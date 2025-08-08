PUSL acuză: „Bolojan vrea să-l premieze pe Băsescu, în timp ce românii plătesc nota austerității"

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) denunță intenția Guvernului condus de Ilie Bolojan de a reintroduce pensia specială, casa de protocol și personalul plătit din bani publici pentru Traian Băsescu - beneficii ce ar ajunge la 1,5 milioane de lei pe an.

„Domnule premier, opriți acest abuz! PUSL a cerut oficial plafonarea acestor privilegii la cel mult 100.000 de lei pe an. Nu putem vorbi de decență și responsabilitate, dacă în timp ce se taie de la mame, pensionari și bolnavi de cancer, se premiază foști lideri politici dovediți colaboratori ai Securității", a declarat Lavinia Șandru, coordonator de comunicare al PUSL, într-un comunicat de presă.

Guvernul a transmis că Ministerul Finanțelor analizează solicitarea PUSL. „România are nevoie de decență, nu de obediență", a subliniat Lavinia Șandru.