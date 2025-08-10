DOCUMENT: Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife precum cele din tabel

Impozitul auto va crește conform principiului "Poluatorul plătește", cel mai mult urmând să plătească cei cu mașini mai vechi. De asemenea, de la 1 septembrie va crește prețul rovinietei, iar prețurile la combustibil deja au crescut, ca urmare a majorării accizei și a creșterii TVA. În ceea ce privește mașinile, cel mai afectați vor fi cei cu mașinile mai vechi având la bază principiul "Poluatorul plătește".

Un exemplu de calcul ne arată faptul că un proprietar de mașină cu o capacitate cilindrică între 1.400 și 1.600 cm³ plătește în prezent un impozit anual de aproximativ 80 de lei. De la 1 ianuarie 2026, pentru aceeași mașină suma plătită va fi de peste 130 de lei. Pentru proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani situația va fi și mai grea. Aceștia vor plăti impozit și de trei ori mai mare decât plătesc în prezent, în funcție de capacitatea cilindrică a mașinii.

Conform scenariilor pe care se lucrează în prezent la Guvern, impozitul pentru mașinile mai vechi ar urma să crească cel mai mult. Pentru o mașină veche de 20 de ani, impozitul ar urma să crească de câteva ori, față de ceea ce plătim în prezent. O altă măsură esențială vizează modificarea sistemului de taxare pentru transportatori. În locul rovinietei plătite anual, TIR-urile ar putea achita o taxă pe baza kilometrilor parcurși, similar cu sistemele aplicate în alte țări europene.

Începând cu data de 1 septembrie 2025 tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus).

„Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 141/2025, care aduce următoarele modificări privind rovinieta pentru autoturisme. Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme crește de la 28 € la 50 € (TVA inclus). Amenda pentru lipsa rovinietei se majorează, de la 250 - 500 lei la 500 - 1.000 lei. Tarifele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.", potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.