Tatăl brutal al lui Vladimir Putin i-a scos ochiul mamei sale cu o furcă „într-un acces de furie", potrivit unei noi biografii
Postat la: 11.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O nouă lucrare biografică despre Vladimir Putin scoate la iveală detalii tulburătoare din trecutul familial al președintelui rus. Potrivit relatărilor publicate de proiectul jurnalistic independent Proekt, mama lui Vladimir Putin ar fi rămas fără un ochi în urma unui episod de violență domestică, petrecut în anii '20 ai secolului trecut.
Incidentul ar fi avut loc în 1928, în satul unde trăia Maria Ivanovna Șelomova, cunoscută și sub numele de Marusia, mama actualului lider de la Kremlin. Avea doar 17 ani atunci când, potrivit mărturiei unei localnice, Anfisa Kormilițîna, a fost atacată cu o furcă de cel care ulterior avea să-i devină soț: Vladimir Spiridonovici Putin, tatăl viitorului președinte.
Conform acestei surse, bărbatul, însoțit de câțiva prieteni, a încercat să pătrundă în gospodăria tinerei, iar în momentul în care aceasta a refuzat să le deschidă, situația a degenerat. Furca folosită pentru a forța poarta a ajuns, în mod tragic, în ochiul fetei. Leziunea a fost atât de gravă încât medicii nu au putut decât să-i îndepărteze globul ocular.
În contextul cutumelor sociale ale vremii, o tânără cu o astfel de dizabilitate era considerată greu de măritat. Mama Marusiei ar fi exercitat presiuni asupra lui Vladimir Spiridonovici, amenințând cu o plângere penală dacă acesta nu se căsătorește cu fiica sa. Astfel, cei doi au devenit soț și soție. Marusia evita contactul vizual, își ascundea ochiul de sticlă și vorbea cu capul înclinat.
Portretul lui Vladimir Spiridonovici, așa cum reiese din relatările din satul natal, nu este unul măgulitor. Mai multe voci îl descriu ca fiind un bărbat cu un comportament agresiv, cunoscut pentru gesturi obscene și atitudini jignitoare la adresa adolescentelor din comunitate.
Aceste episoade contrastează puternic cu imaginea pe care Vladimir Putin avea s-o proiecteze mai târziu despre părinții săi. În declarațiile publice, actualul lider de la Kremlin a vorbit mereu despre o familie armonioasă, fără violență, fără alcool, fără cuvinte grele. A susținut în repetate rânduri că nu l-a văzut niciodată pe tatăl său în stare de ebrietate și că părinții lui au fost oameni demni și discreți.
Totuși, noua carte - Țarul în persoană. Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți, semnată de Roman Badanin - vine să conteste această versiune idilică. Autorii susțin că, în Federația Rusă, biografiile reale au fost sistematic eliminate, istoria rescrisă, iar presa independentă redusă la tăcere. Într-un astfel de context, susține Proekt, s-au creat condițiile pentru construirea unei imagini false despre liderul de la Kremlin și despre rădăcinile sale.
