Aleksandr Dughin, previziune sumbră: "Un Al Treilea Război Mondial este mai mult decât probabil. Va trebui să participăm la o luptă a tuturor împotriva tuturor"

Ideologul rus Aleksandr Dughin susține că ordinea internațională a intrat într-o fază de colaps ireversibil și avertizează că lumea se îndreaptă spre un conflict global major, cel mai probabil în 2026. Într-un text publicat pe platforma Multipolar Press, Dughin prezintă loviturile SUA în Venezuela și extragerea lui Nicolas Maduro drept dovada finală că dreptul internațional nu mai funcționează.

„În consecință, un Al Treilea Război Mondial este mai mult decât probabil. Iar în 2026 este mai probabil decât în 2025. Acest lucru nu înseamnă că suntem condamnați la el; înseamnă doar că ne aflăm într-o situație foarte dificilă. Prin definiție, un război mondial îi implică pe toți sau aproape pe toți. De aceea se numește război mondial. Dar, chiar și așa, în fiecare război mondial există subiecți principali", scrie Dughin.

Potrivit lui Dughin, părțile unui război mondial vor fi:

„Occidentul colectiv, în ambele sale întrupări (liberal-globalistă și hegemonistă)

Polii în ascensiune ai lumii multipolare (Rusia, China, India)"

„Toți ceilalți sunt, deocamdată, doar un instrument", notează Dughin.

„Dacă dreptul internațional nu există și dacă este, prin definiție, imposibil să fie apărată lumea de la Ialta, vechea ONU și inerția bipolarității, atunci trebuie să propunem propriul nostru nou sistem de drept internațional. China face anumite încercări în această direcție, noi - într-o măsură mai mică", scrie el cu referire la Rusia.

„Dar acest lucru este în mod clar insuficient. Poate că în acest an va trebui să participăm la o ‘luptă a tuturor împotriva tuturor' la scară planetară, în cursul căreia vor fi stabilite viitorul, ordinea mondială corespunzătoare și sistemul de drept internațional. În acest moment, nu există niciunul. Dar trebuie să existe un drept internațional care să ne permită să fim ceea ce trebuie să fim - un Stat-Civilizație, o Lume Rusă. Acesta este lucrul care trebuie conceptualizat cât mai rapid posibil", mai scrie Aleksandr Dughin.