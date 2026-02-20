Zampolli, fostul impresar al Melaniei Trump când era manechină "de lux", îl numește "drag prieten" pe Nicușor Dan - i-a organizat întrevederea cu Rubio. Legăturile cu Epstein

Se dezleagă misterul întâlnirilor liderilor politici români cu oameni din administrația Trump. Paolo Zampolli a publicat, în urmă cu câteva ore, niște poze în care îl prezintă pe președintele României, Nicușor Dan, pe care îl numește „drag prieten" și spune că i-ar fi organizat întrevederea cu Marco Rubio.

Dar în aceeași postare prezintă și întâlniri mai vechi ale sale din România, la Cotroceni, dar și cu Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care, printre altele, a intermediat o întâlnire cu secretarul energiei, Lutnick, cel care este prins acum în scandalul proxenetului Epstein. De altfel, chiar Paolo Zampolli apare în rețeaua de prieteni ai lui Epstein, iar postarea pe care el a realizat-o sună așa:

„La ședința Consiliului pentru Pace din cadrul Trump Peace Institute, am avut plăcerea să îl prezint pe bunul meu prieten, președintele României, Nicușor Dan, extraordinarului nostru Secretar de Stat, Marco Rubio. I-am cerut președintelui să acorde prioritate agendei America First și companiilor americane, pentru a sprijini locurile de muncă din Statele Unite. La solicitarea echipei Secretarului Lutnick, câteva ore mai târziu am finalizat o vânzare de 420 de milioane de dolari și am stabilit noi direcții de cooperare. Acordul a fost formalizat la Conferința de Securitate de la München, împreună cu ambasadorul nostru la NATO, Consiliul Național pentru Dominanță Energetică și adjunctul asistentului secretarului SUA. Viziunea remarcabilă a Secretarului Rubio privind diplomația sportivă generează rezultate nenumărate.

Am discutat și despre proiectul aflat în desfășurare privind acordul energetic de 30 de miliarde de dolari, pe care l-am inițiat cu luni în urmă, împreună cu ministrul energiei din România, Ivan. Acum, proiectul este coordonat de Secretarul Energiei, Secretarul de Interne și Consiliul Casei Albe pentru Dominanță Energetică. Președintele a adresat o invitație conducerii noastre de a vizita România, mai ales în contextul în care noul nostru ambasador în curând își va prezenta scrisorile de acreditare. România este un partener NATO esențial, găzduind una dintre cele mai importante baze NATO din Constanța."

O descriere detaliată a lui Paolo Zampolli, în calitatea lui de actual emisar al lui Donald Trump, dar mai ales de fost impresar al Melaniei Trump atunci când era manechin, a făcut-o Cozmin Gușă, în rubrica „Omul Zilei" din noiembrie 2025, atunci subliniindu-se și faptul că acest Paolo Zampolli i-a intermediat niște întâlniri și ministrului de finanțe, Alexandru Nazare.

"Din punct de vedere al relaționării cu oameni relevanți din SUA, știrea cu miliardara de origine română, Anastasia Soare, a ocupat toate, dar toate canalele de comunicare în masă în ultimele zile. Nu s-a vorbit, însă, atât de mult despre ceea ce ar fi dorit Anastasia Soare, adică lansarea cărții ei (am înțeles că e autobiografică) sau nici măcar despre show-ul făcut ei cadou de către Mihai Gâdea și Antena3, ci s-a vorbit foarte mult despre dejunul oferit miliardarei de origine română de către Nicuşor Dan. Sigur că unii l-au lăudat pe Nicuşor Dan, marea majoritate a analiștilor serioși l-a ironizat sau l-a criticat, pentru că, în viziunea lor, nu avea nimic de câștigat de la cineva ca Anastasia Soare. Eu zic să nu vă mai bateți capul. Asta este situația în relaționarea instituțională între România și America, adică este una cvasi-nulă, și atunci fiecare încearcă marea cu degetul; adică Nicuşor Dan o încearcă și pe Anastasia, care este faimoasă mai ales în lumea de la Hollywood, și-a făcut această avere uriașă punând sprâncene și inventând fel de fel de metode speciale care să facă aceste sprâncene mai stabile, mai arătoase. Nu mă pricep, dar așa am auzit.

A mai fost, însă, o știre legată de relaționarea cu americanii, o știre care a fost promovată în România de către Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, care, în săptămâna care a trecut, a făcut o vizită în America, unde a avut și ceva întâlniri cu decidenți de acolo, unele întâlniri posibil valoroase. Însă ni s-a comunicat că aceste întâlniri ale lui Nazare au fost organizate de către Paolo Zampolli, ambasadorul Paolo Zampolli, cu care, de altfel, Nazare apare alături într-un filmuleț, care se pare că a fost făcut într-un restaurant, în care Nazare și Zampolli se gratulează reciproc, miza fiind, desigur, relația România cu SUA.

