Parte din boții lui Musk produși de xAI sunt făcuți după chipul și asemănarea creatorului lor, de unde și vorba, cum e turcul și pistolul. În luna mai a.c. utilizatorii X au întâmpinat cele mai multe probleme de personalitate la chatbotul Grok, când au început să primească răspunsuri bizare despre genocidul albilor în Africa de Sud la întrebări fără nicio legătură cu presupusul masacru.

Când a fost chestionat de ce pretinde că în Africa de Sud ar avea loc un pogrom, botul a declarat că a fost instruit de creatorii lui să abordeze subiectul și să-l considere real și motivat rasial. Etica IA întâmpină un handicap sever pentru că boții intră în conflict cu programul lor de a oferi răspunsuri bazate pe dovezi. Problema a coincis cu politica pentru refugiații albi din Africa de Sud, care au solicitat azil în SUA.

Una dintre victimele dezinformării lui Grok este însuși președintele Trump. El pare mai de grabă persuadat de Musk, decât "otrăvit" de X, pentru că Musk a propagat deseori conspirația genocidului albilor. Derapajele lui Grok au fost rezolvate în câteva ore. David Harris, lector de etică a inteligenței artificiale la UC Berkeley, a speculat că problemele lui Grok ar putea fi generate de configurarea premeditată a unor prejudecăți interne, făcând aluzie la suprematismul lui Musk, dar a lăsat loc probabilității unei "otrăviri" externe a botului.

Lucrurile au evoluat însă în registrul negaționist când Grok a început să-și exprime scepticismul cu privire la numărul de evrei uciși în Holocaust. Grok mințea cu lejeritate când a pretins că numărul total de victime ale Holocaustului era în dezbatere în mediul academic.

Pe 4 iulie 2025, Musk a anunțat că l-a optimizat semnificativ pe Grok pentru a ameliora răspunsurile pe care le considera prea liberale. Sistemul de afișare publică al lui Grok a fost actualizat cu instrucțiuni specifice, anume să "nu se ferească să facă afirmații incorecte din punct de vedere politic". Ce a urmat? Începând din 8 iulie 2025, Grok a început să-l laude pe Hitler și să motiveze un al doilea Holocaust.

Cornel Ivanciuc