Mișcare neașteptată pe bursa americană după ce tarifele lui Trump au fost anulate. Ce s-a întâmplat cu prețul acțiunilor

Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump a dat vineri un impuls moderat piețelor de acțiuni, însă analiștii avertizează că așa-numiții "bond vigilantes" ar putea reacționa prin vânzări masive de titluri de Trezorerie, ceea ce ar împinge randamentele mai sus.

Hotărârea instanței, care confirmă o decizie anterioară potrivit căreia Trump și-a depășit autoritatea în baza legii din 1977 folosite pentru justificarea tarifelor, deschide posibilitatea ca guvernul SUA să returneze între 150 și 200 de miliarde de dolari companiilor americane și străine care au plătit aceste taxe. Estimarea Penn-Wharton Budget Model ridică suma chiar la 175 miliarde dolari.

Inițial, indicele S&P 500 a urcat cu aproximativ 0,5%, retailerii, acțiunile ciclice și ETF-urile cu expunere externă înregistrând cele mai mari câștiguri, însă o parte din avans s-a inversat în ora următoare. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au crescut ușor la 4,102%.

Gennadiy Goldberg, strateg-șef pentru ratele SUA la TD Securities, a declarat că "marea întrebare este ce se va întâmpla cu rambursările și cât de rapid poate fi returnată suma colectată". Incertitudinea privind reacția administrației Trump rămâne factorul principal pentru piețele de venit fix.

Analiștii avertizează că eliminarea tarifelor pune sub semnul întrebării venituri estimate la nivel de trilioane de dolari în următorul deceniu, fonduri pe care SUA se bazau pentru a gestiona datoria publică de peste 30 trilioane dolari.

Această perspectivă ar putea stimula reacții severe în piața obligațiunilor, unde investitorii ar putea penaliza deficitul în creștere prin vânzări de titluri.

Phil Blancato, strateg-șef la Osaic, a avertizat că randamentele obligațiunilor au crescut deja pe fondul temerilor că Trezoreria va trebui să restituie sume substanțiale companiilor, ceea ce ar înrăutăți deficitul bugetar.

Decizia vine în contextul în care tarifele impuse pe 2 aprilie, numite de Trump "Liberation Day tariffs", au declanșat anterior o vânzare masivă pe bursele globale și pe piața Trezoreriei. Volatilitatea a continuat în tot anul 2025, inclusiv printr-o corecție severă în octombrie. În aprilie, un crash pe piața obligațiunilor a forțat administrația să reducă sau să suspende unele tarife.

Un nou salt al randamentelor Trezoreriei ar putea deveni "un obstacol major pentru piețe", a avertizat Eddie Ghabour, CEO al KEY Advisors Wealth Management.

Unii investitori consideră totuși că impactul deciziei ar putea fi limitat. Jeff Leschen, managing director la Bramshill Investments, a declarat că se așteaptă ca administrația Trump să folosească alte baze legale pentru a reintroduce tarife similare, ceea ce ar diminua efectele pe termen lung ale hotărârii.

"Cred că administrația are deja planuri de rezervă. Investitorii au nevoie de timp să proceseze știrile, dar nu mă aștept la schimbări majore în țintele pentru S&P anul acesta", a spus el.

Eșec total pentru Trump privind „Ziua Eliberării" Americii. Gaură de 1.240 miliarde de dolari pentru SUA, maximum istoric

Trump înregistrează un eșec total privind politica anunțată de "Ziua Eliberării" Americii din 2 aprilie 2025, când a impus tarife vamale suplimentare la peste 180 de țări. Măsura nu a...

Economia SUA dă semne de oboseală. Cele mai noi statistici transmit un semnal negativ, deciziile lui Trump au afectat mai mult decât se așteptau economiștii

Creșterea economică a Statelor Unite a încetinit mai mult decât anticipau economiștii la finalul lui 2025, în contextul în care blocajul guvernamental prelungit a afectat consumul și...