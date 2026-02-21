Misterul din Triunghiul Bermudelor: Fenomenul neobișnuit, dezvăluit de un om de știință din Australia
Postat la: 21.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Triunghiul Bermudelor este o regiune din Oceanul Atlantic, cuprinsă între Florida, Bermuda și Puerto Rico. De-a lungul anilor, regiunea a devenit sinonimă cu disparițiile inexplicabile ale navelor și avioanelor - adesea fără a fi găsită nicio urmă a acestora sau a echipajelor lor.
Există puține mistere la fel de persistente ca Triunghiul Bermudelor, însă un om de știință din Australia susține că ar fi descifrat enigma. Un fenomen neobișnuit, care nu a fost clarificat în totalitate până astăzi.
Karl Kruszelnicki, cunoscut ca un expert australian și autor, bursier Julius Sumner Miller al Fundației Științifice pentru Fizică din cadrul Facultății de Fizică a Universității din Sydney, a afirmat că probabilitățile sunt principala cauză a disparițiilor din Triunghiul Bermudelor.
Deși conspirația Triunghiului Bermudelor există de zeci de ani, Asociația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din Statele Unite și Lloyd's din Londra susțin de mult timp aceleași idei.
Alegeți oricare dintre cele peste 50 de nave sau 20 de avioane care au dispărut în Triunghiul Bermudelor în ultimul secol. Fiecare are o poveste fără sfârșit, ceea ce duce la o serie de teorii ale conspirației despre disparițiile din zonă, marcate aproximativ de Florida (Statele Unite), Bermuda și Antilele Mari.
Omul de știință australian Karl Kruszelnicki nu este de acord cu reputația supranaturală a Triunghiului Bermudelor. El spune de ani de zile că nu există cu adevărat niciun mister în Triunghiul Bermudelor. De fapt, pierderea și dispariția navelor și avioanelor este un simplu fapt probabilistic.
„Nu există nicio dovadă că disparițiile misterioase au loc cu o frecvență mai mare în Triunghiul Bermudelor decât în orice altă zonă mare și frecventată a oceanului", a scris NOAA în 2010.
Și din 2017, Kruszelnicki spune același lucru. El a declarat că volumul mare de trafic - într-o zonă dificil de navigat, nimic mai puțin - arată că „numărul de nave și avioane care dispar în Triunghiul Bermudelor este același ca oriunde în lume, ca procent". El spune că atât Lloyd's of London, cât și Garda de Coastă a SUA susțin această idee. De fapt, așa cum notează publicația britanică, Lloyd's of London are aceeași teorie încă din anii 1970.
NOAA afirmă că considerațiile de mediu pot explica majoritatea disparițiilor din Triunghiul Bermudelor, subliniind tendința Curentului Golfului către schimbări violente ale vremii, numărul de insule din Marea Caraibelor care oferă o aventură de navigație complicată și dovezi care sugerează că Triunghiul Bermudelor ar putea face ca o busolă magnetică să indice nordul adevărat în loc de nordul magnetic, ceea ce provoacă confuzie în orientare.
„Marina SUA și Garda de Coastă a SUA susțin că nu există explicații supranaturale pentru dezastrele pe mare", spune NOAA. „Experiența lor sugerează că forțele combinate ale naturii și falibilitatea umană depășesc chiar și cea mai incredibilă poveste science fiction."
Kruszelnicki a atras în mod constant atenția publicului pentru că a susținut aceste gânduri despre Triunghiul Bermudelor, mai întâi în 2017 și apoi din nou în 2022, înainte de a reapărea încă o dată în 2023. De-a lungul întregului proces, el a rămas la aceeași idee: cifrele nu mint.
Chiar și în cazul unor dispariții de mare amploare - cum ar fi cea a Zborului 19, un grup de cinci bombardiere torpiloare TBM Avenger ale Marinei SUA pierdute în 1945 - care au împins teoria în cultura populară, Kruszelnicki subliniază că fiecare caz conține un anumit grad de vreme nefavorabilă sau o probabilă eroare umană (sau ambele, ca în cazul Zborului 19) ca adevărat vinovat.
Dar cultura se agață de teoriile conspirației Triunghiului Bermudelor. Conceptele de monștri marini, extratereștri și chiar întreaga Atlantidă prăbușindu-se pe fundul oceanului - acestea sunt subiect de cărți, televiziune și filme. Cu siguranță sună mai interesant decât vremea nefavorabilă și probabilitățile matematice, chiar dacă povestea „plictisitoare" are mai multă valoare. Dar controversa din Triunghiul Bermudelor continuă, iar fenomenele inexplicabile sunt greu de explicat.