Ambasadorul Zampolli a fost numit în martie anul acesta emisar special al SUA pentru parteneriate globale. Nu a apucat să joace, după știința mea, până acum în mod vizibil în această calitate, extrem de pompos exprimată, însă apare foarte evident că se pregătește să-și joace această calitate pentru relaționarea România-SUA. Zampolli are 55 de ani, este un american de origine italiană, anume unicul fiu al unei familii vechi milaneze. Pe la 24 de ani, el a fondat la New York o agenție de modele și multe frumuseți, mai ales din fostele țări comuniste, au intrat ca fiind impresariate, angajate ale agenției lui Zampolli, care, tot în acea perioadă, a semnat o colaborare cu agenția similară de modele a mult mai faimosului Donald Trump. Vorbim despre treburi petrecute în urmă cu 30 de ani, prieteni. Americano-italianul a combinat rapid afacerile, adică a mixat modellingul cu afacerile imobiliare. Cum anume? A început să vândă proprietăți luxoase în New York, având, însă, drept agenți de vânzări, agenți imobiliari, exact frumoasele manechine care în timpul zilei făceau aceste prezentări, iar serile, probabil, defilau pe catwalk-urile care erau din plin atunci reprezentate în „orașul care niciodată nu doarme", așa cum este supranumit New Yorkul.

Tot în acea perioadă, istoria a consemnat că Paolo Zampolli, în 1996, a angajat-o pe tânăra slovenă Melania Knavs, o frumoasă născută în fosta Iugoslavie, care apoi, atunci când și-a părăsit țara pentru Paris sau Milano, și-a schimbat numele din Knavs în Knauss, și a evoluat o perioadă ca model în Europa. Norocul lui Zampolli, care a dus-o pe Melania Knauss în Statele Unite și a angajat-o la compania lui, a fost managerul Melaniei, norocul lui, repet, este că, în 1998, i-a prezentat-o pe Melania lui Donald Trump, iar acest fapt a generat o colaborare între Donald și Melania cu ocazia campaniei electorale a miliardarului din anul 2000, timp în care Donald al nostru s-a și îndrăgostit de frumoasa slovenă Melania, iar apoi, în 2005, s-au și căsătorit. După cum vă spuneam, norocul a dat peste Zampolli, care a căpătat astfel un sprijin consistent. De-a lungul următorilor ani, el a încercat mereu și a dorit să activeze în diplomație, a reușit însă doar la un nivel secundar, ca reprezentant diplomatic al unor insule micuțe de pe lângă America, dar relevante. În fine, a avut răbdare, a mai colaborat în diverse organisme ale ONU sau de pe lângă administrațiile de la Casa Albă, însă succesul final i-a surâs în acest an, în martie, și a venit din partea lui Donald Trump, care n-a uitat că Zampolli este cel care i-a prezentat-o pe actuala soluție și l-a numit pe acesta în funcția de emisar special pentru parteneriate globale. Nu l-a trimis în zone fierbinți sau în zone relevante din punct de vedere politic, însă, în august, în acest an, Zampolli a venit unde? În România! Pentru el devenită „terra promessa", cum zic italienii. În România a venit și a avut întâlniri interesante cu premierul Bolojan, cu ministrul de la Cultură, Demeter, dar și cu doi președinți de federații sportive, președintele Federației de Fotbal și de Handbal. Și așa, imediat după această vizită în România, repet, efectuată în luna august, Paolo Zampolli a reușit să-i organizeze lui Alexandru Nazare, în septembrie chiar, o primă vizită în SUA, urmată de cea de-a doua, de zilele trecute. Oameni din proximitatea acestor vizite mi-au relatat că liantul dintre ei pentru aceste vizite a fost actorul Stelian Nistor, actualul suprem mare comandor al ritului scoțian antic și acceptat din România, adică un șef de masonerie, Stelian Nistor, care în mai, anul acesta, a preluat și funcția de președinte al Conferinței Mondiale Masonice pentru următorii cinci ani, deci până în 2030. Cu acea ocazie, Stelian Nistor, foarte interesant, a fost primit la Cotroceni de către atunci președintele interimar Ilie Bolojan, același care, în calitate de premier, l-a primit la Palatul Victoria, de această dată, pe Paolo Zampolli. Stelian Nistor are relații apropiate și cu Zampolli, și cu Nazare, așadar este de presupus că, prin prisma faptului că aceștia sunt masoni, la rândul lor, s-a generat această relație care ar putea să devină fructuoasă pentru România.

În urma întâlnirii lui Nazare cu Zampolli, acesta fiind însoțit de către Tamila Cristescu, fiica fostului deputat Radu Cristescu, cea pe care Oana Țoiu a concediat-o recent, a început, de ieri, și un scandal public, prin care Ministra noastră de Externe e pusă la colț, din nou, dar eu nu voi comenta așa ceva. Desigur, am aflat multe alte detalii legate de relaționarea ambasadorului Paolo Zampolli cu românii, a omului lui Trump, ca să zicem așa. Să zicem, însă, că, pentru moment, acestea nu contează, în condițiile în care Zampolli chiar ar putea să așeze România pe harta intereselor administrației Trump. Putem spera doar că va fi mai bine decât prin diplomația golfului, care n-a funcționat în cazul lui Victor Ponta. Deci sugerez și eu că ar trebui să fim mai pragmatici de data asta, cu condiția să nu fim și proști, așa cum ne-am obișnuit să fim, din păcate. Mă întreb și s-o cotesc însă, la final, ținând cont de cocktailul relațional, sau cum zicem noi, „ghiveciul" pe care vi l-am relatat mai sus, dacă această posibilitate ca Zampolli să pună România pe harta intereselor lui Trump va fi una cu succes sau, mai degrabă, va fi una cu scandal. Îmi dă cu virgulă..."