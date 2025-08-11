Cercetătorii au transformat iaurtul în hidrogel injectabil care ajută la repararea țesuturilor. Va fi cel mai bun cicatrizant inventat vreodata

Cercetătorii de la Universitatea Columbia au creat un hidrogel injectabil revoluționar, inspirat din... iaurt. Nu produsul lactat în sine este cheia, ci veziculele extracelulare pe care acesta le conține - particule microscopice, încărcate cu proteine, material genetic și semnale biologice, capabile să declanșeze procese de reparare a țesuturilor.

Spre deosebire de metodele tradiționale, noul material nu necesită aditivi chimici: veziculele joacă dublu rol - transportă substanțe terapeutice și ajută la formarea rețelei structurale a gelului. Rezultatul este un material moale, biocompatibil, care interacționează activ cu celulele din jur și accelerează vindecarea, aflăm din SciTechDaily.

O problemă majoră în domeniu era obținerea acestor vezicule în cantități suficiente. Echipa de la Columbia a găsit soluția într-o sursă accesibilă și abundentă - produsele lactate fermentate. Iaurtul, în special, s-a dovedit a fi un furnizor ideal de particule bioactive, extrase fără pierderea eficienței.

Testele pe șoareci au oferit rezultate spectaculoase: în doar o săptămână, zonele tratate au dezvoltat o rețea densă de vase de sânge, esențială pentru o vindecare solidă și rapidă, fără efecte secundare vizibile. Mai mult, metoda nu se limitează la iaurt - cercetătorii au replicat gelul folosind vezicule provenite din celule de mamifere și bacterii, ceea ce deschide drumul către aplicații biomedicale variate.

Publicată pe 25 iulie în revista Matter, lucrarea detaliază cum veziculele pot fi integrate direct în hidrogel, eliberând treptat compuși benefici. Fiind injectabil, tratamentul poate fi aplicat exact acolo unde este nevoie, creând un microclimat bogat în celule antiinflamatoare, cu potențial de a reduce complicațiile și de a ghida regenerarea țesuturilor cu precizie.

În prezent, specialiștii lucrează la perfecționarea acestui răspuns imun. Dacă rezultatele se vor confirma și în studii clinice, un simplu derivat din iaurt ar putea schimba radical modul în care tratăm rănile și reconstruim țesuturile.