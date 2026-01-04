Cum plănuiește China să debarce cea mai mare armată din lume în Taiwan. „Plajele roșii", noile puncte fierbinți ale planetei
Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-o zi mohorâtă din nordul Taiwanului, câțiva pescari stau de vorbă pe plaja Linkou, discutând despre captură și vreme. Suntem la aproximativ 30 de minute de Taipei. Vara, aici vin familii cu copii, umbrele colorate și picnicuri improvizate, pentru a scăpa de agitația capitalei.
La prima vedere, Linkou pare o plajă ca oricare alta. În realitate, este una dintre cele mai periculoase fâșii de nisip de pe glob. Aceasta este una dintre cele aproape 20 de așa-numite „plaje roșii" - sectoare de coastă considerate de armata taiwaneză drept cele mai probabile puncte de debarcare ale trupelor chineze, în cazul unei invazii.
Plaja face parte din litoralul orașului New Taipei, care înconjoară capitala. Din toate „plajele roșii", Linkou are cea mai mare valoare strategică: se află în apropierea celui mai mare aeroport al insulei, lângă Portul Taipei - un port de mare adâncime crucial - și la gura râului Tamsui, care traversează chiar centrul capitalei.
„Cucerirea acestei zone ar tăia principalele legături externe ale Taipeiului, ar izola capitala, ar perturba aprovizionarea cu alimente și ar prăbuși moralul populației. Ar fi un blitzkrieg în stil clasic", explică dr. Su Tzu-yun, director al Institutului pentru Apărare Națională și Cercetare din Taiwan.
Amenințarea nu este una teoretică. Săptămâna aceasta, China a desfășurat cele mai ample exerciții militare de până acum în jurul Taiwanului: rachete lansate spre insulă, simularea blocării porturilor-cheie - inclusiv Portul Taipei - și un mesaj clar de intimidare.
Beijingul a numit exercițiile „un avertisment sever" adresat „forțelor separatiste pro-independență și ingerințelor externe". Experții estimează că, dacă armata chineză ar reuși să debarce la Linkou - un „dacă" uriaș - centrele de comandă ale Taiwanului ar putea fi atinse în mai puțin de o oră.
Dar o astfel de operațiune ar necesita sute de mii de soldați, o flotă uriașă și luni, poate ani de pregătiri. Beijingul pare însă să construiască exact acest scenariu. China are astăzi cea mai intensă industrie de construcții navale din lume. Capacitatea sa este estimată la de cel puțin 200 de ori mai mare decât cea a Statelor Unite, deși bugetul militar american este de peste trei ori mai mare.
În prezent, China dispune de aproximativ 405 nave de război, față de 295 ale SUA, și este pe cale să adauge încă cel puțin 30 până în 2030. Ironia este că, în timp ce multe companii chineze din industria de apărare au pierdut venituri, construcția de nave este singurul sector aflat pe creștere, potrivit Institutului SIPRI.
„Timp de decenii, modernizarea armatei chineze s-a concentrat pe uscat. Dar amenințările existențiale au început să vină de pe mare", explică Ridzwan Rahmat, analist principal la platforma de intelligence militar Janes.
Pentru Xi Jinping, ajuns la putere în 2012, „reunificarea" Taiwanului este un obiectiv personal, parte a moștenirii sale politice. Aproape săptămânal, Beijingul reamintește acest obiectiv - mai ales după declarațiile Japoniei și pachetele de armament furnizate Taiwanului de SUA.
Flota militară nu ar fi însă suficientă. China a dezvoltat masiv conceptul de „dublă utilizare": nave civile construite astfel încât să poată fi transformate rapid în platforme militare.
Din 2015, toate șantierele navale civile sunt obligate să construiască nave compatibile cu nevoile armatei. Printre acestea se află feriboturi roll-on/roll-off, cargouri și nave semi-submersibile, capabile să transporte tancuri, camioane și elicoptere.
Între 2023 și 2026, China va construi aproximativ 200 de astfel de nave - mai mult decât dublu față de perioada anterioară.
Investigații Reuters arată că astfel de nave au fost deja observate efectuând exerciții de „debarcare" în sudul Chinei, într-un scenariu care seamănă izbitor cu o operațiune asupra Taiwanului.
Totuși, o invazie nu ar începe neapărat cu un asalt pe plajă. Alexander Huang, expert în simulări strategice, descrie două scenarii principale.
Primul: atacuri cibernetice și sabotarea infrastructurii critice, pentru a paraliza sistemele de comandă și control ale Taiwanului.
Al doilea: o „carantină maritimă" - nu o blocadă militară clasică, ci una realizată cu paza de coastă și nave civile, menită să taie aprovizionarea cu energie și alimente.
Taiwanul depinde masiv de importuri. Rezervele sale energetice ar putea susține insula doar aproximativ 40 de zile.
„China ar strânge Taiwanul până la capitulare", spune Huang.
Strâmtoarea Taiwan are 180 de kilometri lățime și este dificil de traversat: vânturi puternice, curenți, taifunuri. Fereastra de invazie ar fi limitată la câteva luni pe an.
Cum majoritatea navelor sunt prea mari pentru a ajunge direct la țărm, China a construit barje speciale, cu picioare telescopice și poduri mobile, capabile să creeze un port artificial în larg.
Chiar și așa, unii experți sunt sceptici. Schimbările de coastă, mareele și infrastructura urbană ar face aproape imposibilă o debarcare sigură.
Pe lângă flota civilă, China lansează portavioane de ultimă generație, inclusiv Fujian, dotat cu catapultă electromagnetică, și pregătește un portavion nuclear - un salt major în proiecția de putere.
„Nu vorbim despre zeci de nave în Strâmtoarea Taiwan. Vorbim despre mii", avertizează Tom Shugart, expert american în securitate.
Dacă va veni vreodată „Ziua Z" a Chinei, plajele aparent liniștite precum Linkou ar putea deveni epicentrul unei confruntări care ar redesena ordinea mondială.
