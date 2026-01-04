Noi detalii din operațiunea SUA de prindere a lui Maduro: Americanii i-au clonat casa!
Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Apar noi detalii legate de operațiunea prin care SUA au descins în Venezuela și l-au ridicat pe președintele Nicolas Maduro chiar din casa lui. Americanii au folosit o clonă a casei lui Maduro, ca să se antreneze.
La ora 4:21, sâmbătă dimineaţa, preşedintele Donald Trump a scris un mesaj pe platforma sa Truth Social: Statele Unite au desfăşurat o misiune îndrăzneaţă pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei sale. Acţiunea a venit ca o surpriză, dar, potrivit unor surse familiarizate cu problema, planificarea uneia dintre cele mai complexe operaţiuni americane din ultima perioadă a fost pregătită luni de zile şi a inclus repetiţii detaliate, relatează Reuters.
Trupele de elită ale SUA, inclusiv Delta Force a Armatei, au creat o replică exactă a casei secrete a lui Maduro şi au exersat modul în care vor intra în reşedinţa puternic fortificată.
CIA avea o mică echipă pe teren încă din august, care a putut oferi informaţii despre obiceiurile lui Maduro, ceea ce a facilitat capturarea lui, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul.
Alte două surse au declarat pentru Reuters că agenţia de informaţii avea şi un informator apropiat de Maduro, care îi monitoriza mişcările şi era pregătit să-i localizeze poziţia exactă pe măsură ce operaţiunea se desfăşura.
Cu toate piesele la locul lor, Trump a aprobat operaţiunea în urmă cu patru zile, dar planificatorii militari şi din serviciile de informaţii i-au sugerat să aştepte vreme mai bună şi cerul mai puţin înnorat. Vineri, la ora 22:46 EST (ora Washingtonului, sâmbătă 5:46, ora României), Trump a dat undă verde finală pentru ceea ce urma să fie cunoscut sub numele de Operaţiunea „Absolute Resolve", a relatat preşedintele Comitetului şefilor de stat major, generalul Dan Caine.
Trump, înconjurat de consilierii săi la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, a urmărit în direct desfăşurarea evenimentelor.
Descrierea desfăşurării operaţiunii, care a durat câteva ore, se bazează pe interviuri cu patru surse familiarizate cu subiectul şi pe detalii dezvăluite de Trump însuşi.
„Am avut câteva operaţiuni destul de bune, dar nu am văzut niciodată ceva asemănător", a mărturisit Trump la Fox News la câteva ore după finalizarea misiunii.
Pentagonul a supervizat o concentrare masivă de forţe militare în Caraibe, trimiţând un portavion, 11 nave de război şi peste o duzină de avioane F-35. În total, peste 15.000 de soldaţi au fost trimişi în regiune pentru ceea ce oficialii americani au descris ca fiind operaţiuni antidrog.
Potrivit uneia dintre surse, consilierul principal al lui Trump, Stephen Miller, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth şi directorul CIA John Ratcliffe au format o echipă de bază care a lucrat la această problemă timp de luni de zile, organizând întâlniri şi convorbiri telefonice regulate, uneori zilnice. De multe ori, ei s-au întâlnit şi cu preşedintele.
Vineri seara târziu şi sâmbătă dimineaţa devreme, Trump şi consilierii săi s-au reunit în timp ce mai multe avioane americane au decolat şi au efectuat atacuri împotriva unor ţinte din interiorul şi din apropierea Caracasului, inclusiv sisteme de apărare aeriană, potrivit unui oficial militar american.
Caine a spus că operaţiunea a implicat peste 150 de avioane lansate de la 20 de baze din emisfera vestică, inclusiv avioane F-35 şi F-22 şi bombardiere B-1.
„Am avut un avion de vânătoare pentru fiecare situaţie posibilă", a declarat Trump pentru emisiunea „Fox & Friends" de la Fox News Channel.
Surse au declarat pentru Reuters că Pentagonul a făcut în mod discret mutări în regiune, alimentând avioane cisternă, drone şi aeronave specializate în bruiaj electronic.
Oficialii americani au declarat că atacurile aeriene au lovit ţinte militare. Imaginile realizate de Reuters la baza aeriană La Carlota din Caracas au arătat vehicule militare carbonizate aparţinând unei unităţi antiaeriene venezuelene.
În timpul atacurilor, forţele speciale americane au pătruns în Caracas înarmate până în dinţi, inclusiv cu un aparat de sudură, în cazul în care ar fi fost nevoie să taie uşile de oţel ale locuinţei lui Maduro.
Sâmbătă, în jurul orei 1:00 EST, a declarat Caine, trupele au ajuns la complexul lui Maduro din centrul oraşului Caracas, fiind atacate cu focuri de armă. Unul dintre elicoptere a fost lovit, dar a putut să zboare în continuare.
