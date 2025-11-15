O piramidă uitată de la Giza pare că dezvăluie ceva extrem de important. Primele analize arheologice au depășit orice așteptare

Piramida lui Menkaure, mai puțin celebră, a început să-și dezvăluie secretele, scoțând la iveală două cavități misterioase ascunse în spatele zidurilor sale de granit lustruit.

Datorită unor scanere capabile să „vadă" prin piatră fără a o atinge, o echipă internațională de experți crede că a identificat o a doua intrare către acest mormânt faraonic, ignorat până de curând.

Dacă ipoteza se va confirma, am putea fi la un pas de a pătrunde în spații neatins de la Vechiul Regat. Pe platoul Gizeh, piramida lui Menkaure a fost adesea văzută ca cea mai tânără și, până acum, cel mai puțin studiată dintre cele trei mari piramide.

Aceast pirmamidă construită pentru faraonul Menkaure, care a domnit între anii 2490 și 2472 î.Hr., ea atinge o înălțime de doar 65 de metri, jumătate din statura impunătoare a vecinelor sale.

Această modestie arhitecturală i-a adus, în mod paradoxal, un avantaj considerabil: a rămas cea mai bine conservată dintre cele trei mari piramide de pe platoul Gizeh, încă din perioada Vechiului Regat, o epocă ce se întindea între 2700 și 2200 î.Hr.

În ciuda acestei stări excepționale de conservare, egiptologii au neglijat-o mult timp în favoarea piramidei lui Keops, gigantul sitului. Acest dezechilibru este cel pe care echipa ScanPyramids a dorit să-l corecteze, îndreptându-și instrumentele către această structură puțin cunoscută.

Iar primele rezultate au depășit orice așteptare. Misterul a început să se dezvăluie dintr-un detaliu arhitectural care intrigă specialiștii de peste un secol. Piramida urma inițial să fie placată în întregime cu granit, un material nobil rezervat celor mai prestigioase construcții.

Cu toate acestea, doar șapte rânduri de blocuri au rămas la baza sa, mărturie a unui șantier abandonat pe parcurs. Pe fațada estică a edificiului, anumite blocuri de granit se disting radical de restul.

Acolo unde majoritatea pietrelor prezintă o suprafață grosier tăiată, acestea afișează un lustru impecabil și o îmbinare de o precizie milimetrică. Această finisare excepțională amintește în mod ciudat de cea a blocurilor care încadrează intrarea principală din nordul piramidei.

Pentru cercetători, această similitudine nu este nicidecum o întâmplare. Aceste pietre atât de minuțios prelucrate ar putea marca locația unei a doua căi de acces către interiorul monumentului, o poartă ascunsă pe care nimeni nu ar fi călcat-o de aproape cinci milenii.

Verificarea acestei ipoteze ridica o dilemă etică majoră: cum să explorezi ce se ascunde în spatele acestor pietre ancestrale fără a le deteriora? Distrugerea unui singur bloc ar fi provocat un scandal internațional justificat și ar fi anulat, poate, indicii ireparabile.

Prin urmare, echipa a desfășurat un arsenal de tehnologii non-invazive: georadar, ultrasunete și tomografie de rezistivitate electrică.

Aceste instrumente funcționează pe principii diferite, dar complementare, permițând cartografierea a ceea ce se află sub suprafață fără a perfora nici cea mai mică gaură. Rezultatele, publicate în revista NDT & E International, au depășit așteptările.

Scanerele au dezvăluit două anomalii distincte, denumite A1 și A2 pentru o mai bună referință. Prima, anomalia A1, măsoară aproximativ 1,5 metri pe 1 metru și începe la o adâncime de 1,35 metri.

A doua, anomalia A2, puțin mai mică, cu dimensiuni de 90 pe 70 de centimetri, începe la 1,13 metri sub suprafață. Simulațiile numerice ulterioare au confirmat interpretarea: ar fi vorba despre cavități pline cu aer, situate în inima unui mediu masiv de calcar.

Anomalia A1 prezintă o particularitate tulburătoare: este situată exact în spatele unui bloc de granit de formă trapezoidală, care prezintă o rezistivitate electrică ridicată.

Această configurație întărește ipoteza unei intrări sigilate, un pasaj către camere sau coridoare pe care nimeni nu le-a mai pășit de când constructorii au părăsit șantierul.

Christian Grosse, profesor de control nedistructiv la Universitatea Tehnică din München, nu își ascunde entuziasmul, rămânând totuși reținut. Cercetătorii recunosc că rezultatele lor sunt încă supuse interpretării și că adâncimea de investigare a instrumentelor lor impune limite certitudinilor.

Cu toate acestea, după ce în 2023 a identificat deja un coridor ascuns în piramida lui Keops, proiectul ScanPyramids pare să fie pe cale să dezvăluie un nou secret al platoului Gizeh.

Dacă această a doua intrare există cu adevărat, ea ar putea oferi un acces fără precedent către spații conservate, permițându-ne să înțelegem mai bine cum trăiau și gândeau constructorii acestor giganți de piatră acum 4.500 de ani.