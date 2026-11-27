Codin Maticiuc: veriga lipsă dintre securitate, cuțițarii din Comorofca și peștii din Ferentari
Postat la: 27.11.2026 |
Mă întreb, ce tată și-ar boteza odrasla Codin, nume de pușcăriaș, cuțitar și bătăuș din mahalaua Comorofca a Brăilei, creat de scriitorul Panait Istrati, în afară de un securist din rețeaua comerțului exterior. Succesul de casă al lui Codin Maticiuc - zis Poponeț-, băiat de bani gata, celebru scriitor și producător și regizor cu școală la fără frecvență, se datorează exclusiv banilor tatălui lui, Ion Maticiuc.
Cine să trăiască? DIE să trăiască!, SIE să-nflorească!, la mulți mulți ani! Fost consilier economic al României la Teheran și Tripoli, precum și director general adjunct în MAE, pe vremea lui Ceaușescu, Ion Maticiuc a făcut primul milion în zilele în care noi ceilalți ziceam că facem revoluție. Restul de zeci de milioane, care l-au teleportat până în Panama Papers, l-a făcut din afacerile cu produse petrochimice, pe schema, capacitățile industriale și personalul cu care a lucrat în comerțul exterior, din proiecte imobiliare în București, Ilfov și pe litoral, din atribuirea fără licitație a întreprinderii Automatica București și din contractele de 24 de milioane de euro pentru lucrări la reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă.
De aici eclatantul boom literar al fiului său Codin - zis Poponeț, cu cartea de debut „Consumatorul de suflete”, în fața căreia marele critic literar Alex. Ștefănescu a tras aer în piept, a luat de coarne taurul necruțătorllor săi acuzatori - ai înnebunit, Elefantule? -, a făcut o reverență adâncă și a trecut titlul pe ”Lista lui Alex. Ștefănescu”, alături de Mario Vargas Llosa. „Pe mine nu mă interesează cum este poreclit Codin Maticiuc în cercurile de oameni cu bani pe care le frecventează”, a țipat Ștefănescu.
„Din punctul meu de vedere contează doar faptul că are talent și scrie bine. (...) Codin Maticiuc este unul dintre cei mai înzestrați și mai originali prozatori apăruți la noi în ultima vreme. Iar din câte știu eu, merită respectat și ca om: nu este băiat de bani gata, ci are propria lui afacere și, în plus, asigură împreună cu tatăl lui buna funcționare a unui orfelinat în care adăpostește, hrănește, îmbracă și educă șase sute de copii ai nimănui”.
Alții n-au avut norocul ăsta. Bunăoară, pe uriașul prozator sărac lipit Ștefan Agopian, Alex. Ștefănescu l-a omis din cele 1.170 de pagini ale „Istoriei literaturii române contemporane (1941–2000)”, unde ar fi avut loc măcar pe un colț de filă. Ștefănescu a fost plătit regește să-l impună pe Poponeț în galeria noilor talente.
La cea de a doua carte, „Dresor de lei și de fraieri. Viața lui Nuțu Cămătaru”, Ștefănescu a tăcut mâlc. Originalitatea lui Poponeț sărise periculos calul și se rătăcise într-o mahala interlopă. Epopeea lui Nuțu Cămătaru se împletește cu visurile secrete ale securistului DIE Ion Maticiuc, de a scoate la produs farfuzele din Comorofca, cu carma lui Poponeț, cu tatuajele lui de recidivist, cu fascinația lui pentru violatori, tâlhari, șuți, centuriste și codoși.
Codin Maticiuc este veriga lipsă care leagă Teheranul securiștilor lui Ceaușescu de Ferentarii peștilor lui Nuțu Cămătaru, via ProTV, mașina de romanțat vieți ale borfașilor. Dragostea lui Codin Maticiuc pentru nevoiași, lumpeni și marginalizați este egală cu pasiunea lui Nuțu Cămătaru pentru jivine exotice.
Sociologii au atras atenția că prin promovarea filmului "Cămătarii", după un proiect realizat de Codin Maticiuc, ProTV a transformat infractori periculoși în celebrități simpatice. Marii prădători sexuali și cămătarii ies umanizați din mașina de spălat jeguri umane a ProTV, în timp ce dramele reale ale victimelor lor sunt ignorate.
De-a lungul timpului, ProTV a adus uriașe deservicii frumuseții vieții și umanismului neromanțat, a promovat pornografia sărăciei, a traficat suferința, mizeria extremă sau dizabilitățile unor oameni simpli și a transformat dramele abisale în spectacol emoțional menit să genereze rating și trăiri facile. Ștraiful de calitate al prompteriței Andreea Esca în care este ambalată bomboniera ProTV, a fost tăiat cu șuriul și pângărit de spargerile, violurile și traficul de carne vie ale Cămătarilor.
Cornel Ivanciuc
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