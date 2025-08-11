CONTROL TOTAL. România renunță la cardul național de sănătate: Cartea electronică de identitate devine singurul validător al serviciilor medicale

Începând de anul viitor, cardul național de sănătate va fi scos definitiv din uz. Locul lui va fi luat de cartea electronică de identitate, un instrument care promite să elimine disfuncționalitățile actuale și să aducă mai multă transparență în relația dintre pacient și furnizorii de servicii medicale. Vorbim de instrumentul de control al erei electronice totalitare.

Anunțul a fost făcut de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Remus Moldovan, într-un interviu. Potrivit oficialului, România urmează "trendul european" al digitalizării, iar decizia de a renunța la cardul de sănătate vine după ani de zile în care sistemul s-a confruntat cu blocaje, fraude și nemulțumiri din partea pacienților. „Ne modernizăm și noi. În România, cartea electronică de identitate a fost deja introdusă și se dovedește a fi un succes. Practic, din momentul în care infrastructura informatică a CNAS va fi modernizată - adică în următoarele 11 luni - cardul de sănătate va deveni istorie", a declarat Horațiu Moldovan.

Mai mult, acesta a explicat că, spre deosebire de cardul de sănătate, cartea electronică de identitate va permite o verificare mult mai rapidă și sigură a pacientului, eliminând necesitatea unor echipamente separate de citire a cardului. Una dintre cele mai importante măsuri anunțate de CNAS este monitorizarea în timp real a serviciilor medicale. „Vor fi eliminate cazurile în care cardurile de sănătate sunt folosite fraudulos pentru decontarea unor servicii fictive. Fiecare pacient va primi un SMS sau un e-mail imediat după ce beneficiază de o consultație, analiză sau internare, cu toate detaliile serviciului efectuat și suma decontată de stat", a subliniat Moldovan.

Mai mult, pacienții vor avea posibilitatea de a oferi feedback direct în platforma digitală, contribuind astfel la evaluarea obiectivă a furnizorilor de servicii medicale. Noul sistem va simplifica procedurile birocratice, va elimina cozile inutile și va spori siguranța datelor personale. În plus, buletinul electronic va deveni unicul instrument de identificare pentru accesarea serviciilor de sănătate, fie că este vorba de cabinetele medicilor de familie, spitale publice sau clinici private. „Este inacceptabil ca un pacient să fie nevoit să lase cartea de identitate la recepție pentru a-i fi validate serviciile, doar pentru că sistemul cardului de sănătate nu funcționează. Acest lucru va deveni istorie", a declarat președintele CNAS.

Prin implementarea noii platforme informatice, autoritățile promit o transparență totală în privința cheltuirii fondurilor publice. Moldovan a atras atenția că în ultimii ani au fost identificate numeroase cazuri în care furnizori de servicii medicale - atât din sistemul public, cât și din cel privat - au decontat servicii fictive prin clonarea cardurilor de sănătate. „Consider că e o problemă de respect față de pacient și față de fondurile statului. Vom face analize de risc în timp real, iar tentativele de fraudă vor fi eliminate din start", a mai adăugat oficialul. Trecerea completă la cartea electronică de identitate va avea loc treptat, pe măsură ce infrastructura digitală a CNAS va fi actualizată.