Lui Isărescu îi miroase urât austeritatea lui Bolojan - Inflaţia va fi de 9,7% din septembrie: "Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa, şi ea e chiar ceva mai mare!"

Inflaţia va forma o „cocoaşă" în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, potrivit datelor prezentate marţi de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

"S-a calculat care este impactul şocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflaţiei în acest an şi asupra inflaţiei CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale. Acesta e motivul principal pentru care nici nu puteam să gândim o reducere de rată de dobândă. De aceea am şi folosit cuvântul amplă, o creştere amplă a inflaţiei în acest an. Două puncte procentuale din liberalizarea pieţei energiei electrice la 1 iulie. Uitându-ne pe indicele care a apărut astăzi, ceva mai mult, 2,2 puncte procentuale.

Al doilea şoc major al TVA-ului, pe calculele noastre, asupra inflaţiei headline, inflaţia IPC, 1,6 puncte procentuale şi majorare de accize 0,4 puncte procentuale. Patru puncte procentuale calculate săptămâna trecută, 4,2 - 4,3 puncte procentuale după datele pe care le avem astăzi. Şi pe inflaţia CORE 2 ajustat impactul este major. Trei şocuri majore care vor fi resorbite în perioada următoare dacă evităm efectele secundare, deteriorarea aşteptărilor inflaţioniste nu este uşoară după asemenea creşteri de preţuri. Aceasta e prognoza.

Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa şi ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 - 9,7, vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri. Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârşitul anului viitor, inflaţia nu numai că va intra în intervalul ţintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflaţia prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflaţie", a explicat Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%", de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară. Conform datelor prezentate în cadrul conferinţei, liberalizarea pieţei energiei electrice la 1 iulie 2025 va avea un impact de 2 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei IPC. Majorarea cotelor de TVA va avea un impact de 1,6 puncte procentuale, iar majorarea accizelor de 0,4 puncte procentuale.