Statul contra națiunii. Dedesubtul tentativei de expropriere a asiguraților de la Pilonul 2 de pensii

Dacă tot nu vă era clar până acum, atunci lovitura de miliarde lei aplicată de guvern și ASF asiguraților la pensii private ar trebui să vă dumirească pentru cine lucrează de fapt statul. Cronologia faptelor arată că decizia de expropriere a românilor care au cotizat la fonduri private a avut la bază un ordin primit din străinătate, în folosul administratorilor acestor fonduri, adică băncile cu capital străin.

La înființarea Pilonului 2 legea prevedea că din contribuția de asigurări sociale a salariatului, 2% se virează unui fond de pensii privat, procentul urmând să fie majorat anual cu 0,5% până ajungea la 6%. Guvernele care au urmat după 2008, anul aplicării legii, au sesizat însă că pentru ele dezavantajele erau vădite, iar avantajele sociale încă nu se întrezăreau, pentru că încă nu ieșea nimeni la pensie, ca să se poată bucura de beneficiile participării la fonduri private de pensii. Guvernele priveau cum lună de lună crește deficitul bugetului asigurărilor sociale și odată cu acesta și deficitul bugetului general consolidat al statului, prin diminuarea CAS prelevat de la salariați cu suma corespunzătoare care se virează în contul fondului privat.

În schimb nici nu prea ieșea nimeni la pensie, ca să se bucure de presupusele avantaje ale pensiei private. Cei mai în vârstă dintre asigurații la fonduri private din Pilonul 2 sunt născuți după 1963, deoarece s-a considerat că cei născuți mai devreme nu vor putea avea un stagiu suficient de cotizare. Așadar, primii care vor ieși la pensie pe Pilonul 2 vor intra la plată abia în 2028! Ca atare, guvernele au hotărât să pună frână contribuției la fonduri private, pentru a nu mai majora cu mâna lor deficitul bugetului asigurărilor sociale și deficitul bugetului de stat.

Guvernele au început astfel să amâne majorarea anuală cu 0,5% a contribuției la fondurile private, care ar fi trebuit astfel să crească de la 2% la debutul schemei Pilonul 2 în anul 2008, la 6% în 2016. Astfel, ca urmare a amânărilor, în anul 2023, contribuția ajunsese la doar 3,75% în anul 2023. În martie 2022 guvernul Ciucă a fost nevoit să dea OUG 23/2022 prin care să majoreze de la 3,75% la 4,75% contribuția la Pilonul 2 începând cu 1 ianuarie 2024. Adică să mai deturneze încă 1% din contribuțiile către sistemul public de pensii, crescând astfel deficitul acestuia, dar și deficitul bugetului de stat. Motivația OUG a fost îndeplinirea "jalonului" 213, adică a unei condiții din PNRR, pentru că în caz contrar România ar fi pierdut o tranșă de vreo 300 milioane euro din PNRR.

PNRR a fost scris în timpul guvernării Cîțu de useriști, marii susținători ai transferului banilor din sistemul public, adică din Pilonul 1 la Pilonul 2, administrat de băncile străine.La începutul anului 2023, în nota obișnuită a guvernelor de până atunci, care puseseră frână majorării contribuției la pensia privată Pilonul 2, ministrul Finanțelor Marcel Boloș a anunțat că a pregătit un proiect de ordonanță prin care se amâna cu doi ani, la 1 ianuarie 2026 în loc de 1 ianuarie 2024 majorarea contribuției la Pilonul 2, de la 3,75% la 4,75/%. Boloș a adus argumentul că "impactul măsurii nu cred ca poate fi suportat de bugetul de stat, iar în PNRR scrie foarte clar că acest procent de 4,75% se acordă în funcție de strategia fiscal bugetară".

Însă Marcel Ciolacu devenit între timp premier i-a retezat-o foarte dur lui Marcel Boloș, spunând că ministrul Finanțelor nu s-a consultat cu el când a anunțat că amână majorarea contribuției la Pilonul 2 și că va rămâne termenul de 1 ianuarie 2024 pentru majorare, deoarece altfel pierdem banii din PNRR. Banii din PNRR nu i-am fi pierdut însă, după cum a explicațicat Boloș.

Ciolacu nu a mai spus și cum va compensa creșterea deficitului bugetar prin această măsură. În anul 2024 România urma să aibă un deficit bugetar record, de 9,33% din PIB, inclusiv din cauza majorării contribuției la Pilonul 2. În prezent, Guvernul Bolojan justifică masacrul social pe care l-a declanșat împotriva românilor tocmai prin reducerea deficitului bugetar.

