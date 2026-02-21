Lista drumurilor închise oficial sau blocate în urma Codului galben de ninsori și viscol - copaci căzuți, acoperișuri smulse și sate izolate

Este Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe din țară. Pompierii din Capitală au intervenit în cursul nopții pentru degajarea a 13 copaci căzuți. În Ialomița, din cauza ninsorilor și viscolului, mai multe drumuri au fost închise.

Drum județean din Prahova, închis din cauza viscolului și ninsorii

Drumul judeţean dintre localităţile Boldeşti-Grădiştea şi Baba Ana, din judeţul Prahova, a fost închis sâmbătă, din cauza viscolului și ninsorii.

"Ca urmare a condiţiilor meteorologice severe - viscol puternic şi ninsoare abundentă - circulaţia rutieră pe Drumul Judeţean 102D, sectorul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana, a fost închisă temporar„, anunţă IPJ Prahova.

Măsura a fost dispusă pentru siguranţa participanţilor la trafic, în contextul vizibilităţii reduse şi al depunerilor semnificative de zăpadă pe carosabil.

Echipele de intervenţie acţionează în teren pentru deszăpezire şi degajarea drumului.

"Reluarea circulaţiei va fi anunţată imediat ce condiţiile vor permite acest lucru. Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă şi să urmărească informările oficiale", transmite IPJ Prahova.

Circulaţie blocată pe mai multe drumuri din Călărași din cauza troienelor de zăpadă

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă dimineaţa, pe raza judeţului Călăraşi, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit unui comunicat al IPJ Călăraşi, traficul rutier este oprit pe următoarele drumuri naţionale şi judeţene:

DN 3 Bucureşti - Călăraşi

DJ 201B Lehliu-Gară - Sălcioara

DJ 403 Luica - Mănăstirea

DJ 402 Nana - Fundulea

DJ 301 Budeşti - Fundeni

Pe DN 41, DN 4 şi DN 31 se circulă în condiţii de iarnă, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă viscolită, motiv pentru care conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza la condiţiile de drum, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să evite manevrele riscante.

Circulaţia este blocată pe următoarele tronsoane de drum judeţean, unde deplasarea nu este posibilă din cauza troienelor de zăpadă şi a autovehiculelor rămase înzăpezite:

DJ 201B Lehliu-Gară - Valea Argovei

DJ 301 Belciugatele - Măriuca

DJ 303 Săruleşti - Sănduliţa

DJ 402 Fundulea - Solacolu

DJ 403 Luica - Mănăstirea

De asemenea, pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere şi pentru a permite intervenţia utilajelor de deszăpezire, a fost instituită restricţia de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe DN 3A Lehliu-Gară - Drajna şi DN 4 Frumuşani - Olteniţa.

Pentru gestionarea eficientă a situaţiilor apărute, structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătite, la nivelul judeţului Călăraşi, cu resurse umane şi mijloace tehnice de intervenţie, acţionând în sistem integrat pentru soluţionarea operativă a oricăror solicitări venite din partea cetăţenilor, arată sursa citată.

Direcţia Regională de Drumuri ţi Poduri Buzău - Se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău anunţă sâmbătă dimineaţă că se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila din cauza condiţiilor meteo severe, şoferii fiind avertizaţi că vizibilitatea este scăzută, zăpada formează suluri pe carosabil, iar vântul lateral este puternic.

"Viscol puternic pe DN 2B (Buzău - Brăila). Atenţie, şoferi! Se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila din cauza condiţiilor meteo severe. Viscolul puternic mătură câmpul şi aduce cantităţi mari de zăpadă direct pe carosabil, făcând eforturile de deszăpezire aproape inutile în zonele deschise", avertizează DRDP Buzău.

Problemele semnalate la această oră sunt: vizibilitate extrem de scăzută, zăpadă pe carosabil - se formează rapid suluri de zăpadă care pot bloca maşinile mici, vânt lateral puternic.

