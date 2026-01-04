Operațiune-fulger de amploare în Siria, după atacul SUA în Venezuela: Marea Britanie şi Franţa au atacat împreună Statul Islamic

Regatul Unit şi Franţa au efectuat în comun sâmbătă seara o lovitură în Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a fi utilizat de gruparea jihadistă Statul Islamic, a anunţat Ministerul britanic al Apărării.

Acest atac a avut loc în munţii din nordul vechiului oraş Palmira, în centrul Siriei, asupra istalaţii ocupate de Statul Islamic "foarte probabil pentru a stoca arme şi explozibili", a indicat ministerul într-un comunicat.

Avioanele britanice "au utilizate bombe ghidate Paveway IV pentru a ţinti mai mult tuneluri de acces care duceau spre instalaţie. O evaluare detaliată este în prezent în curs, dar primele indicii arată că ţinta a fost lovită cu succes", se afirmă în comunicatul care nu precizează rolul aparatelor franceze.

"Nimic nu arată că această lovitură ar fi prezentat un risc pentru civili şi toate avioanele noastre s-au întors la bază", a mai indicat ministerul.

"Această acţiune demonstrează leadership-ul Marii Britanii şi hotărârea sa de a fi alături de aliaţii săi pentru a eradica orice recrudescenţă a Statului Islamic şi a ideologiilor sale periculoase şi violente în Orientul Mijlociu", şi-a exprimat satisfacţia în acelaşi comunicat ministrul britanic al apărării John Healey.

În timpul războiului în Siria, declanşat în 2011 de manifestaţii prodemocraţie, Statul Islamic controla teritorii vaste, între care şi regiunea Palmira, fiind ulterior înfrânt de coaliţia internaţională în 2019.

Combatanţii săi repliaţi în vastul deşert sirian continuă totuşi să execute episodic diverse atacuri.

La sfârşitul lunii decembrie, SUA anunţaseră că a lovit "bastioane" al Statului Islamic în Siria, ucigând cel puţin cinci jihadişti, potrivit unei organizaţii neguvernamentele, la o săptămână după un atac al acestuia care costase viaţa a trei americani.