) și amenințări de securitate și de abuz contra drepturilor omului.

Anthropic a avut o listare masivă la bursă: 1,4 trilioane de dolari. Doar că efectele nu au fost nemaipomenite. După listare, acțiunile au scăzut abrupt (8,5% ieri), iar entuziasmul s-a disipat. S-a petrecut, de altfel, ceva ce în opinia mea e manipulare a pieței: prețul din oferta publică a fost de 86 de dolari, preț la care au subscris investitorii instituționali de pe Wall Street. Pentru investitorii de retail, prețul a fost cel de deschidere: 111,5 dolari. În câteva ore, prețul picase la 95 de dolari. Cei ce au subscris la 83 de dolari și au vândut imediat au făcut profit: 34%. Ceilalți, au pierdut:25%. Ceva nu e în regulă - probabil că SEC și FBI vor desluși treaba. Sau nu…

După problemele de infidelitate și spionaj ale lui Jensen Huang, acum chiar Nvidia este sub investigație SEC și FBI, pentru insider trading și spionaj din partea Chinei.

Și vine și Trump ieri de la summit - ul Asia - Pacific, unde a făcut “tremendous deals” cu Putin și Xi Jinping, și declară că, dacă Big Tech americane vor mai construi centre de baze de date pentru AI în străinătate, în loc să le facă acasă, în SUA, le va lovi cu taxe uriașe.

Nu e clar cum se va întâmpla asta, dar nu mă pot opri din tentația de a râde de Finlanda, care a rămas fără 500 de ha de pădure pentru că le-a tăiat google pentru un centru de date AI care nu va mai fi. Sau de Italia, care a încercat să blocheze toate reglementările menite a da asigurări că AI utilizat în instituții și în infrastructura critică nu se transformă în risc similar cu arma nucleară, asta doar pentru a aduce cât mai multe centre de baze de date AI în Italia, în nord, unde lacurile Maggiore și Como sunt pe jumătate secate, iar prețurile energiei au ajuns atât de uriaș de mari încât protestarii au răscolit Milano și l-au pus pe foc.

Falimente au mai fost, falimente vor mai fi. Dar cei care vor suporta consecințele sunt oamenii simpli. Super-bogații, vătafii lor politicieni și birocrați și ONG - urile lor de lobby se vor îmbogăți și mai mult, și mai injust.

Gheorghe Piperea