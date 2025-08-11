Dovada că Bolojan e pus de Ursula & Macron sa ne omoare cu zile - România a ajuns studiu de caz în Financial Times: "Un colaps economic uriaș prin măsurile de austeritate"
Problemele economice ale României, generate la nivel intern, de ultimele guverne, au ajuns un subiect de studiu în presa internațională. Financial Times avansează scenariul unui colaps uriaș, prin intermediul măsurilor agresive de austeritate decise de către Guvernul Bolojan, care actioneaza la ordinul Bruxelles-ului si al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. „România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate esențiale", titrează analiștii.
Jurnaliștii britanici trec în revistă problemele cu care se confruntă România, după guvernele Ciucă și Ciolacu: „Cu un deficit public de 9,3% din PIB, România a avut cel mai ridicat deficit din UE în 2024, cu mult peste pragul de 3% prevăzut de regulile fiscale ale blocului comunitar. Guvernul precedent a fost reticent să adopte orice măsuri de austeritate înaintea alegerilor de anul trecut". Jurnaliștii au amintit de modul în care Guvernul Boc (PDL) a fost demis, în 2012, în urma aplicării unor măsuri de austeritate, însă pe fondul unei crize internaționale și nu cu cauze locale, așa cum este cea din prezent.
„Măsurile de austeritate rămân extrem de nepopulare, dat fiind că țara a trecut printr-unul dintre cele mai dure seturi de reduceri de cheltuieli și măriri de impozite din Europa în contextul crizei datoriei suverane. În 2012 guvernul de la București a căzut din cauza unor proteste masive anti-austeritate - similar cu evenimente din Grecia, Portugalia și Irlanda", se arată în presa internațională. Intorsaturi, surprize neasteptate apar mereu, inclusiv in dragoste! Singur(a) si vrei sa afli ce urmeaza?
Datele privind PIB-ul, dar și anularea alegerilor prezidențiale contribuie la atitudinea ostilă a populației față de noua coaliție PSD și PNL, la care s-au adăugat și USR, respectiv UDMR. „PIB-ul a crescut cu numai 0,3% în al doilea trimestru, banca centrală avertizând că ritmul de creștere va încetini și mai mult, întrucât inflația o obligă să mențină rata de referință a dobânzii la 6,5%. Starea economică precară a fost agravată și mai mult de o criză politică ce a durat luni întregi, după ce Curtea Constituțională a anulat în decembrie un scrutin prezidențial din cauza unor presupuse interferențe ale Rusiei", au mai transmis jurnaliștii britanici.
„Între timp, AUR, care s-a clasat pe locul doi la alegerile parlamentare din decembrie, a surclasat partidele de guvernare în sondajele de opinie, situându-se pe primul loc cu aproximativ 40%. AUR profită de nemulțumirea publicului față de scăderea nivelului de trai și pe percepția persistentă că politicienii caută doar să obțină putere pentru a se îmbogăți pe ei și pe amicii lor. Măsurile controversate care încă așteaptă aprobare - privind pensiile și reforma administrării companiilor de stat, un alt sector predispus la clientelism - sunt deosebit de urgente, deoarece reprezintă condiții de accesare a fondurilor de redresare post-pandemie ale UE, care trebuie utilizate până la sfârșitul anului viitor", au mai notat cei de la Financial Times.
Între timp, opoziția din sfera „MEGA" acuză Guvernul Bolojan că nu ia măsurile morale ce se impun: oprirea ajutoarelor pentru Ucraina, Republica Moldova, respectiv impozitarea multinaționalelor și ridicarea redevențelor pentru exploatarea resurselor naturale. Coaliția este amenințată chiar din interior, de „revoltatul de serviciu", PSD. La nivelul „social-democraților" s-a fluturat în repetate rânduri scenariul ieșirii de la guvernare și votarea unei moțiuni de cenzură.
