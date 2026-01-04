SUA interzic accesul pe teritoriul american mai multor oficiali europeni. Franța reacționează dur

Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru mai mulți oficiali europeni implicați în reglementarea Big Tech, declanșând o reacție dură la Paris și un nou conflict transatlantic.

Franța a reacționat sever la sancțiunile anunțate de administrația americană împotriva fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru oficiali europeni. Măsurile prevăd interdicții de intrare pe teritoriul Statelor Unite și au fost anunțate în decembrie 2025.

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a criticat duminică decizia Washingtonului și a anunțat că va cere explicații directe omologului său american, în timpul vizitei oficiale din ianuarie. „Voi fi în Statele Unite, peste câteva zile. Mă voi întâlni cu omologul meu, Scott Bessent, și îi voi vorbi despre acest subiect", a declarat Lescure la postul public France Info, citat de Le Figaro.

Oficialul francez a pus sancțiunile pe seama diferențelor de viziune dintre UE și SUA privind libertatea de exprimare și reglementarea platformelor online. El a denunțat „așa-zisa libertate de exprimare din Statele Unite, care încurajează răspândirea de informații fără discernământ", și a subliniat că Europa nu intenționează să renunțe la propriile reguli.

„Nu vom da înapoi și vom continua să aplicăm o reglementare europeană potrivită valorilor europene, chiar dacă aceasta contravine unor convingeri americane de astăzi", a precizat ministrul.

Fostul comisar european vizat de sancțiuni a avut un rol-cheie în elaborarea Regulamentului privind serviciile digitale. Legislația obligă platformele online să combată conținuturile ilegale și periculoase și să răspundă mai strict pentru moderarea acestora. Washingtonul consideră însă că aceste reguli aduc atingere libertății de exprimare.

La începutul lunii decembrie, Uniunea Europeană a sancționat platforma X, deținută de Elon Musk, cu o amendă de 120 de milioane de euro, prima penalizare aplicată în temeiul noii legislații privind serviciile digitale.

Sancțiuni au primit și Imran Ahmed, director britanic al organizației Center for Countering Digital Hate, precum și Clare Melford, cofondator al Global Disinformation Index din Marea Britanie.

De asemenea, Annei-Lena von Hodenberg și Josephinei Ballon, din Germania, implicate în activitatea organizației HateAid, li s-au impus interdicții de intrare pe teritoriul Statelor Unite. Organizația HateAid este cunoscută pentru acțiunile sale împotriva discursului de ură și a dezinformării online.

Potrivit autorităților americane, toate aceste persoane s-au numărat printre susținătorii și promotorii reglementărilor europene privind combaterea dezinformării și a discursului de ură online.