Deficitul bubuie!

Deficitul de cont curent al României s-a ridicat, în 2025 la peste 30 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde de euro mai mult decât în 2024.

De unde provine acest imens deficit de cont curent, de aproape 8% din PIB , nemaiîntâlnit în Uniunea Europeană? Păi avem un deficit de peste 32 de miliarde de euro la comerțul cu bunuri, un excedent de 12 miliarde de euro la servicii (din care 7 miliarde de euro excedent la servicii în IT&C, 6 miliarde de euro excedent la transporturi și un deficit de 4,6 miliarde de euro la turism).

Mai avem un deficit de peste 10 miliarde de euro la venituri primare, adică sumele scoase din țară de companiile străine (majoritatea sunt sume retrase legal, nu totul este optimizare fiscală) și încă un excedent mic de tot (sub 300 de milioane de euro) din venituri secundare (transferuri private de bani și transferuri ale administrației).

Deficitul veniturilor primare, de 10 miliarde de euro, este diferența dintre cele 19 miliarde de lei scoase de firmele străine din țară sub formă de dividende și salarii ale directorilor străini și cele doar 9 miliarde de euro salarii ale românilor care lucrează în străinătate.

Deficitul de cont curent reprezintă diferența dintre banii care ies din țară și cei care intră în țară. Pentru a înțelege cât de mare este deficitul României, să spunem că noi suntem , cu 8% din PIB, campionii UE la deficit. Dintre statele cu deficit , după noi vin Grecia (-5,8% din PIB), Bulgaria (-3,8% din PIB), Slovacia (-2,9% din PIB), Letonia (-2,1% din PIB), Croația (-1,6% din PIB), Polonia, Estonia, Franța și Belgia (toate sub 1% din PIB). Restul statelor UE au excedent de cont curent. Mai rău ca noi în Europa stau Ucraina (-16,5%), Muntenegru (-18%) și Republica Moldova (-19%)!

Petrisor Peiu