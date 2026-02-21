Incredibil de proști ce suntem: panarama lui Nicușor Dan la un Trump aflat in cadere libera va costa statul român peste 30 de miliarde de dolari

Aflăm din presa de specializată pe politica internaționala din SUA ca pentru succesul vizitei la Washington a lui Nicușor Dan a fost angajat pe bani grei Paolo Zampolli, un mai vechi amic de-al lui Donald Trump, dar si al lui Jeffrey Epstein, rezultat la Casa Albă în urma faptului că a fost "un fel de pește" (in original "pimp" - engl) al Melaniei, cel care i-a pasat-o în așternuturi actualului președinte american. Deja e un fapt scandalos, dar ceea ce urmează e și mai rău.

Personajul controversat este descris chiar de jurnaliștii de culise de la "The Hill" ca "o apariție exotică, un fel de combinație între slugă, pește, agent de vânzări și om-bun-la-toate, pus cu forța pe un post așa zis diplomatic, ca sa faca un ban pentru el si pentru familia Trump, dintr-o serie de mijlociri de contracte cu firme americane, pe care le distribuie catre statele sărace, clamând prietenia cu puternicul președinte al SUA și un lobby exagerat pentru intalniri de taină la Washington, cu Marco Rubio și JD Vance, ori cu odraslele familiei Trump. Acum urmează sa aflam ce s-a produs de fapt, la schimb, pentru "triumfala vizită" a lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace.

Zampolli l-a plasat pe Nicușor al nostru în bancă la summit și l-a ajutat sa producă cinci fraze "antologice" pe post - nu de discurs - ci de "interventie", dupa ce s-au incheiat practic lucrarile. Nicușor de la Cotroceni si-a luat angajamentul ca putem ajuta la reconstructia din Gaza facand o punte aeriana cu Israelul, ca sa aducem 3.000 de copii palestinieni pe luna ca sa-i tratam in România. Pe lânga ca a angajat din banii românilor fara a avea nicio aprobare pentru asta, Nicușor Dan nu a priceput ca acolo se donau fonduri "ca la nuntă" pentru asa-numita Rivieră din Gaza, cu miliardele (s-au strans sapte miliarde de la arabii bogati, plus o promisiune de zece miliarde din partea SUA, ca zona sa devina de super-lux si sa fie arondata evreilor). Asa ca atunci cand a rostit Nicușor Dan un soi de monolog pompieristic, Tony Blair se uita la el ca la unul care e dus teleleu cu capul și umbla liber prin lume.

Revenim la Zampolli, acesta i-a mai aranjat lui Nicușor o întalnire pe hol cu Marco Rubio, conform fotografiilor prezentate triumfalist de Cotroceni, dar în care se vede ca preseintele nostru a fost lasat cu mâna intinsa, ceea ce i-a facut pe "rautaciosii" comentatori de pe Facebook sa presupuna ca Rubio tocmai se intorsese de la wc si nu se spalase pe mâini, totusi "n-a vrut sa se stearga cu carpa de la Cotroceni" pentru ca "i s-a părut prea murdară", după ce chiar agentii de securitate ai lui Donald Trump "au sters pe jos cu ea" (sic!)

Pe final, Zampolli a băgat pe X următorul text: „As Secretary Lugtig's team's request, hours later I delivered $420 million sale and further cooperation. This was formalized at the Munich Security Conference with our Ambassador to NATO, the National Energy Dominance Council, and the U.S. DAS. The genius vision for sport diplomacy of Secretary Rubio is enabling uncountable success. We also shared the work in progress with Secretary Rubio on the ongoing $30 billion energy deal, which I proudly initiated months ago with Minister Ivan of Romania's Energy Ministry."

„La cererea echipei secretarului Lugtig, câteva ore mai târziu am încheiat o tranzacție în valoare de 420 de milioane de dolari și am stabilit o cooperare viitoare. Acest lucru a fost oficializat la Conferința de securitate de la München, în prezența ambasadorului nostru la NATO, a Consiliului Național pentru Dominanța Energetică și a DAS din SUA. Viziunea genială a secretarului Rubio privind diplomația sustinută permite obținerea a nenumărate succese. De asemenea, am împărtășit secretarului Rubio lucrările în curs privind acordul energetic în valoare de 30 de miliarde de dolari, pe care l-am inițiat cu mândrie în urmă cu câteva luni împreună cu ministrul Ivan de la Ministerul Energiei din România."

Pe înțelesul tuturor, pentru ca să ajungă Nicușor în SUA, noi, românii, am plătit 420 milioane $ într-un nou contract catalogat de experti ca "absolut inutil pentru noi, precum și celelalte contracte pentru înzestrarea armatei". Mai aflăm de la Zampolli, că Nicușor Dan si Bogdan Ivan au mai dat un contract de 30 miliarde de dolari către SUA, asa-zis profitabil, din domeniul Energiei. Chestiunea e ca imediat dupa ce vizita lui Nicușor la Casa Alba și-n vecinatatea presedintelui SUA a fost prezentata de presa aservită ca o victorie si o recunoastere a alegerilor prezidentiale din România (in ciuda faptului ca "al nostru" a fst prezentat ca "prim-ministru"), lui Donald Trump i s-a luat jucăria cu taxele vamale cu care manipula piața de capital in interesul propriu si al gealatilor de tip Zampolli.