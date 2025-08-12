Pe langa faptul ca Ucraina a inglobat teritorii românesti, provincii istorice precum Bucovina de Nord, peste cateva zile va avea loc summitul Putin-Trump in care se vor pune conditiile de incetare a razboiului, intre care si cedarea unor bune portiuni de teritoriu (peste 20%) catre Rusia. In acest context, declaratia ministrului de externe al României, userista neo-marxista Oana Țoiu, poate fi catalogata drept cea mai imbecilă a momentului.

Ministrul român de Externe a postat un mesaj pe X în care subliniează, din nou, că România va sprijini Ucraina, în contextul în care Donald Trump a declarat că cel mi probabil va fi nevoie ca Zelenski să cedeze teritorii pentru a face pace cu Rusia. „Vizita mea recentă la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, liderii și cetățenii săi sunt hotărâți să obțină pacea. România împărtășește acest obiectiv atât ca stat vecin, cât și ca membru al UE", a scris Oana Țoiu, într-un mesaj pe X.

Ministrul a spus același lucru și la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de luni. Oana Țoiu a vobit în mesajul său și despre întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump care va avea loc în Alaska vineri. „Eforturile Statelor Unite și inițiativa președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina se bazează pe influența semnificativă de care dispun SUA și pe care, sperăm, o vor continua să o folosească. România susține o soluție bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, cu implicarea deplină a acesteia în negocieri - nimic despre Ucraina fără Ucraina", a mai notat ministrul.

Oana Țoiu mai spune că pacea reală trebuie să fie „de lungă durată, iar acest lucru se poate întâmpla doar prin participarea și voința cetățenilor". „Orice acord ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate, pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pentru Flancul Estic și să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră", a mai adăugat Oana Țoiu.

Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune de urgenţă a şefilor diplomaţiei, în încercarea de a influenţa negocierile prevăzute în această săptămână între Donald Trump şi Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina, care induc temeri că se va încheia un acord în detrimentul Kievului.

Europenii îşi intensifică contactele şi se străduiesc să formeze un front comun în spatele Ucrainei de la anunţarea summitului de vineri din Alaska între preşedinţii american şi rus. Potrivit lui Donald Trump, summitul va aborda un posibil acord care prevede un „schimb de teritorii" pentru a pune capăt conflictului care a făcut zeci, chiar sute de mii de morţi în ultimii trei ani în cele două ţări.

„Preşedintele Trump are dreptate când spune că Rusia trebuie să pună capăt războiului împotriva Ucrainei. Statele Unite au puterea de a obliga Rusia să negocieze serios. Orice acord între Statele Unite şi Rusia trebuie să includă Ucraina şi UE, deoarece este o chestiune de securitate pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă", a subliniat într-un comunicat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

Şeful statului ucrainean s-a întâlnit în ultimele trei zile cu 13 lideri europeni, precum şi cu preşedinţii Kazahstanului şi Azerbaidjanului. În plus, Kievul „lucrează, desigur, cu Statele Unite. Nu trece o zi fără să comunicăm despre mijloacele de a ajunge la o pace adevărată. Înţelegem că Rusia intenţionează să înşele America", a avertizat Zelenski în mesajul său către naţiune de duminică seară. Vladimir Putin a discutat la rândul său cu nouă şefi de stat sau de guvern în trei zile, printre care Xi Jinping, Narendra Modi şi Inacio Lula da Silva.

Anunţul summitului din Alaska a fost făcut vineri, în aceeaşi zi în care a expirat ultimatumul dat Kremlinului pentru a pune capăt celui mai grav conflict armat din Europa de după al Doilea Război Mondial. În weekend, liderii francez, german, italian, polonez, britanic şi finlandez, precum şi preşedinta Comisiei Europene, l-au îndemnat pe preşedintele american să intensifice „presiunea" asupra Rusiei.

Moscova cere Ucrainei să îi cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Luhansk, Zaporojia şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la achiziţiile de arme occidentale şi la orice plan de aderare la NATO, cereri inacceptabile pentru Kiev.