Ciolacu în decembrie 2023 la legea bugetului pe 2024 umflase veniturile ca să pară că deficitul va fi de 5% deși probabil el credea că va fi 7% și în final a ajuns la 9,33%. Nu avea niciun sens ca Ciolacu să crească deficitul bugetului de asigurări sociale cu 1%, doar ca să mai transfere niște bani pe mâna băncilor cu capital străin. Dacă tot era să crească acest deficit cu 1%, era mai logic ca Ciolacu să fi băgat banii în majorarea pensiilor de la stat, ca să îl voteze pensionarii.

Singura explicație rațională pentru care Ciolacu a acceptat împotriva intereselor sale Politico-electorale să accepte majorarea contribuției la Pilonul 2 este că a primit ordin. USR a băgat în PNRR "jalonul" de creștere a contribuției la Pilonul 2 de la 3,75% la 4,75% de la 1 ianuarie 2024 tot nu a fost mulțumit. În septembrie 2024 USR a depus un proiect de lege prin care se aruncau în aer principiile fondatoare ale Pilonului 2, stabilite prin legea de înființare. De unde contribuția salariaților la Pilonul 2 trebuia să crească cu 0,5% anual până la 6%, prin proiectul de lege al USR contribuția trebuie să crească anual cu 1% până la 10%.

Proiectul legislativ al USR a trecut de Senat prin aprobare tacită și a ajuns la Camera Deputaților. Niciodată nu știi când va fi pus pe ordinea de zi la Cameră și adoptat de majoritate, dacă băncile vor crește presiunea pe guvern. Dacă proiectul USR s-ar fi aprobat în 2024, când a fost depus, deficitul bugetului asigurărilor sociale ar mai fi crescut cu 1% și în asemenea caz cine știe de unde ar mai fi tăiat Bolojan acum, ca să acopere și această gaură. Nu există nicio rațiune pentru care Guvernul Bolojan a trebuit să propună limitarea la 25% din totalul activelor deținute de asigurați, în loc de 100%. Singura explicație logică este că au primit ordin din afară.

* Inițiatorii pretind că este o condiție pusă de OECD pentru aderarea României la această organizație. Condiția OECD este însă ca guvernul să facă legea dării în plată, ca să stabilească clar cum se fac plățile către asigurați. Nu le-a cerut OECD să limiteze la 25% restituirea banilor la ieșirea la pensie.

* Scopul principal al Guvernului Bolojan este reducerea deficitului bugetar excesiv, iar acest proiect nu reduce deficitul. Din moment ce guvernul se așteaptă la o explozie socială în această toamnă, ca urmare a jihadului fiscal pe care l-a dezlănțuit împotriva românilor, atunci care este motivul pentru care i-a înfuriat pe români suplimentar cu acest proiect care nici nu se referă la o chestiune presantă și nici nu reduce deficitul bugetar?

* Este o minciună argumentul că ies la pensie generații numeroase și dacă și-ar cere toți banii integral nu ar mai fi bani în fond. Prima generație, de născuți în 1963, iese la pensie abia în 2028. Pe lângă aceasta, generațiile 1963-1966 și parțial 1967 au fost decimate de avorturile care atunci erau legale. De fapt administratorii fondurilor private "au arici în buzunar". Din 2018 până acum administratorii doar au încasat contribuții, timp de 17 ani, fără să plătească și pensii, însă nu le convine să înceapă să facă plăți către asigurați nici măcar din 2028, când iese prima generație la pensie. De fapt cea mai numeroasă generație sunt cei născuți în anul 1968, însă ei vor ieși la pensie abia în 2033, peste 8 ani, când Guvernul Bolojan deja va fi uitat, ca orice amintire urâtă. Care este graba atunci?

Dragi prieteni, după părerea mea Guvernul Bolojan acționează la ordin, în interesul administratorilor fondurilor private, care sunt băncile cu capital străin. Eu țin la părerea mea. Voi nu aveți decât să credeți ce doriți. Și nu uitați de cele trei redute pe care trebuie să le apărăm cu orice preț, dacă vrem să supraviețuim ca indivizi, nu doar ca națiune:

* Marile companii naționale

* Sistemul public de asigurări de sănătate

* Sistemul public de pensii

George Scarlat