Călin Georgescu și-a găsit aliatul: Sorin Ovidiu Vîntu anunță că-i pune tot ce vrea la dispoziție ca să revină în politică și să formeze mișcarea „RO EXIT"

Sorin Ovidiu Vîntu a anunțat pe TikTok că va lansa în septembrie mișcarea politică „RO EXIT", cu obiectivul declarat de a scoate România din Uniunea Europeană. Afaceristul i-a cerut lui Călin Georgescu să revină în politică, numindu-l "simbolul demnității românești" și promițându-i sprijin total dacă va candida la președinție. Vîntu i-a cerut lui Georgescu să redevină activ politic și îi va pune la dispoziție tot ce are nevoie.

"Domnule Călin Georgescu, întoarce-te în politică, aici este locul dumitale. Din tot ce am făcut în 35 de ani, dumneata reprezinți cu adevărat o șansă pentru România. Pentru că este simbolul demnității românești și a arătat fiecărui român în parte că are de ce să fie mândru. Domnul Călin Georgescu nu este un băiat crescut pe stradă, nu este un derbedeu să știe să răspundă ca un borfaș la agresiuni verbale dintr-o parte sau alta, domnul Călin Georgescu este un om de bună credință, crede în Dumnezeu cu adevărat, are o viață spirituală puternică și bogată, a crescut între popi, nu a crescut în mahala, nu a crescut în cartier pe după blocuri. A crescut printre popi, de aceea credința lui este autentică", a mai susținut Vîntu.

"Are frânturile de informație, dar pe care nu le-a metabolizat, nu a intrat în adâncul lor. Conceptul cu care a venit apă, hrană, energie este formidabil. Fiecare nație are nevoie de apă, hrană, energie. Este cartea de supraviețuire a fiecărei națiuni. Ai nevoie de apă pentru industrie, de hrană pentru agricultură. Ai nevoie de mâncare. Orice produci, indiferent ce, ai nevoie de energie. Domnul Călin Georgescu nu a știut să dezvolte, de aia unii și-au bătut joc de el, tâmpiții sau cei puși să-și bată joc de el contra cost. Îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie, dacă Georgescu va ajunge președinte. Am un profund respect pentru acest om, repet, din punct de vedere profesional nu. Dar îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie ca să izbutească, dacă va ajunge președinte. Domnule Călin Georgescu, întoarce-te în politică, aici este locul tău dumitale! Din tot ce am văzut în 35 de ani, dumneata reprezinți cu adevărat o șansă pentru România", a mai transmis Vîntu.