Istravit - Cum a descoperit românul Ion Istrate leacul contra cancerului după care a fost redus la tăcere și a murit necunoscut

Puțini știu că România a avut un cercetător care a declarat că a descoperit leacul contra cancerului; care deși a stârnit enorm de multă vâlvă la vremea lui, a murit necunoscut, ducând cu el secretul descoperirii sale. Sau cel puțin așa se pare.

E vorba despre inginerul român Ioan Istrate, care a lucrat ca specialist la Institutul de Cercetări Chimico-farmaceutice, apoi la Centrala Industrială de Medicamente și Coloranți București, secția Stupefiante, fiind printre altele inclus într-o echipă de specialiști care au coordonat construirea mai multor fabrici de medicamente, vitamine ori substanțe chimice din Mexic sau Coreea.

Ioan Istrate s-a specializat, în perioada sa de activitate industrială, în producția de Vitamina C (acid ascorbic) la scară largă. Datorită acestei expertize, a fost detașat de statul român în misiuni internaționale pentru a pune în funcțiune fabrici de profil: În Coreea de Nord: Fabrica de Vitamina C din orașul Chongjin, în Mexic: Fabrica de Vitamina C din Guadalajara.

În acest context, el a lucrat cu procesele de sinteză fină necesare pentru obținerea vitaminei C pure, experiență pe care susține că a integrat-o ulterior în preparatele sale „energetice".

În cadrul carierei sale la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice (ICCF) și la Întreprinderea de Medicamente București (IMB), a lucrat cu sinteze de medicamente și coloranți: aceasta a fost specializarea sa universitară (sub îndrumarea academicianului C.D Nenițescu).

A publicat numeroase referate și monografii în domeniul chimiei organice și al cercetării medicamentelor. Dar cea mai importantă descoperire a sa, din punct de vedere juridic și tehnic, este formula înregistrată la OSIM sub numărul 116.597, denumita Istravit. Conform descrierii oficiale, aceasta este o compoziție destinată:

-Tratării unor afecțiuni grave: neoplasme (cancer), leucemii, hepatite virale, ciroză, diabet și epilepsie

-Regenerării sângelui și fortificării sistemului imunitar

-Ameliorării simptomelor în scleroză în plăci, Parkinson și psoriazis.

Obține brevet, produce acest medicament și începe să îl comercializeze. La început personal, dar fiind copleșit de numărul mare de pacienți, începe negocierile cu o companie din SUA pentru producerea lui pe scară largă.

De aici încep problemele. Deși era întotdeauna coadă la ușa apartamentului său, iar pacienții erau foarte mulțumiți, se începe o adevărată campanie concertată împotriva lui. Atât în spațiul media, cu articole denigratoare, mai ales din partea unor anumiți doctori, "specialiști" care n-aveau nici o mică parte din cunoștintele lui Istrate, ziariști, oameni media, dar și amenințări cu închisoarea, șantaj, reclamații. I s-a spus clar că ar putea face 12 ani de închisoare.

În asemenea condiții, Ioan Istrate renunță în a mai comercializa acest produs și se retrage ușor-ușor din viața publică.

Ioan Istrate e și cel mai cunoscut parapsiholog român, având predicții pentru multe evenimente care s-au întâmplat, ca și pentru multe altele care se vor mai întâmpla. A fost anchetat de Securitate pentru că a prezis cutremurul din '77 și numărul exact de morți, a mai prezis atacurile de la 11 septembrie, războiul din Ucraina, un nou cutremur în România, atacul și cucerirea României de către Rusia și multe, multe altele.

A înființat și condus Fundația Română pentru Studii de Parapsihologie.

Moștenitorul legal al drepturilor sale, atât de brevet al medicamentului, dar și a cărților sale, nora acestuia, este Luminița Istrate. Nu s-a arătat dispusă să continue munca de repunere în piață a medicamentului Istravit, nu atât datorită faptului că profesează în alt domeniu, deși deține multe din schițele lui Ioan Istrate, cât, din pricina evenimentelor negative de care se teme că vor urma în urma unei astfel de decizii.