Şoferilor li se recomandă să evite deplasarea pe acest sector de drum dacă nu este o urgenţă absolută.

"Dacă sunteţi deja în trafic, aprindeţi toate luminile (întâlnire + ceaţă) şi rulaţi cu viteză foarte mică. Asiguraţi-vă că aveţi suficient combustibil, pături şi baterie la telefon în caz de blocaj", este mesajul DRDP Buzău.

Pompierii din București au intervenit în 15 situații

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov anunță că, în cursul nopții, pompierii au avut 15 intervenții. S-a acționat pentru îndepărtarea a 13 copaci căzuți și a două elemente de construcție. În urma acestor evenimente, au fost avariate trei autoturisme și un gard.

La nivelul municipiului București, nu au fost inregistrate situații deosebite si nu sunt persoane rănite. De asemenea, jandarmii Capitalei au intervenit pentru a ajuta patru persoane fără adăpost, care au fost transportate în centre de noapte.

Drumuri închise în Ialomița

Autoritățile din județul Ialomița au decis, din cauza condițiilor meteorologice, închiderea circulației pe mai multe drumuri, pentru siguranța participanților la trafic.

Este vorba de:

-DN 21A Țăndărei - limită județul Brăila

-DJ 213 Chirana - limită cu județul Brăila

-DJ 201 B - Rasi Ciochina

-DJ 313 Horia - Axintele

-DJ 402 Hagiesti - Lilieci

-DJ 302 Movilita - Dragoesti și Movilita - Dridu

-DJ 102 H - Grindu - Colelia

-DJ 203 B Girbovi - Grindu

-DJ 102 h Milosesti - Reviga

-DJ 101U Maia - Fierbinti

-DJ 306B DN2A - Gheorghe Doja

-DJ 402 LiLieci - Hagiești.

De asemenea, sunt instituite următoarele restricții:

-Restricție pentru auto de peste 3,5 t pe DN 2C Slobozia - limita județul Buzău

-Restricție pentru auto de peste 3,5 t DN 21 Slobozia - limită județul Brăila

-Restricție pentru auto de peste 3,5 t pe DN2A Slobozia - Urziceni

-Restricție pentru auto de peste 3,5 t pe DN 1D Urziceni - limită județul Prahova.

Echipele ISU Ialomița au acționat în cursul nopții pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil pe DN2, în localitatea Sinești, și deblocarea a 4 autoturisme aflate pe drumuri județene.

Mai multe persoane blocate în mașini pe drumurile din Brăila din cauza zăpezii

Pompierii din Brăila intervin pentru salvarea mai multor persoane care au rămas blocate în mașini, din cauza zăpezii căzute pe drumurile din județ.

ISU Brăila a anunțat că intervine sâmbătă dimineața pe drumul comunal DC 29, în apropierea localității Colțea, unde o dubă în care se află trei adulți și un autoturism în care se află doar șoferul sunt blocate din cauza zăpezii de pe carosabil.

La fața locului se intervine cu un utilaj de deszăpezire.

De asemenea, se intervine și pe drumul comunal DC 29 în apropierea localitatea Ulmu, unde un autoturism în care se află șoferul a rămas blocat.

Totodată, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă s-a intervenit cu un utilaj pentru deblocarea unui autoturism pe DJ 211C, pe raza localității Tătaru. În mașină se aflau doi adulți și doi copii, care au fost preluați și duși la Primaria comunei Dudești, în vederea cazării.

Autoritățile au anunțat că, începând cu ora 1.15, a fost închis, temporar, drumul național DN 21A Bărăganu - Țăndărei, măsură instituită preventiv pentru evitarea blocajelor rutiere și a producerii unor evenimente nedorite în condițiile meteorologice actuale.

De asemenea, pe drumul național DN 21, Viziru - limita județ Ialomita. s-a instituit restricție pentru autovehiculele cu masa totală maxim autorizată de 3,5 tone.

Și DJ 211B între Victoria și Bărăganu este blocat din cauza zăpezii.