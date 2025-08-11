OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii

O audiere recentă la Capitol Hill a readus în atenție misterul OZN-urilor, după ce un fizician implicat în proiecte secrete ale Pentagonului a făcut declarații care alimentează speculațiile despre existența vieții extraterestre, notează Daily Mail.

Dr. Eric Davis, un fizician cunoscut pentru activitatea sa în proiecte clasificate, a menționat în cadrul unui briefing despre Fenomenele Aeriene Neidentificate (UAP). Mai exact este vorba despre patru presupuse specii extraterestre: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii. Aceste entități umanoide ar fi legate de programe secrete de inginerie inversă, conform declarațiilor sale. Congresmanul Eric Burlison, membru al Comitetului pentru Supraveghere al Camerei și al grupului UAP, a dezvăluit că a auzit aceleași patru clasificări în informări private, recunoscând că afirmațiile lui Davis au un impact neașteptat chiar și pentru un sceptic ca el.

Cum se prezintă extratereștri?

Cenușii: Umanoizi mici, cu piele gri și ochi mari, popularizați în anii '60.

Nordicii: Fiind înalți, blonzi, asemănători oamenilor scandinavi, cu intenții pașnice.

Insectoizii: Ființe cu trăsături de insectă, prezente în mitologia extraterestră de peste un secol.

Reptilienii: Extratereștri metamorfozi cu trăsături de reptilă, asociați cu teorii conspiraționiste.

Burlison consideră că, cel mai probabil, aceste fenomene sunt tehnologii umane avansate, proiecte experimentale ale unor contractori privați, și nu dovezi clare ale existenței vieții extraterestre. Mulți critici au respins audierile, considerând referirile la reptilieni și insectoizi mai degrabă parte din science-fiction decât o anchetă serioasă. Cu toate acestea, Burlison susține că cetățenii au dreptul să afle adevărul, iar finanțările guvernamentale către astfel de studii trebuie să fie transparente.