Videoclipurile postate pe reţelele sociale de către locuitori arătau un convoi de elicoptere zburând la joasă altitudine deasupra oraşului.
Odată ajunşi la casa secretă a lui Maduro, trupele, împreună cu agenţii FBI, au pătruns în reşedinţa pe care Trump a descris-o ca fiind o „fortăreaţă foarte bine păzită".
„Au pătruns cu forţa şi au spart locuri care nu puteau fi sparte, ştiţi, uşi de oţel care fuseseră montate tocmai cu acest scop", a spus Trump. „Au fost eliminate în câteva secunde", a povestit el la Fox.
Odată ce trupele au intrat în casa conspirativă, a spus Caine, Maduro şi soţia sa s-au predat. Trump a spus că liderul venezuelean a încercat să ajungă într-o cameră sigură, dar nu a reuşit să închidă uşa.
„A fost atacat atât de repede, încât nu a reuşit să intre acolo", a spus Trump.
Unii soldaţi americani au fost răniţi, a precizat Trump, dar niciunul nu a fost ucis.
Pe măsură ce operaţiunea se desfăşura, Rubio a început să informeze congremenii că aceasta era în curs. Notificările au început abia după începerea operaţiunii şi nu înainte, aşa cum se obişnuieşte în cazul legislatorilor cheie care joacă un rol de supraveghere, au declarat oficialii pentru Reuters.
Când trupele au părăsit teritoriul venezuelean, a spus Caine, acestea au fost implicate în „multiple acţiuni de autoapărare". La ora 3:20 a.m. EST, elicopterele se aflau deasupra apei, cu Maduro şi soţia sa la bord.
La aproape exact şapte ore după ce Trump anunţase operaţiunea pe Truth Social, el a făcut o altă postare. De data aceasta era o fotografie a liderului venezuelean capturat, legat la ochi, încătuşat şi îmbrăcat în pantaloni de trening gri. „Nicolas Maduro la bordul USS Iwo Jima", a scris Trump, referindu-se la nava de asalt amfibie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum plănuiește China să debarce cea mai mare armată din lume în Taiwan. „Plajele roșii", noile puncte fierbinți ale planetei
Într-o zi mohorata din nordul Taiwanului, cațiva pescari stau de vorba pe plaja Linkou, discutand despre captura ș ...
-
SUA interzic accesul pe teritoriul american mai multor oficiali europeni. Franța reacționează dur
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru mai mulți oficiali europeni implicați in reglementarea Big Tech, de ...
-
Operațiune-fulger de amploare în Siria, după atacul SUA în Venezuela: Marea Britanie şi Franţa au atacat împreună Statul Islamic
Regatul Unit si Franta au efectuat in comun sambata seara o lovitura in Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a ...
-
Aleksandr Dughin, previziune sumbră: "Un Al Treilea Război Mondial este mai mult decât probabil. Va trebui să participăm la o luptă a tuturor împotriva tuturor"
Ideologul rus Aleksandr Dughin susține ca ordinea internaționala a intrat intr-o faza de colaps ireversibil și avertizea ...
-
Principalele intervenții militare ale SUA în America Latină de după Războiul Rece: Lungă istorie de sprijinire a dictaturilor
Statele Unite, care au anuntat, sambata, ca au lansat un „atac de amploare" impotriva Venezuelei, au o lunga istor ...
-
Operațiunea SUA în Venezuela lasă în urmă morți și răniți: apar primele detalii despre atac
Aproximativ 40 de persoane si-ar fi pierdut viata in timpul operatiunii americane impotriva Venezuelei de sambata in cur ...
-
Șeful Statului Major american dă detalii explozive despre operațiunea fără precedent din Venezuela: știau și unde e câinele lui Maduro
Generalul Dan Caine, șeful Statului Major american, a vorbit despre operațiunea militara fulger din Venezuela, in care N ...
-
Iranul fierbe: "Insurgenții trebuie puși la locul lor" - avertismentul lui Khamenei în plin val de proteste
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sambata ca revendicarile economice ale protestatarilor ...
-
Coreea de Nord escaladează tensiunile: Noi teste balistice în Marea Japoniei, pe fondul intensificării programului militar
Coreea de Nord a lansat duminica mai multe rachete balistice in Marea Japoniei, a declarat Seulul: „Armata noastra ...
-
Lovitură grea pentru Putin: Rusia riscă să piardă miliarde de dolari după capturarea lui Maduro
Rusia se confrunta cu perspectiva pierderii unor sume de ordinul miliardelor de dolari investite in Venezuela, in urma r ...
