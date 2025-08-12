Iată cât e de prost Bolojan: Rata inflației a crescut puternic în România - A ajuns la 7,84% după ce a fost ridicată plafonarea facturilor la energie, cresterea TVA si a acccizelor
Postat la: 12.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Din datele colectate până acum, în luna iulie inflația efectiv a explodat și a sărit de la 5,66% la 7,84%, pe fondul eliminării plafonării prețurilor la energie, dar și în urma creșterii TVA și accizelor.
"Rata anuală a inflaţiei în iulie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 7,84%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare cu 8,18%. În acelaşi interval, preţurile serviciilor s-au majorat cu 7,33%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%.
La alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în acest interval la fructele proaspete, cu 39,74%, urmate de fructe și conserve din fructe cu 27,92% și citrice cu 17,32%. Creșteri semnificative se constată și alte legume și conserve de legume care și-au majorat prețurile cu 15,98%. Prețul pâinii este mai mare cu 6,43% față de iulie 2024. Și prețul cafelei crește în iulie cu 13,05% față de perioada similară, iar uleiul comestibil își majorează tariful cu 10,05%. Ouăle se scumpesc la rândul lor în acest interval cu 5,7%. Nu în ultimul rând, legumele și conservele de legume devin mai scumpe cu 11,03%, iar la categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an, cu 4,38%, iar cel al vinului cu 4,94%. O majorare importantă a tarifelor în iulie se constată și la laptele de vacă cu o creștere de 7,38% dar și la margarină cu 6,63%.
În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în iulie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul călătoriilor cu trenul, prețul biletelor CFR majorându-se de 16,92%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la cele cu serviciile de igienă și cosmetică 14,06%, urmate de serviciile poștale cu 12,15%. Reparațiile auto continuă să-și majoreze tarifele, de această dată cu 11,06%, o masă la restaurant sau servirea unei cafele s-a scumpit cu 8,38%, iar chiriile au crescut în ultimul an cu 8,49%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 10,59%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 7,09% în același interval.
Dintre mărfurile nealimentare, vedeta scumpirilor din iulie este tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 62,97% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia electrică, gaze și încălzirea centrală cu 34,44%, energia termică care și-a majorat tarifele cu 13,63%, la tricotaje, cu 7,36%, detergenți, cu 5,21%, tutun și țigări, cu 5,82%. Și medicamentele și-au majorat prețurile în iulie cu 2,93%.
În perioada iulie 2025 - iulie 2024, singurele scăderi de preţ a fost înregistrată în cazul mărfurilor alimentare la zahăr (-3,08%) și la cartofi (-2,38%). În cazul serviciilor, o scădere importantă a tarifelor a fost înregistrată la serviciile de transport aerian (-9,75%), la cele de poștă și telecomunicații (-1,49%), și la serviciile telefonice (-3,05%).
Preţurile de consum în iulie comparativ cu luna iunie au crescut cu 2,68%. Un astfel de procent de creștere lunar nu s-a mai repetat din anul 2022 când inflația lunară în aprilie a crescut cu 3,74% față de luna anterioară. În intervalul iulie2025/iunie2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cel al mărfurilor alimentare cu 0,39%, iar cele ale serviciilor s-au majorat cu 1,01%. Cele mai mari creşteri lunare la mărfurile alimentare s-au înregistrat, doar la cele aferente categoriei cacao și cafea cu 1,19%. Prețul cafelei s-a majorat cu 1,09%, însă restul alimentelor au consemnat majorări de până într-un procent. Serviciilor aeriene cresc în iulie, cu 7,58%. Prețul biletelor CFR s-au menținut la același nivel cu luna anterioară, iar cele al chiriilor au crescut cu 0,64%. În rest la această categorie, sunt creșteri de mai mică importanță. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a scumpit într-o lună cu 61,57% iar gazele și-au majorat tarifele lunare cu 3,27%, Combustibilii și-au majorat tarifele cu doar 0,15% în luna iulie.
Trebuie precizat faptul că, în calculul inflaţiei începând cu luna iulie 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.", arată un comunicat la Institutului Național de Statistică.
Rata anuală a inflației a înregistrat o creștere și în luna iunie 2025, urcând la 5,66 la sută, de la 5,45 la sută în mai, în condițiile continuării scumpirii alimentelor și combustibililor, care a devansat ca impact scăderea prețurilor energiei electrice și gazelor naturale, arată BNR.
Pe ansamblul trimestrului II 2025, rata anuală a inflației s-a mărit astfel mai mult decât s-a anticipat, de la nivelul de 4,86 la sută atins în martie, sub influența scumpirii alimentelor, îndeosebi a fructelor - inclusiv pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile pe plan regional -, în timp ce noua creștere de dinamică consemnată în acest interval de prețurile energiei a fost mai mult decât contrabalansată de evoluția de sens opus de pe segmentul produselor din tutun.
La rândul ei, rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a întrerupt din nou trendul descendent în trimestrul II 2025, mărindu-se la 5,7 la sută în iunie, de la 5,2 la sută în martie. Ascensiunea a decurs din majorarea cotațiilor unor mărfuri agroalimentare și din transferarea treptată asupra unor prețuri de consum a costurilor salariale ridicate, precum și din creșterea așteptărilor inflaționiste pe termen scurt și a cursului de schimb leu/euro, a căror acțiune a fost în mică măsură atenuată de efecte de bază dezinflaționiste și de tendința descendentă a dinamicii prețurilor importurilor.
