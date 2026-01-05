Venezuela este începutul noii ordini mondiale

Prin preluarea controlului asupra celor mai mari zăcăminte de petrol cunoscute până în acest moment, prețul petrolului nu va urca peste 50 de dolari pe baril.

Consecințe: Rusia pierde accesul la cel mai ieftin petrol de pe glob pe care l-a revândut pe terțe piețe, pentru a compensa pierderile din propriul petrol supus sancțiunilor și exportat în China și India.

Dubla pierdere va sufoca economia rusă care va intra în colaps spre sfârșitul anului 2026. Războiul din Ucraina va deveni atât de costisitor, încât va trebui finanțat cu aurul din tezaur, diamantele din Yakuția și stocurile de metale strategice din Urali și Siberia.

Clearing-ul, piețele financiare și indicii de referință pentru prețul petrolului tranzacționat la burse va fi asigurat pentru decenii în petrodolari.

Rubla și yuanul pot să își ia adio de la intențiile de dedolarizare a prețului petrolului întreținute de BRICS. BRICS va deveni o paranteză mică între bursa din Wall Street și rezerva de aur din Fort Knox.

Este doar prima lovitură și începutul noii ordini mondiale. Vor urma la rând: irelevanța mașinilor electrice și turbinelor eoliene în favoarea mașinilor clasice și centralelor atomice. Ieftinirea combustibilului va relansa și rebrendui mașinile pe benzină și motorină.

Reanimarea sectorului mașinilor va compensa pierderile din tranzacționarea petrolului american. Întreaga infrastructură a Chinei construită pe filozofia mașinii electrice se va prăbuși.

Zăcămintele de litiu din America de Sud controlate de China vor rămâne la locul lor. Triunghiul litiului format din Chile, Argentina și Bolivia, unde se află 56% din zăcămintele de litiu de pe glob va ajunge sub controlul americanilor prin prăbușirea prețului aurului alb necesar bateriilor mașinilor electrice.

Odată cu căderea în irelevanță a mașinilor electrice va scădea și prețul pământurilor rare necesare pentru fabricarea magneților permanenți utilizați de mărcile tesla.

Goana după pământurile rare și controlul lor global exercitat de China se va dovedi o capcană fatală prin prăbușirea prețurilor neodimului, praseodimului, disprosiului și terbiului folosite pentru magneții permanenți.

Se vor prăbuși și prețurile lantanului, ceriului și ytriului folosite pentru fabricarea bateriilor. America va prospera cu tot cu datoria ei publică abnormă din greșelile capitalismului de stat promovat de China și Rusia.

Cornel Ivanciuc