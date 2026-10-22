STATUL GLOBAL UNIC: PACE PRIN „SĂNĂTATE”

Cine sunt dușmanii statului mondial unic este limpede și a fost de la început. În faimosul lui tom, „The Secret Teachings of All Ages”, dar și în multele lui monografii pe subiect (inclusiv „Destinul secret al Americii”, 1944), eruditul ocultist Manly P. Hall susține fără ocolișuri că Marea Lucrare (construirea Imperium Mundi ocult ori „sinarhic”) urmărește construirea „unui stat mondial”, care necesită dizolvarea statului național; iar principala piedică în calea acestui proiect milenar a fost (și este) CREȘTINISMUL.

Fondatorii sistemului ONU au denunțat aceiași dușmani ai globalismului. Bertrand Russell identifica Biserica drept principalul inamic al progresului moral; H.G. Wells vedea în statul național sursa războiului și o piedică în calea statului mondial științific; Julian Huxley căuta o „religie fără Revelație” și definea conflictul principal al epocii ca fiind cel dintre naționalism (stat național suveran) și internaționalism („o unică suveranitate”, aparținând statului mondial); Aldous Huxley, care considera că drogurile psihedelice sunt „creștinism fără lacrimi”, afirma cu toată încrederea că: „Dumnezeu nu este compatibil cu mașinăriile, medicina științifică și fericirea universală. Trebuie să alegi. Civilizația noastră a ales mașinăriile și medicina și fericirea”.

În caz că, totuși, civilizația „noastră” nu face de bună voie această alegere, nu optează voluntar pentru viziunea și mașinăriile și medicina și „fericirea” Imperiului Universal, ea trebuie forțată s-o facă. O metodă bine rodată în ultimii ani este amenințarea cu „criza globală” (e.g., duetul climate change /covid a fost folosit pentru a fuziona agenda Forumului Economic Mondial, „Marea Resetare”, cu Agenda 2030, rezultând, în 2024, în „Pactul Viitorului”).

Dar a existat și un efort susținut și frontal de erodare, denigrare și, în final, eradicare a religiei (în special a creștinismului), statului național și tradițiilor asociate acestora, care au fost declarate sursă primă a războiului – și, ca atare, parte din acele lucruri pe care ONU trebuia să le corecteze pentru a asigura pacea mondială. Iar una dintre agențiile ONU care s-a ocupat de la bun început de acest atac frontal a fost – surprinzător, poate – Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care, ca și ONU, ca și UNESCO, are tot misiunea de „a asigura pacea mondială”. De data asta, prin intermediul „sănătății”…

Adrian Pătrușcă