-
Trump după capturarea președintelui Maduro: "A fost un atac spectaculos, așa cum oamenii nu au văzut din Al Doilea Război Mondial" / "Noi vom conduce Venezuela"
Președintele SUA Donald Trump a organizat sambata, 3 ianuarie, o conferința de presa dupa capturarea liderului Venezuele ...
-
China, „profund șocată" de atacurile SUA în Venezuela
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la evenimentele de astazi, condamnand atacurile SUA in Venezuela și captura ...
-
BBC: Capturarea președintelui Venezuelei, un eveniment fără precedent în epoca modernă
Intervenția Statelor Unite in Venezuela marcheaza un moment fara precedent in istoria recenta. Trimiterea unei unitați d ...
-
Donald Trump, făcut praf și pulbere în SUA după ce a atacat Venezuela: „Război ilegal!" / „De la polițiștii lumii la agresorii lumii" / „O altă aventură stupidă"
Senatori democrati au condamnat sambata atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de presedintele ameri ...
-
Americanii confirmă că au început un război cu Venezuela: ordinul a fost dat de Donald Trump
Statele Unite desfasoara lovituri militare impotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului ...
-
Venezuela acuză SUA pentru exploziile de la Caracas: stare de urgență decretată în țară și planuri de mobilizare. Apel la populație să iasă în stradă
Explozii puternice, insotite de sunete asemanatoare unor survolari, s-au auzit in jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sa ...
-
Dovada prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone
Armata rusa a repetat miercuri acuzațiile potrivit carora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir ...
-
Se reface Rusia Kieviană: Harta lui Dughin a unei "victorii minimale" arata o Rusie care ajunge pana la gurile Dunării
Harta de mai sus a fost publicata de Aleksandr Dughin - considerat de occidentali a fi "ideologul Kremlinului", avand dr ...
-
Ce semnal așteaptă China de la SUA și Rusia ca să atace nestingherită Taiwanul. Blocada e deja în desfășurare
Pe cealalta parte a globului, China a instaurat, practic, o blocada a Taiwanului. Pana acum, Statele Unite nu au absolut ...
-
China a încercuit militar Taiwanul: Beijingul își arată forța prin exerciții militare armate ample. Alertă maximă la Taipei
Armata Chinei a trimis luni, 19 decembrie, trupe aeriene, navale si de rachete pentru a efectua exercitii militare comun ...
-
Zelenski anunță că a acceptat 90% din planul de pace. Care este punctul cu care nu este de aceeași părere ca și Putin
Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat dupa intalnirea din Florida cu Donald Trump ca planul de pace in 2 ...
-
Bulgaria trece la euro într-un moment de teamă cu privire la inflaţie.Ce a pățit Croaţia în 2023 când a adoptat moneda unică
Bulgaria se va alatura joi zonei euro si va deveni astfel a 21-a tara care adopta moneda unica europeana, o integrare ca ...
-
Renașterea Uniunii Sovietice - un scenariu geopolitic care pare că deja s-a pus în mișcare
Lumea trece printr-o transformare colosala, nemaivazuta in ultimii cincizeci de ani. Poți sa nu crezi in mistica, dar le ...
-
Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina. "La cererea președintelui Putin"
Kremlinul a anunțat vineri, in a doua zi de Craciun, ca Rusia a reluat contactele cu Statele Unite dupa analizarea planu ...
-
Putin a respins planul de pace revizuit în 20 de puncte prezentat de Zelenski. Kremlinul pregătește contrapropuneri
Kremlinul a respins planul de pace revizuit in 20 de puncte prezentat de Volodimir Zelenski și pregatește contracereri, ...
-
Președintele Zelenski a prezentat în premieră proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA. Liderul ucrainean anunță că așteaptă azi un răspuns al Rusiei
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public miercuri, pentru prima data, un proiect de document in 20 de puncte p ...
-
Un raport al Pentagonului arată adevărata putere militară a Chinei: Au recuperat serios decalajul și joacă în liga mare
China a incarcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale in cele trei silozuri ale sale si nu doreste ...
-
Japonia își dorește arme nucleare ca să poată face față unui eventual conflict cu China și Coreea de Nord
Pe 18 decembrie, Sanae Takaichi, un inalt oficial din biroul prim-ministrului japonez responsabil cu probleme de securit ...
-
Scandal uriaș în SUA după ce Centrul Kennedy din Washington a fost redenumit Centrul Trump-Kennedy
Un scandal uriaș a izbucnit in SUA dupa ce un consiliu de administrația ales de Administrația Trump a decis sa schimbe n ...
-
Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii ruseşti istorice" în Ucraina dacă diplomaţia eşuează
Presedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri ca, in cazul in care diplomatia va esua, armata rusa va cuceri pe cale mi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu