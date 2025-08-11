Speranța de viață la vârsta de 65 de ani în UE. România se afla la cea mai mare rata din istorie

În anul 2023 speranța medie de viață în UE a unei persoane de 65 de ani era de 20,2 ani. Speranța de viață tot crește, este firesc. Părinții noștri trăiesc mai mult decât bunicii noștri, iar noi vom trăi mai mult decât părinții noștri. Motivul e simplu: mâncăm mai bine, mâncăm mai sănătos, muncim mai puțin, beneficiem de îngrijire medicală superioară.

Dar dacă spunem asta părinților noștri, nu ne cred. Ei își subevaluează speranța de viață. În general, oamenii înclină să se raporteze la ceea ce au cunoscut nemijlocit, la propriile experiențe, nu la statistici sau la ce arată știiința. Dacă părinții tăi au murit la 70 de ani, atunci ești tentat să crezi că pe la 70 de ani vei muri și tu; nu-ți vine să crezi că vei muri la 80. Dar este greșit și viața îți demonstrează asta. Timpul trece, iată că ajungi la 70 și încă trăiești, ba chiar te simți bine.

România a ajuns la o rata de peste 17 de ani speranta de viata la 65 de ani, cea mai mare cota din istoria sa. Generația celor care au acum 65 de ani va trăi in medie până la 85 de ani, iar în cadrul ei oamenii care au avut un stil de viață sănătos, relativ lipsit de stres, vor bate cu ușurință 90. Asta înseamnă că de la momentul când ieși la pensie până când mori vei avea.... "o viață întreagă" la dispoziție. Problema (în toate e o problemă) este că va trebui să avem și mijloacele necesare traiului pentru o perioadă atât de lungă, mai ales ca populatia a imbatranit masiv in România, mortalitatea scade, dar la fel si natalitatea.