Florin Prunea, despre Mihai Stoica: „Păcăliciule, agariciule! Îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!"

Fostul portar Florin Prunea (57 de ani) a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Mihai Stoica, oficial al FCSB, după ce acesta l-a criticat pe Florentin Petre (50 de ani), antrenor secund la Dinamo București.

Gesturile lui Florentin Petre de la finalul partidelor cu FC Hermannstadt și Unirea Slobozia, când a scandat mesaje jignitoare la adresa Stelei, au fost aspru criticate în spațiul public. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Mihai Stoica.

Oficialul celor de la FCSB a sugerat că tehnicianul dinamovist ar fi dat dovadă de lipsă de respect față de Gigi Becali, patronul FCSB, care l-ar fi sprijinit pe Petre într-un moment dificil al vieții, în perioada în care acesta s-a confruntat cu probleme medicale.

Prunea: „Mimi Stoica ne dă nouă lecții de moralitate?"

Declarațiile lui Mihai Stoica l-au enervat pe Florin Prunea, fost coleg cu Florentin Petre la Dinamo, care a lansat un atac frontal la adresa oficialului roș-albaștrilor.

„Dar MM Stoica când i-a dat ăluia cu pumnul în gură? Acum îl văd pe Mimi Stoica că se ia de Petre. Băi, agariciule, păi dacă eram în locul suporterului ăla, îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!

Mimi Stoica ne dă nouă lecții de moralitate. Se ia el de Petre și el i-a dat ăluia un pumn în gură... A avut noroc că nu l-a prins pe unul ca lumea, să îl ia de acolo și să șteargă cu el pe jos", a declarat Prunea.

„Ciocul mic. Nu îl cerți tu pe Florentin Petre"

Fostul internațional a continuat tirada și a făcut referire la mai multe episoade tensionate din trecutul lui Mihai Stoica.

„Face el d-astea? Ciocul mic. Nu îl cerți tu pe Florentin Petre. S-a dus și peste Borcea la lojă... El se dădea șmecher, să îi arate lui Bucșaru cum face și cu Gigi acum. ‘Fac eu!'. Ce faci, mă, tu, păcăliciule, agariciule? Îl ceartă el pe Florentin Petre...", a mai spus Florin Prunea, în cadrul emisiunii iAMsport LIVE.