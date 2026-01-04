Noi detalii din operațiunea SUA de prindere a lui Maduro: Americanii i-au clonat casa!

Apar noi detalii legate de operațiunea prin care SUA au descins în Venezuela și l-au ridicat pe președintele Nicolas Maduro chiar din casa lui. Americanii au folosit o clonă a casei lui Maduro, ca să se antreneze.

La ora 4:21, sâmbătă dimineaţa, preşedintele Donald Trump a scris un mesaj pe platforma sa Truth Social: Statele Unite au desfăşurat o misiune îndrăzneaţă pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei sale. Acţiunea a venit ca o surpriză, dar, potrivit unor surse familiarizate cu problema, planificarea uneia dintre cele mai complexe operaţiuni americane din ultima perioadă a fost pregătită luni de zile şi a inclus repetiţii detaliate, relatează Reuters.

Trupele de elită ale SUA, inclusiv Delta Force a Armatei, au creat o replică exactă a casei secrete a lui Maduro şi au exersat modul în care vor intra în reşedinţa puternic fortificată.

CIA avea o mică echipă pe teren încă din august, care a putut oferi informaţii despre obiceiurile lui Maduro, ceea ce a facilitat capturarea lui, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul.

Alte două surse au declarat pentru Reuters că agenţia de informaţii avea şi un informator apropiat de Maduro, care îi monitoriza mişcările şi era pregătit să-i localizeze poziţia exactă pe măsură ce operaţiunea se desfăşura.

Cu toate piesele la locul lor, Trump a aprobat operaţiunea în urmă cu patru zile, dar planificatorii militari şi din serviciile de informaţii i-au sugerat să aştepte vreme mai bună şi cerul mai puţin înnorat. Vineri, la ora 22:46 EST (ora Washingtonului, sâmbătă 5:46, ora României), Trump a dat undă verde finală pentru ceea ce urma să fie cunoscut sub numele de Operaţiunea „Absolute Resolve", a relatat preşedintele Comitetului şefilor de stat major, generalul Dan Caine.

Trump, înconjurat de consilierii săi la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, a urmărit în direct desfăşurarea evenimentelor.

Descrierea desfăşurării operaţiunii, care a durat câteva ore, se bazează pe interviuri cu patru surse familiarizate cu subiectul şi pe detalii dezvăluite de Trump însuşi.

„Am avut câteva operaţiuni destul de bune, dar nu am văzut niciodată ceva asemănător", a mărturisit Trump la Fox News la câteva ore după finalizarea misiunii.

Pentagonul a supervizat o concentrare masivă de forţe militare în Caraibe, trimiţând un portavion, 11 nave de război şi peste o duzină de avioane F-35. În total, peste 15.000 de soldaţi au fost trimişi în regiune pentru ceea ce oficialii americani au descris ca fiind operaţiuni antidrog.

Potrivit uneia dintre surse, consilierul principal al lui Trump, Stephen Miller, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth şi directorul CIA John Ratcliffe au format o echipă de bază care a lucrat la această problemă timp de luni de zile, organizând întâlniri şi convorbiri telefonice regulate, uneori zilnice. De multe ori, ei s-au întâlnit şi cu preşedintele.

Vineri seara târziu şi sâmbătă dimineaţa devreme, Trump şi consilierii săi s-au reunit în timp ce mai multe avioane americane au decolat şi au efectuat atacuri împotriva unor ţinte din interiorul şi din apropierea Caracasului, inclusiv sisteme de apărare aeriană, potrivit unui oficial militar american.

Caine a spus că operaţiunea a implicat peste 150 de avioane lansate de la 20 de baze din emisfera vestică, inclusiv avioane F-35 şi F-22 şi bombardiere B-1.

„Am avut un avion de vânătoare pentru fiecare situaţie posibilă", a declarat Trump pentru emisiunea „Fox & Friends" de la Fox News Channel.

Surse au declarat pentru Reuters că Pentagonul a făcut în mod discret mutări în regiune, alimentând avioane cisternă, drone şi aeronave specializate în bruiaj electronic.

Oficialii americani au declarat că atacurile aeriene au lovit ţinte militare. Imaginile realizate de Reuters la baza aeriană La Carlota din Caracas au arătat vehicule militare carbonizate aparţinând unei unităţi antiaeriene venezuelene.

În timpul atacurilor, forţele speciale americane au pătruns în Caracas înarmate până în dinţi, inclusiv cu un aparat de sudură, în cazul în care ar fi fost nevoie să taie uşile de oţel ale locuinţei lui Maduro.

Sâmbătă, în jurul orei 1:00 EST, a declarat Caine, trupele au ajuns la complexul lui Maduro din centrul oraşului Caracas, fiind atacate cu focuri de armă. Unul dintre elicoptere a fost lovit, dar a putut să zboare în continuare.

Videoclipurile postate pe reţelele sociale de către locuitori arătau un convoi de elicoptere zburând la joasă altitudine deasupra oraşului.

Odată ajunşi la casa secretă a lui Maduro, trupele, împreună cu agenţii FBI, au pătruns în reşedinţa pe care Trump a descris-o ca fiind o „fortăreaţă foarte bine păzită".

„Au pătruns cu forţa şi au spart locuri care nu puteau fi sparte, ştiţi, uşi de oţel care fuseseră montate tocmai cu acest scop", a spus Trump. „Au fost eliminate în câteva secunde", a povestit el la Fox.

Odată ce trupele au intrat în casa conspirativă, a spus Caine, Maduro şi soţia sa s-au predat. Trump a spus că liderul venezuelean a încercat să ajungă într-o cameră sigură, dar nu a reuşit să închidă uşa.

„A fost atacat atât de repede, încât nu a reuşit să intre acolo", a spus Trump.

Unii soldaţi americani au fost răniţi, a precizat Trump, dar niciunul nu a fost ucis.

Pe măsură ce operaţiunea se desfăşura, Rubio a început să informeze congremenii că aceasta era în curs. Notificările au început abia după începerea operaţiunii şi nu înainte, aşa cum se obişnuieşte în cazul legislatorilor cheie care joacă un rol de supraveghere, au declarat oficialii pentru Reuters.

Când trupele au părăsit teritoriul venezuelean, a spus Caine, acestea au fost implicate în „multiple acţiuni de autoapărare". La ora 3:20 a.m. EST, elicopterele se aflau deasupra apei, cu Maduro şi soţia sa la bord.

La aproape exact şapte ore după ce Trump anunţase operaţiunea pe Truth Social, el a făcut o altă postare. De data aceasta era o fotografie a liderului venezuelean capturat, legat la ochi, încătuşat şi îmbrăcat în pantaloni de trening gri. „Nicolas Maduro la bordul USS Iwo Jima", a scris Trump, referindu-se la nava de asalt amfibie.