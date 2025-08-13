Anamaria Gavrilă îl somează pe Călin Georgescu: Să ne spună dacă vrea să fie premier în guvern cu PSD

Ipoteza ruperii actualiei coaliții și formarea unui guvern PSD -AUR prinde tot mai tare contur. Anamaria Gavrilă, șefa POT, lansează un mesaj public și îi cere lui Călin Georgescu să spună dacă ar vrea să fie premier într-un asemenea guvern. Îl așteptăm pe domnul Călin Georgescu să ne confirme că acceptă să fie prim-ministru într-un Guvern cu PSD, a scris Gavrilă.

Partidul AUR este gata să depună o nouă moțiune de cenzură. De acestă dată este vizat pachetul 2 de măsuri economice anunțat de Guvern. George Simion nu este, însă, convins de șansele de reușită ale demersului parlamentar, arătând către PSD. Președintele AUR, George Simion a declarat la emisiunea Dan Diaconescu în Direct de marți că partidul său are dreptul la o nouă moțiune de cenzură și va uza de acest drept în următoarea sesiune parlamentară. „Am depus moțiunea de cenzură, dacă vine pachetul fiscal și pachetul de măsuri 2 vom depune moțiunea de cenzură. În perioada septembrie-decembrie mai avem dreptul la altă moțiune de cenzură", a spus Simion.

Liderul AUR crede totuși că demesul nu va avea succes din cauza PSD. „Degeaba depunem noi moțiunea de cenzură, dar vom depune. Dacă PSD-ul face acest balet și hoașca bătrână care fură de 35 de ani România, numită PSD, se dă fată virgină, neprihănită și amenință cu ieșirea de la guvernare, dacă nu se adoptă un pachet de reformare a administrației, de reducerea numărului de bugetari, de tăierea pensiilor speciale și de economisirea banului public. Adică pur și simplu pretind că ei n-au luat parte la jefuirea banului public". „PSD-ul face un balet de ieșire la guvernare, când de fapt n-o să iasă la guvernare, că n-au voie să iasă de la guvernare. Sau dacă ar face ceva, și am spus mai devreme la alt post de televiziune, ar trebui să susțină înlocuirea premierului cu Călin Georgescu, cel votat de români", a mai spue Simion.