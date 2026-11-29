Ce este imaginea realizată cu AI a unui om viu? Care e statutul său ontologic? Dar reprezentarea cu AI a cuiva care a murit: despre ce existenţă vorbim în acest caz? Şi cine îţi vorbeşte când te uiţi la un om generat exclusiv de AI? Cred că e important să ne gândim la aceste întrebări pentru că lumea pe care o aduce inteligenţa artificială reconfigurează nu doar mintea şi posibilităţile omului, ci şi spectrul - folosesc intenţionat acest termen - formelor noastre de a fi.

Pentru început (fiindcă tot acest proces e abia la început), inteligenţa artificială contribuie la apariţia de noi imagini ale omului. Cu alte cuvinte, prima formă care se diversifică este cea a omului digital, care există doar pe un ecran sau într-o simulare. Să luăm pe rând cele trei situaţii care ne interesează. Prima e cea mai benignă: copiile furnizate de AI ale unor persoane aflate în viaţă. Tot mai mulţi oameni îşi introduc fotografii în softuri de AI pentru a obţine „declinări" ale propriului chip, de la filtre care adaugă aspect de animale până la îmbătrânire prematură sau „cum aş arăta ca personaj de-ai lui Miyazaki".

Acest joc devine extrem de atrăgător, fiindcă în oricare dintre noi zac cine ştie câte doamne Bovary, care aşteaptă să fie scoase la iveală măcar ca influensăriţe. Ce fac aceste răsfăţuri este să creeze neaşteptate versiuni ale imaginii de sine, adică alternative pentru cum am vrea să ne vedem noi pe noi, dar şi pentru cum am vrea să fim văzuţi de ceilalţi. Tendinţa din reţele e că aproape nimeni nu-şi mai permite să arate doar cum arată (şi, la o adică, să rămână doar cel care este): omul îşi diversifică măştile într-un soi de explozie semiotică, în care identitatea i se ascunde şi i se virtualizează inevitabil.

Şi dacă această primă imagine mai păstrează statutul de copie (eikón, potrivit clasificării pe care o propune Platon în „Sofistul"), şi asta deoarece ea încă are un model, un al doilea tip de imagine, în care AI generează înfăţişări de oameni care nu mai trăiesc, pătrunde deja pe teritoriul simulacrului. Astfel, dacă mai există imagini fidele ale acelei persoane, atunci reprezentarea livrată de AI are un statut incert, între copie şi simulacru. Dar dacă figura sa a supravieţuit doar în picturi, în vreun bust, desen, litografie etc, sau chiar nu se ştie sigur cum arăta, atunci e limpede că fantoma sa digitală face parte din ramura simulacrului: e o plăsmuire care, ţinându-ne de Platon, „pare a se asemui, dar nu se aseamănă", de fapt, cu ceva real. Asta înseamnă că orice asemenea fantomă poate fi un canal prin care nefiinţa se strecoară pe tărâmul fiinţei.

Orice chip de mort reconstituit prin intermediul AI sporeşte ponderea straniului în lumea noastră. Orice chip de mort înviat în reţea este, prin însăşi producerea sa, „poarta" către un univers paralel care nu exista până la el. Mai mult decât atât, orice operaţiune de acest fel - aducerea în prezent a unei fantome-simulacru, care doar seamănă cu cineva care a trăit - este o falsificare a trecutului în minţile celor vii. Diferenţa dintre această falsificare a trecutului şi una realizată (de exemplu) într-un film artistic este că prima are o seducătoare pretenţie de veridicitate, ca mai toate răspunsurile oferite de AI.

Iar lucrurile devin şi mai tulburătoare dacă ne gândim la faptul că există modele de AI care pot „reconstitui" întregi scene de altădată, cu personaje şi decoruri, cu mişcare şi detalii, ca-ntr-un simulator de cinema la care utilizatorul se conectează şi în care poate chiar să se insereze. În acest mod virtual poţi chiar să stai de vorbă cu avataruri ale unor figuri faimoase, iar dialogul e cu atât mai credibil - şi, deci, mai straniu - cu cât se ştiu mai multe despre acele personalităţi, cu cât ni s-au păstrat mai multe informaţii despre vieţile lor.

Ce statut ontologic au acele avataruri? Aş zice că sunt entităţi hiperreale, folosind un concept propus de Baudrillard. Sunt hiperreale pentru că sunt nişte simulacre animate şi menite să seducă: în interacţiunea cu ele, tentaţia e să te iluzionezi că au viaţă, că te întâlneşti cu adevăraţii vieţuitori pe care îi întruchipează. A mai rămas un tip de „oameni", cei generaţi integral de AI, pe care îi vedem tot mai des pe ecrane, de pildă sub forma unor femei ravisante ori a unor bărbaţi cu musculatură impecabilă. În cazul lor, întrebarea „cine sunt" îşi pierde temeiul: pentru că nu poţi folosi acest cuvânt, cine, decât în cazul unei fiinţe dotate cu subiectivitate.

Prin urmare, despre ce vorbim când vorbim despre „oameni" care n-au trăit, nu trăiesc şi nici nu vor trăi vreodată, dar a căror manifestare e foarte omenească? Deşi sunt inexistenţi, ei au, totuşi, un moment când „vin pe lume", şi de aceea, pentru că dispun de un fel de naştere, însă nu ştim când şi nici dacă vor muri, le-aş zice nemuriţi.

Şi cred că aceşti nemuriţi vor fi tot mai numeroşi, ne vor frecventa tot mai intens şi, în consecinţă, nu va trece multă vreme şi vor căpăta corpuri, cu care vor umbla încoace şi-ncolo, în sus şi-n jos, ocupaţi şi atenţi să umple cât mai multe goluri din vieţile noastre.

Mihnea Măruţă

Revista Apostrof