În cât timp iese alcoolul din sânge și ce poți face ca să-l elimini mai ușor

Alcoolul iese din sânge în funcție de mai mulți factori, printre care tipul de alcool, cantitatea, cât de repede ai băut, dar și vârsta, sexul și alimentele consumate. Alcoolul este consumat de aproximativ 2 miliarde de oameni la nivel mondial, iar în perioada sărbătorilor cantitatea de alcool consumată crește semnificativ.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, alcoolul este un deprimant al sistemului nervos central, absorbit rapid din stomac și intestinul subțire în sânge, fiind metabolizat în ficat de către enzime. Cu toate acestea, ficatul poate metaboliza doar o cantitate mică de alcool, iar intensitatea efectului acestuia asupra organismului este direct legată de cantitatea consumată. Cantitatea de alcool considerată normală - o băutură - este echivalentul a 330 ml de bere, 50 ml de lichior, 150 ml de vin, 45 ml de tărie (whiskey, vodcă, tequila) pe zi. Perioada de timp care trece de când ai început să bei și până la eliminarea alcoolului din organism variază în funcție de o serie de factori. Acești factori sunt, potrivit medicului următorii:

vârsta consumatorului: adolescenții și vârstnicii au o rată de metabolizare a alcoolului mai mică decât tinerii, astfel încât alcoolul rămâne mai mult în sângele lor;

sexul: femeile au o rată de metabolizare mai mare decât bărbații. Mai exact, deși inițial, femeile tind să acumuleze o concentrație mai mare de alcool decât bărbații la aceeași cantitate de alcool ingerată (pe fondul unui nivel mai scăzut de alcool dehidrogenază), ulterior, ele elimină mai repede alcoolul din sânge decât bărbații, potrivit acestui studiu;

alimentele: consumul de alcool postprandial crește rata de metabolizare;

perioada zilei: seara, alcoolul este metabolizat mai repede;

activitate fizică: rata de metabolizare a alcoolului este ușor mai mare în timpul activității fizice, astfel că alcoolul este eliminat mai repede din corp;

diferite afecțiuni medicale: insuficiența hepatică scade metabolismul alcoolului.

La 5 minute după ingestie, alcoolul ajunge la nivelul stomacului, unde este absorbită o cantitate mică de alcool, care este apoi eliminată prin respirație și transpirație. Cea mai mare cantitate de alcool (90%) ajunge după 20 de minute de la ingestie la nivelul intestinului subțire, pancreasului și ficatului, unde este metabolizată sub acțiunea enzimelor. După aproximativ 12 ore de la ingestie, alcoolul ingerat poate fi detectat în urină. În medie, alcoolul poate persista în organismul uman în jur de 24 de ore, în funcție de fiecare individ și de cantitatea de alcool consumată.

Unele dintre băuturile alcoolice considerate neprietenoase cu organismul sunt cele care conțin energizante (amestec de cofeină, cantități mari de zaharuri și alcool), vinurile fortificate (vinurile licoroase), votcă, rom, gin etc. Cu toate acestea, se recomandă consumul regulat de vin. Vinul roșu este bogat în resveratrol, cu efect antioxidant celular și beneficii asupra sănătății creierului. Cât despre berea fără alcool, aceasta e o băutură care fie nu conține deloc alcool, fie conține o canitate mai mică de alcool decât limita legală. Conform legii, băuturile sunt considerate non-alcoolice atât timp cât nu depășesc limita de 0,5% alcool, conform Autorității de reglementare a Alimentelor și Medicamentelor din SUA (FDA).

Testele de urină pot detecta alcoolul mult timp de la consumul ultimei băuturi. Testul mediu de urină poate detecta alcoolul și după 12 ore. Cu toate acestea, testele mai avansate pot măsura alcoolul în urină la 24 de ore de la ultima băutură. Testele de respirație pot detecta alcoolul într-un interval de timp mai scurt, la aproximativ 4-6 ore. Un aparat mic numit etilotest măsoară cantitatea de alcool din aerul expirat. Orice număr care depășește 0,02% este nesigur, deoarece duce la o anumită pierdere a discernământului și o scădere a funcției vizuale. Cantitatea de alcool în sânge poate fi detectată la analize după 6-12 ore. În păr, însă, urme de alcool pot rămâne timp de 90 de zile.

Coma alcoolică sau intoxicația cu alcool este o afecțiune care apare atunci când sunt consumate cantități mari de alcool. Forma acută de intoxicație cu alcool este cauzată, în principal, de consumul excesiv de alcool, iar faza cronică apare când sunt consumate cantități mari de alcool, pentru o perioadă lungă de timp, iar organismul a dezvoltat toleranță mai mare. Semnele și simptomele intoxicației cu alcool depind de concentrația de alcool din sânge. Pe măsură ce nivelul acesteia crește, se amplifică și severitatea simptomelor.

Simptomele includ:

probleme de judecată și coordonare,

dificultate la mers,

vorbire neclară,

schimbarea dispoziției,

schimbare de comportament,

greaţă,

vărsături,

temperatură scăzută a corpului,

pierderea memoriei,

vedere dublă,

mișcarea involuntară a ochilor,

probleme de respirație,

comă,

insuficiență respiratorie,

modificarea ritmului cardiac,

insuficiență hepatică.

Intoxicația cronică cu alcool duce la boli hepatice cronice alcoolice. Consumatorii de alcool sunt, de asemenea, mai predispuși să sufere de insuficiență cardiacă. Alte consecințe ale consumului cronic de alcool includ:

demenţă,

leziuni ale creierului,

neuropatie periferică,

insuficiență hepatică,

deficit de vitamine.

Intoxicația acută cu alcool reprezintă adesea o urgență medicală. Cu cât soliciți mai repede ajutor, cu atât este mai probabil să minimizezi complicațiile potențial fatale. Cel mai bun mod să te trezești din beție este să dormi bine. Pe tot parcursul nopții, ficatul va avea timp să metabolizeze tot alcoolul din organism. Deși vei adormi destul de ușor atunci când ești în stare de ebrietate, probabil că somnul va fi fragmentat și perturbat.

Iată câteva sfaturi care te pot ajuta să te simți bine dimineața după o noapte de beție: