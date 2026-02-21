Ilie Dumitrescu a anunțat numele selecționerului României pentru barajul cu Turcia: "Sută la sută"

Situația selecționerului Mircea Lucescu se apropie de o clarificare oficială, după ce Federația Română de Fotbal a programat o ședință la sediul instituției, în contextul incertitudinilor legate de starea de sănătate a tehnicianului.

Printre cei prezenți s-a numărat și Ilie Dumitrescu, recent numit în funcția de Player Transition Manager. Întrebat de jurnaliști dacă există noutăți privind postul de selecționer, fostul internațional a evitat inițial un răspuns clar și a declarat: „Așteptați persoanele care vă pot da cea mai bună informație".

Ulterior, întrebat direct dacă Mircea Lucescu va rămâne pe banca tehnică a României la meciul cu Turcia, Ilie Dumitrescu a oferit un răspuns fără echivoc: „Sută la sută!".

Selecționerul României s-a confruntat în ultimele luni cu probleme de sănătate și se află în prezent în Belgia, unde efectuează investigații suplimentare. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, anunțase anterior că data de 20 februarie va fi momentul în care se va stabili oficial dacă Mircea Lucescu va putea conduce echipa de pe bancă la următorul meci oficial.

Partida dintre Turcia și România este programată pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială FIFA 2026. În cazul unei victorii, tricolorii vor disputa finala barajului în deplasare, împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Un anunț oficial din partea Federației Române de Fotbal este așteptat în perioada imediat următoare.